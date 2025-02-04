Rus ilerleyişi İngilizleri korkutuyor: Starmer'den Ukrayna'ya askeri yardımı artırma çağrısı

Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu da cephe hattının istikrara kavuşturulması, ihtiyaç duydukları teçhizat ve eğitimin sağlanması anlamına geliyor ve işte bu nedenle Birleşik Krallık bu yıl Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla askeri destek verecek.