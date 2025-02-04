Rus ilerleyişi İngilizleri korkutuyor: Starmer'den Ukrayna'ya askeri yardımı artırma çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahramanmaraş depremlerinin 'yargı' bilançosu
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rus-ilerleyisi-ingilizleri-korkutuyor-starmerden-ukraynaya-askeri-yardimi-artirma-cagrisi--1093333709.html
Rus ilerleyişi İngilizleri korkutuyor: Starmer'den Ukrayna'ya askeri yardımı artırma çağrısı
Rus ilerleyişi İngilizleri korkutuyor: Starmer'den Ukrayna'ya askeri yardımı artırma çağrısı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Donbass bölgesindeki ilerleyişi karşısında paniğe kapılan İngiltere Başbakanı Starmer, cephe hattının istikrara kavuşturulması için Kiev rejimine... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:15+0300
2025-02-04T11:10+0300
dünya
ingiltere
keir starmer
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
rusya
donbass
özel askeri harekat
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495532_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4d2577c92a622c041f8da7d527c7aa30.jpg
Politico gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ordusuna her zamanınkinden daha fazla askeri yardımın yapılacağını söyledi.Starmer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Starmer, Avrupa Birliği’nden Ukrayna'yı destekleme çabalarını arttırmasını talep etti.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/cinden-trumpa-misilleme-abdden-enerji-kaynaklari-ve-araclara-ek-vergi-1093327971.html
ingiltere
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495532_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_bc79b5953da78fc3ea28cfbd9e5bd9f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ingiltere, keir starmer, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, rusya, donbass, özel askeri harekat, sergey lavrov, nato
ingiltere, keir starmer, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, rusya, donbass, özel askeri harekat, sergey lavrov, nato

Rus ilerleyişi İngilizleri korkutuyor: Starmer'den Ukrayna'ya askeri yardımı artırma çağrısı

11:15 04.02.2025
© AP Photo / Henry Nicholls Keir Starmer
 Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Abone ol
Rus ordusunun Donbass bölgesindeki ilerleyişi karşısında paniğe kapılan İngiltere Başbakanı Starmer, cephe hattının istikrara kavuşturulması için Kiev rejimine daha fazla askeri yardımın yapılması çağrısında bulundu.
Politico gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ordusuna her zamanınkinden daha fazla askeri yardımın yapılacağını söyledi.
Starmer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu da cephe hattının istikrara kavuşturulması, ihtiyaç duydukları teçhizat ve eğitimin sağlanması anlamına geliyor ve işte bu nedenle Birleşik Krallık bu yıl Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla askeri destek verecek.
Starmer, Avrupa Birliği’nden Ukrayna'yı destekleme çabalarını arttırmasını talep etti.
Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
Çin ABD bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
DÜNYA
Çin’den Trump’a misilleme: ABD’den enerji kaynakları ve araçlara ek vergi
09:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала