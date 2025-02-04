https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rus-ilerleyisi-ingilizleri-korkutuyor-starmerden-ukraynaya-askeri-yardimi-artirma-cagrisi--1093333709.html
Rus ilerleyişi İngilizleri korkutuyor: Starmer'den Ukrayna'ya askeri yardımı artırma çağrısı
Rus ilerleyişi İngilizleri korkutuyor: Starmer'den Ukrayna'ya askeri yardımı artırma çağrısı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Donbass bölgesindeki ilerleyişi karşısında paniğe kapılan İngiltere Başbakanı Starmer, cephe hattının istikrara kavuşturulması için Kiev rejimine... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:15+0300
2025-02-04T11:15+0300
2025-02-04T11:10+0300
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ukrayna ordusu
askeri yardım
rusya
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özel askeri harekat
sergey lavrov
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Politico gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ordusuna her zamanınkinden daha fazla askeri yardımın yapılacağını söyledi.Starmer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Starmer, Avrupa Birliği’nden Ukrayna'yı destekleme çabalarını arttırmasını talep etti.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/cinden-trumpa-misilleme-abdden-enerji-kaynaklari-ve-araclara-ek-vergi-1093327971.html
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ingiltere, keir starmer, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, rusya, donbass, özel askeri harekat, sergey lavrov, nato
ingiltere, keir starmer, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, rusya, donbass, özel askeri harekat, sergey lavrov, nato
Rus ilerleyişi İngilizleri korkutuyor: Starmer'den Ukrayna'ya askeri yardımı artırma çağrısı
Rus ordusunun Donbass bölgesindeki ilerleyişi karşısında paniğe kapılan İngiltere Başbakanı Starmer, cephe hattının istikrara kavuşturulması için Kiev rejimine daha fazla askeri yardımın yapılması çağrısında bulundu.
Politico gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ordusuna her zamanınkinden daha fazla askeri yardımın yapılacağını söyledi.
Starmer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu da cephe hattının istikrara kavuşturulması, ihtiyaç duydukları teçhizat ve eğitimin sağlanması anlamına geliyor ve işte bu nedenle Birleşik Krallık bu yıl Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla askeri destek verecek.
Starmer, Avrupa Birliği’nden Ukrayna'yı destekleme çabalarını arttırmasını talep etti.
Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.