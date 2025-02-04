https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/volkanolog-karaoglu-ege-denizinde-ortalama-75-yilda-gozlenen-sismik-etkinlik-bir-gunde-gerceklesti-1093353532.html

Volkanolog Karaoğlu: Ege Denizi'nde ortalama 7.5 yılda gözlenen sismik etkinlik bir günde gerçekleşti

Volkanolog Karaoğlu: Ege Denizi'nde ortalama 7.5 yılda gözlenen sismik etkinlik bir günde gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Karaoğlu, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe ilişkin yaptığı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T18:13+0300

2025-02-04T18:13+0300

2025-02-04T18:13+0300

türkiye

ege denizi

volkan

santorini

deprem

sismik hareket

manisa

tektonik hareketlilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093298134_0:0:688:387_1920x0_80_0_0_f8b8b77c0095d4dbfeb7c2211b64c06e.jpg

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaoğlu, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe ilişkin, "Bu depremlerin magmatik kökenli mi yoksa yalnız tektonik kökenli mi olup olmadığıyla ilgili kesin bir yargıya şu an varmak oldukça zor. Volkan sismolojisi ile uğraşan birisi olarak bu deprem davranışının bir magma girişimi olabileceğini düşünüyorum" dedi.Depremlerin büyüklüğünün giderek arttığını dile getiren Karaoğlu, depremlerin magmatik mi yoksa tektonik mi olduğunun araştırıldığını vurguladı.Söz konusu bölgeye yakın Anhydros Havzası'nda 2003'te benzer sarsıntıların yaşandığını anımsatan Karaoğlu, bu depremlerin deniz tabanına 4.5 kilometre uzanan magma kültesine sahip Kolumbo Volkanı ile ilişkilendirildiğini hatırlattı.Yeteri kadar veri toplamadan depremlerin nedenleriyle ilgili yorumda bulunmanın şu aşamada erken olduğunu aktaran Karaoğlu, şu cümleleri kaydetti:'Bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili veriler sınırlı'Volkanolog (Volkan bilimci) Prof. Dr. Karaoğlu, Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik bölgenin altında magma kütlelerini tespit ettiklerini, Santorini ve çevresinde de benzer bir çalışma planladıklarını ifade etti.Püskürme riskinin ancak magma kütleleriyle belirlenebileceğinin altını çizen Karaoğlu, "Bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili veriler sınırlı. Bize birtakım işaretler veriyor ama kesin bir şekilde tıpkı bizim Manisa Kula'da yaptığımız yöntemle ancak biz buradaki magma kütlesinin olup olmadığını söyleyebiliriz ve sonrasında bunu bir volkanik risk konusuna o zaman gelebiliriz" ifadelerini kullandı.Ege Denizi'ndeki depremlerin 'hibrit depremler' olabileceğini düşündüğünü belirten Karaoğlu, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/japon-deprem-uzmanindan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-bolgeyi-isaret-etti-5-metreye-kadar-tsunami-1093347723.html

türkiye

ege denizi

santorini

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ege denizi deprem,