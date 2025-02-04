https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/japon-deprem-uzmanindan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-bolgeyi-isaret-etti-5-metreye-kadar-tsunami-1093347723.html

Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: Bölgeyi işaret etti, '5 metreye kadar tsunami oluşabilir'

Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: Bölgeyi işaret etti, '5 metreye kadar tsunami oluşabilir'

Sputnik Türkiye

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ederken son dakika depremlerin takibi sürüyor. Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve çevre... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T16:49+0300

2025-02-04T16:49+0300

2025-02-04T16:49+0300

türkiye

son dakika

deprem

deprem son dakika

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

japon

japon deprem uzmanı

ege denizi

yoshinori moriwaki

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde son dönemde 750’den fazla deprem meydana geldi. Son olarak 5.2 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Özellikle Bodrum’un 170 kilometre batısında, Yunanistan açıklarında yoğunlaşan hareketlilik, büyük bir deprem ihtimalini artırıyor.İzmir, Muğla ve çevre illerde hissedilen depremler, kıyı şeridinde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, uzmanlar bölgedeki sismik aktivitenin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.Moriwaki: 7 veya 7.5 büyüklüğünde deprem olabilirYüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege’deki hareketliliğin giderek arttığını belirterek kritik bir uyarıda bulundu: "Bu böyle devam ederse, 7 veya 7.5 büyüklüğünde büyük bir deprem de beklenebilir."Japon uzman, bölgede gerçekleşen depremlerin Türkiye kıyılarında doğrudan büyük bir yıkıma yol açmasa da tsunami riskini artırabileceğini söyledi.5 metrelik tsunami uyarısıMoriwaki, Ege Denizi'ndeki depremlerin tsunami riski taşıdığına dikkat çekti:"Depremin kendisinin Türkiye’ye etkisi çok fazla olmaz ama tsunami gelebilir. Türkiye'nin kendi fay hatlarında 1 ila 3 metre dalga yüksekliği beklenirken, bu bölgede 5 metreye kadar tsunami oluşabilir." Japon deprem uzmanı sözlerine şu uyarıyı ekledi:"Depremi hissettiklerinde veya haberini aldıklarında, en az 5 metre yükseğe, yani 1-2 kat yukarıya çıkmalılar."Yoshinori Moriwaki Kimdir?1958 doğumlu Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, 1999 Gölcük Depremi’nin ardından Türkiye’ye gelmiş ve o tarihten beri burada yaşıyor. Deprem mühendisliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Moriwaki, Türkiye’de sık sık yaptığı açıklamalarla biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorur-izmirdeki-tehlikeyi-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uretecek-fay-hatlarini-1093342707.html

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