https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/thyden-bazi-sefere-iptal-karari-yarin-ve-persembe-gunu-yapilamayacak-1093359362.html

THY'den bazı sefere iptal kararı: Yarın ve perşembe günü yapılamayacak

THY'den bazı sefere iptal kararı: Yarın ve perşembe günü yapılamayacak

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları, olumsuz olabilecek hava koşulları sebebiyle 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T21:59+0300

2025-02-04T21:59+0300

2025-02-04T22:03+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

sefer

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

istanbul havalimanı

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/4-subat-dunya-kanser-gunu-erken-teshis-hayat-kurtarir-isiklandirmasi-1093359156.html

türkiye

istanbul havalimanı

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Sputnik Türkiye

thy, türk hava yolları (thy), sefer, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul havalimanı