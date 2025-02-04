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THY'den bazı sefere iptal kararı: Yarın ve perşembe günü yapılamayacak
THY'den bazı sefere iptal kararı: Yarın ve perşembe günü yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları, olumsuz olabilecek hava koşulları sebebiyle 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/4-subat-dunya-kanser-gunu-erken-teshis-hayat-kurtarir-isiklandirmasi-1093359156.html
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thy, türk hava yolları (thy), sefer, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul havalimanı
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THY'den bazı sefere iptal kararı: Yarın ve perşembe günü yapılamayacak

21:59 04.02.2025 (güncellendi: 22:03 04.02.2025)
© AATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Türk Hava Yolları, olumsuz olabilecek hava koşulları sebebiyle 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz."
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