https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/thyden-bazi-sefere-iptal-karari-yarin-ve-persembe-gunu-yapilamayacak-1093359362.html
THY'den bazı sefere iptal kararı: Yarın ve perşembe günü yapılamayacak
THY'den bazı sefere iptal kararı: Yarın ve perşembe günü yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları, olumsuz olabilecek hava koşulları sebebiyle 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T21:59+0300
2025-02-04T21:59+0300
2025-02-04T22:03+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
sefer
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
istanbul havalimanı
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/4-subat-dunya-kanser-gunu-erken-teshis-hayat-kurtarir-isiklandirmasi-1093359156.html
türkiye
istanbul havalimanı
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thy, türk hava yolları (thy), sefer, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul havalimanı
thy, türk hava yolları (thy), sefer, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul havalimanı
THY'den bazı sefere iptal kararı: Yarın ve perşembe günü yapılamayacak
21:59 04.02.2025 (güncellendi: 22:03 04.02.2025)
Türk Hava Yolları, olumsuz olabilecek hava koşulları sebebiyle 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz."