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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/uzmani-ev-alacaklara-deprem-guvenligi-icin-tavsiyelerde-bulundu-tasarim-hayati-onemde-1093351435.html
Uzmanı, ev alacaklara deprem güvenliği için tavsiyelerde bulundu: 'Tasarım hayati önemde'
Uzmanı, ev alacaklara deprem güvenliği için tavsiyelerde bulundu: 'Tasarım hayati önemde'
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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü yaklaşırken uzmanlar, yeni ev alacaklar için uyarılarda bulundu. Uzmanlar, binaların... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T17:53+0300
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atatürk üniversitesi
6 şubat kahramanmaraş depremi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümü yaklaşırken, ev alacaklara deprem güvenliği hakkında tavsiyelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdem Bayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Bu büyüklükteki depremin yaklaşık 300 ila 400 kilometrelik yüzey kırığı oluşturduğunu belirten Bayrak, yüzey kırıklarının büyük çoğunluğunun şehir ya da ilçelere yakın konumdan geçtiğini vurguladı.Yüzeyde oluşan kırıklar yerleşim yerlerine kolayca ulaşarak eski yerleşim yerlerindeki eski tarihli, mühendislik hizmetini tam almamış ya da eksik almış yapıların depreme dayanmamasına neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili birçok bilimsel çalışma ortaya konulduğunu belirten Bayrak, ev alacaklara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Doç. Dr. Bayrak şu sözleri kaydetti:Bina tasarımı da bir o kadar önemliBina yapılarında zemin etüdüyle beraber tasarımın da önemli olduğuna dikkat çeken Bayrak, "Bizler meydana gelebilecek büyük bir depremde yapımıza ne kadarlık bir ivme değeri geleceğini hesaplamalı ve bilmeliyiz. Bu hesaplama, olasılıksal veya deterministik (kesin ve öngörülebilir durum) deprem tehlike analiziyle yapılmakta ve yapı tasarımında kullanılmaktadır. Tasarımda bunlara dikkat etmeli, yapının zemine uygun tasarlanması gerekiyor" dedi.Yapı sağlığı teknolojisinde sensörlerin önemi Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi, inşaat mühendisi Oğuzhan Çelebi, ev alacakların deprem güvenliği için uzman kuruluş, meslek odaları ya da üniversitelerden destek alabileceğini söyledi. Çelebi, "Yapı sağlığı teknolojisinde ısı, ivme, yer değiştirme ve çatlak gibi sensörleri, yapının bazı bölümlerine yerleştirip veri alıyoruz. Bunlara hızlı şekilde bakarak yapının durumu hakkında karar verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/japon-deprem-uzmanindan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-bolgeyi-isaret-etti-5-metreye-kadar-tsunami-1093347723.html
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türkiye, atatürk üniversitesi, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, ev sahibi , sensör
türkiye, atatürk üniversitesi, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, ev sahibi , sensör

Uzmanı, ev alacaklara deprem güvenliği için tavsiyelerde bulundu: 'Tasarım hayati önemde'

17:53 04.02.2025
Sivas
Sivas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü yaklaşırken uzmanlar, yeni ev alacaklar için uyarılarda bulundu. Uzmanlar, binaların deprem yönetmeliğini kapsayıp kapsamadığını, zemin etüdü hakkında bilgi almak için nerelere başvurulacağı öğrenmek için nerelere başvurulabileceği hakkında bilgiler verdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümü yaklaşırken, ev alacaklara deprem güvenliği hakkında tavsiyelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdem Bayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Bu büyüklükteki depremin yaklaşık 300 ila 400 kilometrelik yüzey kırığı oluşturduğunu belirten Bayrak, yüzey kırıklarının büyük çoğunluğunun şehir ya da ilçelere yakın konumdan geçtiğini vurguladı.
Yüzeyde oluşan kırıklar yerleşim yerlerine kolayca ulaşarak eski yerleşim yerlerindeki eski tarihli, mühendislik hizmetini tam almamış ya da eksik almış yapıların depreme dayanmamasına neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili birçok bilimsel çalışma ortaya konulduğunu belirten Bayrak, ev alacaklara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Doç. Dr. Bayrak şu sözleri kaydetti:

Yeni yapacağımız yapılarda ya da oturduğumuz yapıların deprem yönetmeliğini kapsayıp kapsamadığını araştırabilir ya da ilgili kuruluşlardan destek alabiliriz. Vatandaşlar ev almadan önce zemin etüdü hakkında ilk olarak aracıya, ev alacağı müteahhitle, oradan da cevap alamazsa ilgili belediyeye başvurabilir. Bizler araba alırken gerekirse 2, 3 ekspere götürüyoruz, ev alırken de aynı yoldan gidilebilir, ilgili meslek odasından destek alabiliriz. Projeye uygunluğu açısından kontrol yaptırılıp ön onay alınabilir.

Bina tasarımı da bir o kadar önemli

Bina yapılarında zemin etüdüyle beraber tasarımın da önemli olduğuna dikkat çeken Bayrak, "Bizler meydana gelebilecek büyük bir depremde yapımıza ne kadarlık bir ivme değeri geleceğini hesaplamalı ve bilmeliyiz. Bu hesaplama, olasılıksal veya deterministik (kesin ve öngörülebilir durum) deprem tehlike analiziyle yapılmakta ve yapı tasarımında kullanılmaktadır. Tasarımda bunlara dikkat etmeli, yapının zemine uygun tasarlanması gerekiyor" dedi.

Yapı sağlığı teknolojisinde sensörlerin önemi

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi, inşaat mühendisi Oğuzhan Çelebi, ev alacakların deprem güvenliği için uzman kuruluş, meslek odaları ya da üniversitelerden destek alabileceğini söyledi. Çelebi, "Yapı sağlığı teknolojisinde ısı, ivme, yer değiştirme ve çatlak gibi sensörleri, yapının bazı bölümlerine yerleştirip veri alıyoruz. Bunlara hızlı şekilde bakarak yapının durumu hakkında karar verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Japon deprem uzmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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