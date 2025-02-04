https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/umit-ozdagin-tutukluluk-itirazi-reddedildi-1093335951.html

Ümit Özdağ için mahkemeden 'tutukluluğa devam' kararı çıktı

Ümit Özdağ için mahkemeden 'tutukluluğa devam' kararı çıktı

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 21 Ocak’ta... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T11:32+0300

2025-02-04T11:32+0300

2025-02-04T11:33+0300

politika

zafer partisi

geert wilders

kaşif kozinoğlu

ümit özdağ

cumhuriyet

cumhuriyet başsavcılığı

silivri cezaevi

anayasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079675828_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_3909601177a32c36d86b05679c926e29.jpg

Ümit Özdağ’ın avukatları tarafından yapılan “tutukluluğa itiraz” başvurusu üst mahkeme tarafından reddedildi. Zafer Partisi, Özdağ’ın Silivri Cezaevi’ne nakledildiğini açıkladı.Özdağ, cezaevinden gönderdiği mesajında, mücadelesine hapishanede de devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Özdağ’a yöneltilen suçlamalarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşma nedeniyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlattı.Savcılık, Özdağ’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından serbest bırakırken, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti.Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma dosyasına Özdağ’ın bazı sosyal medya paylaşımlarının da eklendiğini belirtti.Siyasilerden sert tepkilerÜmit Özdağ’ın gözaltına alınması ve tutuklanması siyasette büyük yankı uyandırdı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimleri devam ediyor. Erdoğan siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve sandığı getirsin” ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu tutuklama yargıya siyasetin müdahalesidir. Millet iradesi eninde sonunda kazanacaktır” dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasi bir araç olarak kullanılması tehlikelidir” açıklamasında bulundu.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu davanın savcısı Erdoğan’dır. Türkiye’de artık milliyetçiler, Atatürkçüler ve demokratlar birleşmek zorundadır” dedi.Zafer Partisi, Özdağ’ın yerine Mehmet Ali Şehirlioğlu’nu genel başkan vekili olarak görevlendirdi.Özdağ’ın Açıklamaları ve Soruşturmaya Konu Olan SözleriÜmit Özdağ, Antalya’daki Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:Özdağ, bu sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım” demişti.Hukukçulardan tutuklama kararına tepkiTürkiye Barolar Birliği, Özdağ’ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Özdağ’ın ikametgahının Ankara olmasına rağmen soruşturmanın İstanbul’da yürütülmesine dikkat çekerek, “Bu bize sıkıyönetim dönemlerini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.Uluslararası destek: Geert Wilders’ten Özdağ’a destek mesajıHollanda’da aşırı sağcı lider Geert Wilders, Ümit Özdağ’a destek verdi.Hollanda’da genel seçimlerde birinci çıkan aşırı sağcı PVV partisinin lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından “Ümit Özdağ’ı destekliyorum” paylaşımında bulundu.Bu açıklama, uluslararası arenada da Özdağ’ın tutuklanmasına yönelik dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/gazeteci-zafer-sahin-turpun-buyugunu-yavas-acikladi-ekreme-siyaset-yasagi-gelmesi-kesin-demeye-1093332093.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zafer partisi, geert wilders, kaşif kozinoğlu, ümit özdağ, cumhuriyet, cumhuriyet başsavcılığı, silivri cezaevi, anayasa