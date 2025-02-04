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Ümit Özdağ için mahkemeden 'tutukluluğa devam' kararı çıktı
Ümit Özdağ için mahkemeden 'tutukluluğa devam' kararı çıktı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 21 Ocak’ta... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:32+0300
2025-02-04T11:33+0300
politika
zafer partisi
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kaşif kozinoğlu
ümit özdağ
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cumhuriyet başsavcılığı
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Ümit Özdağ’ın avukatları tarafından yapılan “tutukluluğa itiraz” başvurusu üst mahkeme tarafından reddedildi. Zafer Partisi, Özdağ’ın Silivri Cezaevi’ne nakledildiğini açıkladı.Özdağ, cezaevinden gönderdiği mesajında, mücadelesine hapishanede de devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Özdağ’a yöneltilen suçlamalarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşma nedeniyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlattı.Savcılık, Özdağ’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından serbest bırakırken, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti.Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma dosyasına Özdağ’ın bazı sosyal medya paylaşımlarının da eklendiğini belirtti.Siyasilerden sert tepkilerÜmit Özdağ’ın gözaltına alınması ve tutuklanması siyasette büyük yankı uyandırdı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimleri devam ediyor. Erdoğan siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve sandığı getirsin” ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu tutuklama yargıya siyasetin müdahalesidir. Millet iradesi eninde sonunda kazanacaktır” dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasi bir araç olarak kullanılması tehlikelidir” açıklamasında bulundu.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu davanın savcısı Erdoğan’dır. Türkiye’de artık milliyetçiler, Atatürkçüler ve demokratlar birleşmek zorundadır” dedi.Zafer Partisi, Özdağ’ın yerine Mehmet Ali Şehirlioğlu’nu genel başkan vekili olarak görevlendirdi.Özdağ’ın Açıklamaları ve Soruşturmaya Konu Olan SözleriÜmit Özdağ, Antalya’daki Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:Özdağ, bu sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım” demişti.Hukukçulardan tutuklama kararına tepkiTürkiye Barolar Birliği, Özdağ’ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Özdağ’ın ikametgahının Ankara olmasına rağmen soruşturmanın İstanbul’da yürütülmesine dikkat çekerek, “Bu bize sıkıyönetim dönemlerini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.Uluslararası destek: Geert Wilders’ten Özdağ’a destek mesajıHollanda’da aşırı sağcı lider Geert Wilders, Ümit Özdağ’a destek verdi.Hollanda’da genel seçimlerde birinci çıkan aşırı sağcı PVV partisinin lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından “Ümit Özdağ’ı destekliyorum” paylaşımında bulundu.Bu açıklama, uluslararası arenada da Özdağ’ın tutuklanmasına yönelik dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
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zafer partisi, geert wilders, kaşif kozinoğlu, ümit özdağ, cumhuriyet, cumhuriyet başsavcılığı, silivri cezaevi, anayasa
zafer partisi, geert wilders, kaşif kozinoğlu, ümit özdağ, cumhuriyet, cumhuriyet başsavcılığı, silivri cezaevi, anayasa

Ümit Özdağ için mahkemeden 'tutukluluğa devam' kararı çıktı

11:32 04.02.2025 (güncellendi: 11:33 04.02.2025)
© AA / Cem TekkeşinoğluÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ, Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Tutuklama kararına siyasilerden ve hukukçulardan sert tepki gelirken, davanın hukuki süreci tartışma konusu oldu.
Ümit Özdağ’ın avukatları tarafından yapılan “tutukluluğa itiraz” başvurusu üst mahkeme tarafından reddedildi. Zafer Partisi, Özdağ’ın Silivri Cezaevi’ne nakledildiğini açıkladı.
Özdağ, cezaevinden gönderdiği mesajında, mücadelesine hapishanede de devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Atatürk’ün askeriyim. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i sonuna kadar koruyacağım. Mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem Kaşif Kozinoğlu gibi bir suikaste uğramaktır. Türk milletinden ricam, Zafer Partisi’ne sahip çıkmasıdır.”

Özdağ’a yöneltilen suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşma nedeniyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlattı.
Savcılık, Özdağ’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından serbest bırakırken, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti.
Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma dosyasına Özdağ’ın bazı sosyal medya paylaşımlarının da eklendiğini belirtti.

Siyasilerden sert tepkiler

Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması ve tutuklanması siyasette büyük yankı uyandırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimleri devam ediyor. Erdoğan siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve sandığı getirsin” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu tutuklama yargıya siyasetin müdahalesidir. Millet iradesi eninde sonunda kazanacaktır” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasi bir araç olarak kullanılması tehlikelidir” açıklamasında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu davanın savcısı Erdoğan’dır. Türkiye’de artık milliyetçiler, Atatürkçüler ve demokratlar birleşmek zorundadır” dedi.
Zafer Partisi, Özdağ’ın yerine Mehmet Ali Şehirlioğlu’nu genel başkan vekili olarak görevlendirdi.

Özdağ’ın Açıklamaları ve Soruşturmaya Konu Olan Sözleri

Ümit Özdağ, Antalya’daki Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladı. Deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı.”
“Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak etti. Milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu’ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etti. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir.”
Özdağ, bu sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım” demişti.

Hukukçulardan tutuklama kararına tepki

Türkiye Barolar Birliği, Özdağ’ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
“Bulunduğu makam itibarıyla ifadeye çağırılabileceği açık olan bir siyasetçi için, kaçma şüphesi bulunmadığı halde gözaltı kararı verilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Bu, Anayasa’ya aykırı bir uygulamadır.”
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Özdağ’ın ikametgahının Ankara olmasına rağmen soruşturmanın İstanbul’da yürütülmesine dikkat çekerek, “Bu bize sıkıyönetim dönemlerini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası destek: Geert Wilders’ten Özdağ’a destek mesajı

Hollanda’da aşırı sağcı lider Geert Wilders, Ümit Özdağ’a destek verdi.
Hollanda’da genel seçimlerde birinci çıkan aşırı sağcı PVV partisinin lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından “Ümit Özdağ’ı destekliyorum” paylaşımında bulundu.
Bu açıklama, uluslararası arenada da Özdağ’ın tutuklanmasına yönelik dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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