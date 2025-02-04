https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ukraynali-esir-asker-ukraynali-komutanlar-teslim-olanlari-vuruyor-1093327840.html
Ukraynalı esir asker: Ukraynalı komutanlar teslim olanları vuruyor
Ukraynalı esir asker: Ukraynalı komutanlar teslim olanları vuruyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı komutanların işledikleri suçların tanıklarını ortadan kaldırmak amacıyla Rus ordusuna teslim olan askerleri öldürmeye çalıştığı belirtildi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T08:35+0300
2025-02-04T08:35+0300
2025-02-04T08:41+0300
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Sputnik’e konuşan bir Ukraynalı esir, bağlı olduğu bölükte iki silah arkadaşının ağır yaralandığını, birinin tahliye edilmeden, diğerinin de tahliye sırasında öldüğünü söyledi.Onları tespit eden Rus askerlerin onlara İHA aracılığıyla iletişim aracı ve sedye ulaştırdığını anlatan esir, telsizden onlara 100 metre gitmeleri emri geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusuna yeni katılan askerlere ve Ukrayna sakinlerine seslenen esir şunu dedi:Esir, Ukraynalı komutanların emirlerini yerine getirmeyen askerleri ölümle tehdit ettiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/casov-yar-sakini-anlatti-ukrayna-ordusu-karargahlarini-insani-yardim-merkezlerine-yerlestiriyor-1093327568.html
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Ukraynalı esir asker: Ukraynalı komutanlar teslim olanları vuruyor
08:35 04.02.2025 (güncellendi: 08:41 04.02.2025)
Ukraynalı komutanların işledikleri suçların tanıklarını ortadan kaldırmak amacıyla Rus ordusuna teslim olan askerleri öldürmeye çalıştığı belirtildi.
Sputnik’e konuşan bir Ukraynalı esir, bağlı olduğu bölükte iki silah arkadaşının ağır yaralandığını, birinin tahliye edilmeden, diğerinin de tahliye sırasında öldüğünü söyledi.
Onları tespit eden Rus askerlerin onlara İHA aracılığıyla iletişim aracı ve sedye ulaştırdığını anlatan esir, telsizden onlara 100 metre gitmeleri emri geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Oraya vardık ama maalesef hepimiz değil. FPV dronları saldırmaya başladı. Yaralı olan öldü. Rus askerler bize yardım etti. Kimse bizi rencide etmedi, kimse bize dokunmadı. Çay ve yemek verdiler, fazlasıyla sigara verdiler. Oradayken bu kadar sigaramız yoktu.
Ukrayna ordusuna yeni katılan askerlere ve Ukrayna sakinlerine seslenen esir şunu dedi:
Beni gören varsa, ne kadar iyi oldukları ve silah arkadaşlarını yalnız bırakmadıkları konusunda size söylenenlere inanmayın. Yalnız da bırakıyorlar, kendi adamlarının üzerine FPV ve Baba Yaga’dan bomba da atıyorlar. Anladığım kadarıyla, bizim teslim olduğumuzu, yere yattığımızı gördüklerinde böyle tanıklara ihtiyacımız yok diyerek bizi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Şükürler olsun ki şanslıydık ve oradan çıkarıldık.
Esir, Ukraynalı komutanların emirlerini yerine getirmeyen askerleri ölümle tehdit ettiğini ekledi.