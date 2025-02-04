Ukraynalı esir asker: Ukraynalı komutanlar teslim olanları vuruyor

Beni gören varsa, ne kadar iyi oldukları ve silah arkadaşlarını yalnız bırakmadıkları konusunda size söylenenlere inanmayın. Yalnız da bırakıyorlar, kendi adamlarının üzerine FPV ve Baba Yaga’dan bomba da atıyorlar. Anladığım kadarıyla, bizim teslim olduğumuzu, yere yattığımızı gördüklerinde böyle tanıklara ihtiyacımız yok diyerek bizi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Şükürler olsun ki şanslıydık ve oradan çıkarıldık.