Çasov Yar sakini anlattı: Ukrayna ordusu karargahlarını insani yardım merkezlerine yerleştiriyor

Orada Ukraynalı askerlerin karargahının bulunduğunu kendi gözlerimle net bir şekilde gördüm. Onlar bilerek insan kalabalığının olduğu yere yerleşiyor. Bunu kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum, çünkü Rusların orayı vurmayacağını bildikleri için oraya saklanıyorlar.