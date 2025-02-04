https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/casov-yar-sakini-anlatti-ukrayna-ordusu-karargahlarini-insani-yardim-merkezlerine-yerlestiriyor-1093327568.html
Çasov Yar sakini anlattı: Ukrayna ordusu karargahlarını insani yardım merkezlerine yerleştiriyor
Çasov Yar sakini anlattı: Ukrayna ordusu karargahlarını insani yardım merkezlerine yerleştiriyor
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Çasov Yar kentinin sakini, Ukraynalı askerlerin karargahlarını insani yardım dağıtma noktalarına... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T07:52+0300
2025-02-04T07:52+0300
2025-02-04T08:38+0300
ukrayna krizi
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çasov yar
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Çasov Yar sakini Pavel Morkovin, Sputnik’e açıklamasında, kentteki insani yardım dağıtım noktasının Ukraynalı askerler tarafından askeri komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını bildirdi. “Kentte, 19 numaralı evde bulunan ve ‘yıkılmazlık noktası’ adı verilen insani yardım merkezinde gıda dağıtım noktası bulunuyor" diyen Morkovkin sözlerini şöyle sürdürdü: Stratejik öneme sahip Çasov Yar, Rus ordusunun kontrolündeki Artyomovsk kentinin batısında yer alıyor. Bu kentin kontrol altına alınması Slavyansk ve Kramotorsk yönündeki ilerleyişi kolaylaştıracak.
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ukrayna, çasov yar, artyomovsk, rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, insani yardım
ukrayna, çasov yar, artyomovsk, rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, insani yardım
Çasov Yar sakini anlattı: Ukrayna ordusu karargahlarını insani yardım merkezlerine yerleştiriyor
07:52 04.02.2025 (güncellendi: 08:38 04.02.2025)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Çasov Yar kentinin sakini, Ukraynalı askerlerin karargahlarını insani yardım dağıtma noktalarına yerleştirerek sivilleri kalkan olarak kullandığını belirtti.
Çasov Yar sakini Pavel Morkovin, Sputnik’e açıklamasında, kentteki insani yardım dağıtım noktasının Ukraynalı askerler tarafından askeri komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını bildirdi.
“Kentte, 19 numaralı evde bulunan ve ‘yıkılmazlık noktası’ adı verilen insani yardım merkezinde gıda dağıtım noktası bulunuyor" diyen Morkovkin sözlerini şöyle sürdürdü:
Orada Ukraynalı askerlerin karargahının bulunduğunu kendi gözlerimle net bir şekilde gördüm. Onlar bilerek insan kalabalığının olduğu yere yerleşiyor. Bunu kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum, çünkü Rusların orayı vurmayacağını bildikleri için oraya saklanıyorlar.
Stratejik öneme sahip Çasov Yar, Rus ordusunun kontrolündeki Artyomovsk kentinin batısında yer alıyor. Bu kentin kontrol altına alınması Slavyansk ve Kramotorsk yönündeki ilerleyişi kolaylaştıracak.