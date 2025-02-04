Çasov Yar sakini anlattı: Ukrayna ordusu karargahlarını insani yardım merkezlerine yerleştiriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanlığı’ndan SMA tedavisiyle ilgili açıklama geldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/casov-yar-sakini-anlatti-ukrayna-ordusu-karargahlarini-insani-yardim-merkezlerine-yerlestiriyor-1093327568.html
Çasov Yar sakini anlattı: Ukrayna ordusu karargahlarını insani yardım merkezlerine yerleştiriyor
Çasov Yar sakini anlattı: Ukrayna ordusu karargahlarını insani yardım merkezlerine yerleştiriyor
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Çasov Yar kentinin sakini, Ukraynalı askerlerin karargahlarını insani yardım dağıtma noktalarına... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T07:52+0300
2025-02-04T08:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
çasov yar
artyomovsk
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rus ordusu
insani yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093327104_162:0:1113:535_1920x0_80_0_0_fc176984cb7b31ba0caf4f2d3920f455.jpg
Çasov Yar sakini Pavel Morkovin, Sputnik’e açıklamasında, kentteki insani yardım dağıtım noktasının Ukraynalı askerler tarafından askeri komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını bildirdi. “Kentte, 19 numaralı evde bulunan ve ‘yıkılmazlık noktası’ adı verilen insani yardım merkezinde gıda dağıtım noktası bulunuyor" diyen Morkovkin sözlerini şöyle sürdürdü: Stratejik öneme sahip Çasov Yar, Rus ordusunun kontrolündeki Artyomovsk kentinin batısında yer alıyor. Bu kentin kontrol altına alınması Slavyansk ve Kramotorsk yönündeki ilerleyişi kolaylaştıracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rus-dis-istihbarat-servisi-nato-zelenskiyden-kurtulmak-icin-kievin-yolsuzluklarini-ortaya-dokecek-1093306962.html
ukrayna
çasov yar
artyomovsk
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093327104_281:0:994:535_1920x0_80_0_0_1b0763d1780c3db122c90831fa4f7996.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, çasov yar, artyomovsk, rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, insani yardım
ukrayna, çasov yar, artyomovsk, rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, insani yardım

Çasov Yar sakini anlattı: Ukrayna ordusu karargahlarını insani yardım merkezlerine yerleştiriyor

07:52 04.02.2025 (güncellendi: 08:38 04.02.2025)
Çasov Yar
Çasov Yar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Çasov Yar kentinin sakini, Ukraynalı askerlerin karargahlarını insani yardım dağıtma noktalarına yerleştirerek sivilleri kalkan olarak kullandığını belirtti.
Çasov Yar sakini Pavel Morkovin, Sputnik’e açıklamasında, kentteki insani yardım dağıtım noktasının Ukraynalı askerler tarafından askeri komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını bildirdi.
Kentte, 19 numaralı evde bulunan ve ‘yıkılmazlık noktası’ adı verilen insani yardım merkezinde gıda dağıtım noktası bulunuyor" diyen Morkovkin sözlerini şöyle sürdürdü:

Orada Ukraynalı askerlerin karargahının bulunduğunu kendi gözlerimle net bir şekilde gördüm. Onlar bilerek insan kalabalığının olduğu yere yerleşiyor. Bunu kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum, çünkü Rusların orayı vurmayacağını bildikleri için oraya saklanıyorlar.

Stratejik öneme sahip Çasov Yar, Rus ordusunun kontrolündeki Artyomovsk kentinin batısında yer alıyor. Bu kentin kontrol altına alınması Slavyansk ve Kramotorsk yönündeki ilerleyişi kolaylaştıracak.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
Ukrayna krizi
Rus Dış İstihbarat Servisi: NATO, Zelenskiy'den kurtulmak için Kiev'in yolsuzluklarını ortaya dökecek
Dün, 13:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала