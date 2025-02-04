Ukrayna: ABD ile ülkede seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazırız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ukrayna-abd-ile-ulkede-secimlerin-yapilmasi-konusunu-gorusmeye-haziriz-1093359508.html
Ukrayna: ABD ile ülkede seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazırız
Ukrayna: ABD ile ülkede seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazırız
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Kiev’in ABD ile seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T22:05+0300
2025-02-04T22:04+0300
dünya
oksana markarova
büyükelçi
ukrayna
abd
kiev
washington
donald trump
keith kellogg
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg
‘Obşestvennoye’ televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre Markarova, Kiev'in yeni ABD yönetimi tarafından gündeme getirilmesi halinde Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar seçimlerin yapılması olasılığını Washington ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Markarova, “ABD'deki Ukrayna tarafı ile 2025 sonundan önce seçimlerin yapılması gerekliliği henüz görüşülmedi. Ancak, Trump’ın ekibi konuyu gündeme getirirse, Ukrayna bunu görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.Büyükelçi, seçimler konusu 2023-2024 yıllarında gündeme geldiğinde, Kiev’in bunun ancak çatışmanın sona ermesinden sonra mümkün olabileceği konusunda ısrarcı davrandığını belirtti.Daha önce ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABD’nin Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını gerekli gördüğünü dile getirmişti.Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Rus lider, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-abd-ukraynada-secimlerin-yapilmasini-gerekli-goruyor-1093268429.html
ukrayna
kiev
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_163ca91d000436f58a1bed81ed40e810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
oksana markarova, büyükelçi, ukrayna, abd, kiev, washington, donald trump, keith kellogg, vladimir zelenskiy, seçim
oksana markarova, büyükelçi, ukrayna, abd, kiev, washington, donald trump, keith kellogg, vladimir zelenskiy, seçim

Ukrayna: ABD ile ülkede seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazırız

22:05 04.02.2025
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
Abone ol
Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Kiev’in ABD ile seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
‘Obşestvennoye’ televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre Markarova, Kiev'in yeni ABD yönetimi tarafından gündeme getirilmesi halinde Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar seçimlerin yapılması olasılığını Washington ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Markarova, “ABD'deki Ukrayna tarafı ile 2025 sonundan önce seçimlerin yapılması gerekliliği henüz görüşülmedi. Ancak, Trump’ın ekibi konuyu gündeme getirirse, Ukrayna bunu görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.
Büyükelçi, seçimler konusu 2023-2024 yıllarında gündeme geldiğinde, Kiev’in bunun ancak çatışmanın sona ermesinden sonra mümkün olabileceği konusunda ısrarcı davrandığını belirtti.
Daha önce ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABD’nin Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını gerekli gördüğünü dile getirmişti.
Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Rus lider, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
DÜNYA
Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: ABD Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli görüyor
1 Şubat, 21:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала