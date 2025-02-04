https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ukrayna-abd-ile-ulkede-secimlerin-yapilmasi-konusunu-gorusmeye-haziriz-1093359508.html

Ukrayna: ABD ile ülkede seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazırız

Ukrayna: ABD ile ülkede seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazırız

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Kiev’in ABD ile seçimlerin yapılması konusunu görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T22:05+0300

2025-02-04T22:05+0300

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oksana markarova

büyükelçi

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donald trump

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vladimir zelenskiy

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‘Obşestvennoye’ televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre Markarova, Kiev'in yeni ABD yönetimi tarafından gündeme getirilmesi halinde Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar seçimlerin yapılması olasılığını Washington ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Markarova, “ABD'deki Ukrayna tarafı ile 2025 sonundan önce seçimlerin yapılması gerekliliği henüz görüşülmedi. Ancak, Trump’ın ekibi konuyu gündeme getirirse, Ukrayna bunu görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.Büyükelçi, seçimler konusu 2023-2024 yıllarında gündeme geldiğinde, Kiev’in bunun ancak çatışmanın sona ermesinden sonra mümkün olabileceği konusunda ısrarcı davrandığını belirtti.Daha önce ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABD’nin Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını gerekli gördüğünü dile getirmişti.Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Rus lider, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-abd-ukraynada-secimlerin-yapilmasini-gerekli-goruyor-1093268429.html

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oksana markarova, büyükelçi, ukrayna, abd, kiev, washington, donald trump, keith kellogg, vladimir zelenskiy, seçim