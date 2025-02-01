https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-abd-ukraynada-secimlerin-yapilmasini-gerekli-goruyor-1093268429.html
Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: ABD Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli görüyor
Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: ABD Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli görüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD’nin Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli gördüğünü belirtti. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T21:30+0300
2025-02-01T21:30+0300
2025-02-01T21:29+0300
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seçimler
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Batı basınında çıkan habere göre ABD, Ukrayna'da seçimlerin muhtemelen 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesini gerekli görüyor.ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, ABD’nin Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını gerekli gördüğünü söylediği aktarıldı.Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Putin, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/romanya-cumhurbaskani-adayi-georgescu-kievin-politikalari-catismayi-korukluyor-1093266141.html
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abd, keith kellogg, özel temsilci, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, seçimler, rusya, vladimir putin
abd, keith kellogg, özel temsilci, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, seçimler, rusya, vladimir putin
Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: ABD Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli görüyor
ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD’nin Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli gördüğünü belirtti.
Batı basınında çıkan habere göre ABD, Ukrayna'da seçimlerin muhtemelen 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesini gerekli görüyor.
ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, ABD’nin Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını gerekli gördüğünü söylediği aktarıldı.
Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Putin, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.