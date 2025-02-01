https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-abd-ukraynada-secimlerin-yapilmasini-gerekli-goruyor-1093268429.html

Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: ABD Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli görüyor

Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: ABD Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli görüyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD’nin Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını gerekli gördüğünü belirtti. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T21:30+0300

2025-02-01T21:30+0300

2025-02-01T21:29+0300

dünya

abd

keith kellogg

özel temsilci

donald trump

ukrayna

vladimir zelenskiy

seçimler

rusya

vladimir putin

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Batı basınında çıkan habere göre ABD, Ukrayna'da seçimlerin muhtemelen 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesini gerekli görüyor.ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, ABD’nin Ukrayna'da 2025 yılı sonuna kadar devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını gerekli gördüğünü söylediği aktarıldı.Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Putin, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.

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abd, keith kellogg, özel temsilci, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, seçimler, rusya, vladimir putin