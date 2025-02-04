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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tokiden-dev-ihale-50-sehirde-834-arsa-acik-artirmayla-satilacak-pesin-alimlarda-yuzde-15-indirim-1093331788.html
TOKİ’den dev ihale: 50 şehirde 834 arsa açık artırmayla satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak
TOKİ’den dev ihale: 50 şehirde 834 arsa açık artırmayla satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-04T10:47+0300
toki
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
ekonomi
ankara
istanbul
arsa
satış
yatırım
yatırım alanı
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TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan 5.583.278 m² büyüklüğündeki 834 arsa, açık artırma ile satışa çıkarılacak. Arsalar; konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve sosyal kültürel tesis alanı gibi farklı kullanım amaçlarına uygun olarak satışa sunuluyor. Yatırımcılar, yüzde 25 peşinat ile 48 ay, yüzde 40 peşinat ile 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.Açık artırma ne zaman ve nerede yapılacak?📅 Açık artırmalar 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.📍 Ankara → Bilkent Otel📍 İstanbul → TOKİ Hizmet Binası📍 Online Katılım → www.emlakmuzayede.com.trYatırımcılar, ihaleye fiziksel olarak katılabilecekleri gibi internet üzerinden de teklif verebilecekler.Satışa sunulan arsalar hangi şehirlerde?Satışa sunulan arsalar Türkiye’nin dört bir yanındaki 50 ilde yer alıyor.🏡 Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova.Yatırım yapmak isteyenler, bu geniş seçenekler arasından kendilerine en uygun arsayı seçebilecek.TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur?📢 İhaleye katılmak isteyenler şu adımları takip edebilir:🔹 İhale şartnamesini ve satış listelerini incelemek için TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya www.emlakmuzayede.com.tr adreslerine giriş yapabilirsiniz.🔹 Online teklif vermek isteyenler www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden kayıt oluşturmalı.🔹 Detaylı bilgi almak için TOKİ’nin resmi iletişim hattı olan 0212 608 15 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, ihale tarihinden önce gerekli belgeleri tamamlamaları ve şartnameyi incelemeleri öneriliyor.
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toki arsa satışı 2025, toki 50 il arsa satışı, toki arsa başvurusu nasıl yapılır, toki arsa fiyatları 2025, toki açık artırma ne zaman, toki arsa satış şartları, toki en uygun arsa fiyatları, toki peşin ödeme indirimi, toki vadeli arsa satışı, toki 48 ay vade arsa, toki 36 ay vade arsa, toki arsa satış listesi, toki arsa ihalesi nasıl katılınır, toki online ihale başvurusu, toki arsa alım süreci, toki arsa açık artırma detayları, toki 2025 arsa satışı hangi illerde, toki yatırım fırsatları, toki konut arsaları 2025, toki ticari arsa satışı, toki turizm arsa satışları, toki sanayi arsası başvurusu, toki tarım ve hayvancılık arsaları, toki sağlık ve eğitim arsaları, toki akaryakıt istasyonu arsaları
toki arsa satışı 2025, toki 50 il arsa satışı, toki arsa başvurusu nasıl yapılır, toki arsa fiyatları 2025, toki açık artırma ne zaman, toki arsa satış şartları, toki en uygun arsa fiyatları, toki peşin ödeme indirimi, toki vadeli arsa satışı, toki 48 ay vade arsa, toki 36 ay vade arsa, toki arsa satış listesi, toki arsa ihalesi nasıl katılınır, toki online ihale başvurusu, toki arsa alım süreci, toki arsa açık artırma detayları, toki 2025 arsa satışı hangi illerde, toki yatırım fırsatları, toki konut arsaları 2025, toki ticari arsa satışı, toki turizm arsa satışları, toki sanayi arsası başvurusu, toki tarım ve hayvancılık arsaları, toki sağlık ve eğitim arsaları, toki akaryakıt istasyonu arsaları

TOKİ’den dev ihale: 50 şehirde 834 arsa açık artırmayla satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak

10:47 04.02.2025
© AATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek ihalede, konut, ticaret, sanayi, sağlık ve eğitim gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar yer alacak. Detaylar haberimizde.
TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan 5.583.278 m² büyüklüğündeki 834 arsa, açık artırma ile satışa çıkarılacak. Arsalar; konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve sosyal kültürel tesis alanı gibi farklı kullanım amaçlarına uygun olarak satışa sunuluyor. Yatırımcılar, yüzde 25 peşinat ile 48 ay, yüzde 40 peşinat ile 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Açık artırma ne zaman ve nerede yapılacak?

📅 Açık artırmalar 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.
📍 AnkaraBilkent Otel
📍 İstanbulTOKİ Hizmet Binası
📍 Online Katılımwww.emlakmuzayede.com.tr
Yatırımcılar, ihaleye fiziksel olarak katılabilecekleri gibi internet üzerinden de teklif verebilecekler.

Satışa sunulan arsalar hangi şehirlerde?

Satışa sunulan arsalar Türkiye’nin dört bir yanındaki 50 ilde yer alıyor.
🏡 Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova.
Yatırım yapmak isteyenler, bu geniş seçenekler arasından kendilerine en uygun arsayı seçebilecek.

TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur?

📢 İhaleye katılmak isteyenler şu adımları takip edebilir:
🔹 İhale şartnamesini ve satış listelerini incelemek için TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya www.emlakmuzayede.com.tr adreslerine giriş yapabilirsiniz.
🔹 Online teklif vermek isteyenler www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden kayıt oluşturmalı.
🔹 Detaylı bilgi almak için TOKİ’nin resmi iletişim hattı olan 0212 608 15 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, ihale tarihinden önce gerekli belgeleri tamamlamaları ve şartnameyi incelemeleri öneriliyor.
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