https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tokiden-dev-ihale-50-sehirde-834-arsa-acik-artirmayla-satilacak-pesin-alimlarda-yuzde-15-indirim-1093331788.html

TOKİ’den dev ihale: 50 şehirde 834 arsa açık artırmayla satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak

TOKİ’den dev ihale: 50 şehirde 834 arsa açık artırmayla satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T10:47+0300

2025-02-04T10:47+0300

2025-02-04T10:47+0300

toki

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

ekonomi

ankara

istanbul

arsa

satış

yatırım

yatırım alanı

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TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan 5.583.278 m² büyüklüğündeki 834 arsa, açık artırma ile satışa çıkarılacak. Arsalar; konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve sosyal kültürel tesis alanı gibi farklı kullanım amaçlarına uygun olarak satışa sunuluyor. Yatırımcılar, yüzde 25 peşinat ile 48 ay, yüzde 40 peşinat ile 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.Açık artırma ne zaman ve nerede yapılacak?📅 Açık artırmalar 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.📍 Ankara → Bilkent Otel📍 İstanbul → TOKİ Hizmet Binası📍 Online Katılım → www.emlakmuzayede.com.trYatırımcılar, ihaleye fiziksel olarak katılabilecekleri gibi internet üzerinden de teklif verebilecekler.Satışa sunulan arsalar hangi şehirlerde?Satışa sunulan arsalar Türkiye’nin dört bir yanındaki 50 ilde yer alıyor.🏡 Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova.Yatırım yapmak isteyenler, bu geniş seçenekler arasından kendilerine en uygun arsayı seçebilecek.TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur?📢 İhaleye katılmak isteyenler şu adımları takip edebilir:🔹 İhale şartnamesini ve satış listelerini incelemek için TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya www.emlakmuzayede.com.tr adreslerine giriş yapabilirsiniz.🔹 Online teklif vermek isteyenler www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden kayıt oluşturmalı.🔹 Detaylı bilgi almak için TOKİ’nin resmi iletişim hattı olan 0212 608 15 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, ihale tarihinden önce gerekli belgeleri tamamlamaları ve şartnameyi incelemeleri öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/81-ilde-tokinin-yeni-sosyal-konut-projesi-milyonlari-ev-sahibi-yapacak-basvurular-ne-zaman-basliyor-1093326195.html

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