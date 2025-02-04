https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/81-ilde-tokinin-yeni-sosyal-konut-projesi-milyonlari-ev-sahibi-yapacak-basvurular-ne-zaman-basliyor-1093326195.html

81 İlde TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi milyonları ev sahibi yapacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Şartlar neler?

81 İlde TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi milyonları ev sahibi yapacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Şartlar neler?

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine genelge gönderildi ve sosyal konut projeleri için uygun arazilerin... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T07:52+0300

2025-02-04T07:52+0300

2025-02-04T07:52+0300

güneydoğu anadolu

toki

hazine

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

ekonomi

ev

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada sosyal konut projelerinin yaz aylarından itibaren hız kazanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, TOKİ aracılığıyla yeni sosyal konut projelerinin başlatılması için düğmeye basıldı.📌 81 ilde konut yapılabilecek araziler belirlenecek.📌 Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için düşük maliyetli projeler üretilecek.📌 Öncelik Hazine ve belediye mülkiyetindeki arazilerde olacak.Konut yapılacak araziler nasıl seçilecek?Yeni sosyal konut projeleri için maliyetlerin düşük tutulması hedefleniyor. Bu nedenle konutların inşa edileceği araziler için Hazine ve belediyeye ait taşınmazlara öncelik verilecek.📍 Arazi seçiminde dikkate alınacak kriterler:✅ Deprem güvenliği: Fay hatlarından uzak ve sağlam zemine sahip alanlar seçilecek.✅ Yerleşime uygunluk: Arazinin eğimi, altyapı imkanları ve ulaşım olanakları değerlendirilecek.✅ Koruma alanları: Tarım arazileri, ormanlık alanlar ve sit bölgeleri projeye dahil edilmeyecek.Bakanlığın yönlendirmesiyle, konut projeleri için en uygun bölgeler belirlenerek yatırım süreci hızlandırılacak.Kaç konut üretilecek? İşte planlanan rakamlarYapılan planlamaya göre, nüfusa bağlı olarak konut üretimi şekillenecek.🏡 Nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde en az 100 konut yapılacak.🏡 Nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerde en az 500 konut inşa edilecek.Böylece ilk aşamada en az 100 bin, toplamda ise 200 bin civarında konut üretilmesi bekleniyor. Ayrıca, 2028 Stratejik Eylem Planı kapsamında TOKİ’nin toplamda 500 bin konut inşa etme hedefi bulunuyor.Konutlar 1+1 mi olacak? İşte planlanan konut tipleri📢 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, küçük metrekareli 1+1 konutların üretimi gündemde. Ancak uzmanlar, özellikle aileler için 2+1 konutların daha uygun olduğunu vurguluyor.Gayrimenkul uzmanlarına göre:✔ Büyükşehirlerde küçük daireler talep görebilir.✔ Batı illerinde 1+1 konutlara ilgi artabilir.✔ Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise daha geniş konut ihtiyacı var.Genel olarak, konut projelerinin ağırlıklı olarak 2+1 planlanacağı öngörülüyor.Kampanya ne zaman duyurulacak?📅 Konut seferberliği kapsamında başvuruların 2024’ün üçüncü çeyreğinde (Eylül-Ekim) başlaması bekleniyor.📅 İnşaat çalışmalarının ise 2026 sonuna doğru başlaması öngörülüyor.Ancak şu anda devam eden 250 bin konutluk ihalelerin tamamlanması ve deprem bölgesindeki inşaatların tamamlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra yeni sosyal konut projeleri için başvurular alınacak.Başvurular kimler i̇çin geçerli olacak?📌 Daha önce konut sahibi olmamış olan vatandaşlar başvurabilecek.📌 Belirli bir süre ilgili şehirde ikamet edenler öncelikli olacak.📌 Başvurular için hane içi gelir kriteri dikkate alınacak.📌 Gençler ve aileler için özel kontenjanlar ayrılacak.Konut ödemelerinde ise enflasyon oranına göre ödeme planı oluşturulacak ve vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olması sağlanacak.Sosyal konut projesi türkiye’de konut krizine çözüm olabilir mi?Ev fiyatlarının yükselmesi ve kiraların artmasıyla birlikte düşük gelirli vatandaşların konuta erişimi giderek zorlaşıyor. Bu proje, konut arzını artırarak piyasadaki fiyat dengelerini düzenleyebilir.📢 Uzmanlar, devlet destekli sosyal konut projelerinin barınma krizine çözüm olabileceğini vurguluyor. Ancak projelerin hızlı hayata geçirilmesi ve maliyetlerin düşük tutulması büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/mta-turkiye-fay-hatti-haritasi-yenilendi-tehlikedeki-45-il-ve-110-ilce-aciklandi-evinizin-altindan-1093324507.html

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