https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/telefon-mesajlarini-geri-getirecegiz-diyerek-milyonlarini-aldilar-sahte-dedektif-cetesini-kolundaki-1093335481.html

'Telefon mesajlarını geri getireceğiz' diyerek milyonlarını aldılar: Sahte dedektif çetesini kolundaki alçı ele verdi

'Telefon mesajlarını geri getireceğiz' diyerek milyonlarını aldılar: Sahte dedektif çetesini kolundaki alçı ele verdi

Sputnik Türkiye

Eşinin aldattığını öğrenmek isteyen kadın, sahte özel dedektif çetesinin tuzağına düştü. 7 milyon TL dolandırılan mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T11:36+0300

2025-02-04T11:36+0300

2025-02-04T11:36+0300

türkiye

dedektif

dolandırıcılık

boşanma

boşanma davası

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, akılalmaz bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. İstanbul’da yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek internette araştırma yaparken "Özel dedektiflik ve dijital takip hizmetleri" ilanına denk geldi.Sabah'ın haberine göre, aldatma vakalarında profesyonel destek sunduğunu iddia eden ilan, kadını büyük bir tuzağa çekti. Kendilerini "özel dedektif" olarak tanıtan dolandırıcılarla iletişime geçen kadın, eşinin sadakatini kanıtlamak için ileri teknoloji kullanıldığını ve özel yöntemlerle takip yapıldığını düşündü. Ancak, gerçekte büyük bir dolandırıcılık planının içine çekiliyordu.'Silinen mesajları geri getireceğiz' yalanıyla 7 milyon TL aldılarÇete üyeleri, mağdura eşinin telefonundan silinen mesajları geri getirebileceklerini ve geçmiş konuşmalara ulaşabileceklerini söyledi. Ancak bunun için üç farklı paketten oluşan özel bir yazılım satın alması gerektiğini belirttiler.Panik içinde aldatıldığını kanıtlamak isteyen kadın, dolandırıcılara farklı zamanlarda toplam 7 milyon TL ödeme yaptı. Ancak beklediği sonuçları alamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.Motorcu kaskıyla para çekip i̇zlerini kaybettirdilerİhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 kişilik bir dolandırıcılık çetesi tespit etti. Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için çaldıkları parayı farklı banka hesapları arasında dolaştırdığı ve ardından ATM’lerden çekerken motorcu kaskı taktıkları belirlendi.Banka şubelerinden de yüklü miktarda para çeken çete üyeleri, dikkat çekmemek için sürekli yöntem değiştirerek polis takibinden kaçmaya çalıştı.Kolundaki alçı çete liderini ele verdiPolis ekipleri, çete liderinin kolunun alçıda olduğunu öğrendiğinde araştırmalarını bu detay üzerine yoğunlaştırdı. Kırık ve ortopedik vakalar üzerine yapılan titiz inceleme sonucunda, çete liderinin kimliği tespit edildi.Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyonla çökertilen çete üyeleri, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakanlik-acikladi-ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-artik-zorunlu-1093332410.html

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dedektif, dolandırıcılık, boşanma, boşanma davası