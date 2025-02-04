https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakanlik-acikladi-ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-artik-zorunlu-1093332410.html

Bakanlık açıkladı: İkinci el araç satışında yeni dönem, artık zorunlu

Bakanlık açıkladı: İkinci el araç satışında yeni dönem, artık zorunlu

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğunu devreye aldı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T10:51+0300

2025-02-04T10:51+0300

2025-02-04T10:51+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

ilan

araç

alım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089369348_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_18be88bcf11f6daf30526ab81324ac25.jpg

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bugün itibarıyla devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile araç ilanlarında yetki doğrulaması zorunluluğu getirildi.Bu kapsamda, 1 Nisan 2024’e kadar geçiş süreci tanınacak. Bu tarihten itibaren yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri, ilan platformlarına taşıt ilanı giremeyecek.Sahte ve aldatıcı i̇lanlara karşı önlemTicaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikinci el otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları, sahte ilanlar ve kimliği belli olmayan üyeliklerle yapılan aldatıcı işlemler nedeniyle yeni düzenlemelerin hayata geçirildiği belirtildi.Bakanlık, 2024 yılı itibarıyla 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleriyle sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır."EİDS sistemi ile yetki doğrulama zorunlu hale geldiBakanlık, EİDS sisteminin ikinci aşamasını bugün itibarıyla devreye aldığını duyurdu. 1 Kasım 2023'ten bu yana taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilmişti. Şimdi ise yetki doğrulaması aşaması başladı.Bu kapsamda:📌 Sadece taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya eşi ilan girebilecek.📌 Yetkili oto galeri işletmeleri, taşıt sahibinden izin alarak ilan verebilecek.📌 Yetkilendirme işlemi e-Devlet üzerinden yapılacak.1 Nisan’dan sonra yetkisiz i̇lan girişi yapılamayacakYetki doğrulama sistemi bugünden itibaren uygulanmaya başlarken, 1 Nisan’a kadar geçiş süreci tanındı. Bu süreçte, henüz yetki doğrulaması yapmayan kullanıcılar ilan girebilecek, ancak 1 Nisan itibarıyla yetki belgesi olmayan oto galeriler ilan platformlarına erişemeyecek.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır."Bu düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ortamda yayınlanan taşıt ilanlarını kapsıyor. Bakanlık, tüm ilanları yönetmelik hükümleri doğrultusunda titizlikle takip edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/en-dusuk-emekli-maasi-resmi-gazetede-emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-bin-969-tl-ek-odeme-1093328820.html

ilan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ilan, araç, alım