https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakanlik-acikladi-ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-artik-zorunlu-1093332410.html
Bakanlık açıkladı: İkinci el araç satışında yeni dönem, artık zorunlu
Bakanlık açıkladı: İkinci el araç satışında yeni dönem, artık zorunlu
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğunu devreye aldı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T10:51+0300
2025-02-04T10:51+0300
2025-02-04T10:51+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
ilan
araç
alım
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bugün itibarıyla devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile araç ilanlarında yetki doğrulaması zorunluluğu getirildi.Bu kapsamda, 1 Nisan 2024’e kadar geçiş süreci tanınacak. Bu tarihten itibaren yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri, ilan platformlarına taşıt ilanı giremeyecek.Sahte ve aldatıcı i̇lanlara karşı önlemTicaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikinci el otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları, sahte ilanlar ve kimliği belli olmayan üyeliklerle yapılan aldatıcı işlemler nedeniyle yeni düzenlemelerin hayata geçirildiği belirtildi.Bakanlık, 2024 yılı itibarıyla 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleriyle sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır."EİDS sistemi ile yetki doğrulama zorunlu hale geldiBakanlık, EİDS sisteminin ikinci aşamasını bugün itibarıyla devreye aldığını duyurdu. 1 Kasım 2023'ten bu yana taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilmişti. Şimdi ise yetki doğrulaması aşaması başladı.Bu kapsamda:📌 Sadece taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya eşi ilan girebilecek.📌 Yetkili oto galeri işletmeleri, taşıt sahibinden izin alarak ilan verebilecek.📌 Yetkilendirme işlemi e-Devlet üzerinden yapılacak.1 Nisan’dan sonra yetkisiz i̇lan girişi yapılamayacakYetki doğrulama sistemi bugünden itibaren uygulanmaya başlarken, 1 Nisan’a kadar geçiş süreci tanındı. Bu süreçte, henüz yetki doğrulaması yapmayan kullanıcılar ilan girebilecek, ancak 1 Nisan itibarıyla yetki belgesi olmayan oto galeriler ilan platformlarına erişemeyecek.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır."Bu düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ortamda yayınlanan taşıt ilanlarını kapsıyor. Bakanlık, tüm ilanları yönetmelik hükümleri doğrultusunda titizlikle takip edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/en-dusuk-emekli-maasi-resmi-gazetede-emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-bin-969-tl-ek-odeme-1093328820.html
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ticaret bakanlığı, ilan, araç, alım
ticaret bakanlığı, ilan, araç, alım
Bakanlık açıkladı: İkinci el araç satışında yeni dönem, artık zorunlu
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğunu devreye aldı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilecek. 1 Nisan itibarıyla yetki belgesi olmayan oto galeriler ilan platformlarına erişemeyecek.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bugün itibarıyla devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile araç ilanlarında yetki doğrulaması zorunluluğu getirildi.
Bu kapsamda, 1 Nisan 2024’e kadar geçiş süreci tanınacak. Bu tarihten itibaren yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri, ilan platformlarına taşıt ilanı giremeyecek.
Sahte ve aldatıcı i̇lanlara karşı önlem
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikinci el otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları, sahte ilanlar ve kimliği belli olmayan üyeliklerle yapılan aldatıcı işlemler nedeniyle yeni düzenlemelerin hayata geçirildiği belirtildi.
Bakanlık, 2024 yılı itibarıyla 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleriyle sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır."
EİDS sistemi ile yetki doğrulama zorunlu hale geldi
Bakanlık, EİDS sisteminin ikinci aşamasını bugün itibarıyla devreye aldığını duyurdu. 1 Kasım 2023'ten bu yana taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilmişti. Şimdi ise yetki doğrulaması aşaması başladı.
Bu kapsamda:
📌 Sadece taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya eşi ilan girebilecek.
📌 Yetkili oto galeri işletmeleri, taşıt sahibinden izin alarak ilan verebilecek.
📌 Yetkilendirme işlemi e-Devlet üzerinden yapılacak.
1 Nisan’dan sonra yetkisiz i̇lan girişi yapılamayacak
Yetki doğrulama sistemi bugünden itibaren uygulanmaya başlarken, 1 Nisan’a kadar geçiş süreci tanındı. Bu süreçte, henüz yetki doğrulaması yapmayan kullanıcılar ilan girebilecek, ancak 1 Nisan itibarıyla yetki belgesi olmayan oto galeriler ilan platformlarına erişemeyecek.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır."
Bu düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ortamda yayınlanan taşıt ilanlarını kapsıyor. Bakanlık, tüm ilanları yönetmelik hükümleri doğrultusunda titizlikle takip edeceğini belirtti.