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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tegmenlerin-ihrac-kararinin-gerekcesi-aciklandi-tskya-olan-guveni-sarsar-bir-kanaat-olusmasina-1093339519.html
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi açıklandı: 'TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur'
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi açıklandı: 'TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur'
Sputnik Türkiye
Kılıçlı yemin töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin TSK'dan ihraç kararının gerekçesi belli oldu. 4'e karşı 5 oy ile alınan kararda 'TSK'yı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T12:54+0300
2025-02-04T12:54+0300
türkiye
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
kara harp okulu
teğmen
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenlere ilişkin soruşturmada, 3 disiplin amiri ve 5 teğmene, 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verildiğini açıklamıştı. Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi de belli oldu. Gerekçede, "Milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı ve bu suretle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldıTSK'nın Atatürk sevgisinin ve bağlılığının sorgulanmasına neden olunduHabertürk'ün haberine göre, gerekçeli kararda, ihraca neden olan kılıçlı yemin için bir gün önceden organize olunduğu vurgulandı. "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" ifadesinin amacı dışında kullanıldığı belirtildi. Söz konusu yemin ve sonrasında yaşananların TSK'nın Atatürk sevgisinin ve bağlılığının sorgulanmasına neden olduğu kaydedildi.Kararda şunlar kaydedildi: “Soruşturma sırasında tespit edilen planlamalar, olayın oluş şekli yönüyle eylem bütünlüğü içinde değerlendirdiğinde, toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek subay andı olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'nden kaldırılan andın içerisindeki değerlerin dışlandığına dair bir algı yaratacak ve TSK'nın tartışılmasına sebep olabilecek protest bir davranış ve disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ sözünün amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini azaltan bir davranış olacaktır.Ortaya çıkan disiplinsizliğin ulaştığı boyutta olumsuz etkileri düşünüldüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek boyut ve ağırlığa ulaştığı değerlendirilmiştir. Kalabalığın heyecanını kullanılarak eyleme dönüştürülmesi ile bu planın yarattığı etki itibari ile o tarihten itibaren toplumda ayrışmanın başladığı milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı ve bu suretle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği anlaşılmıştır. Ordunun, vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur.”Dört üye karşı oy kullandıDört üye, ihraç kararına karşı oy kullandı ve görüşlerini gerekçeli bir şekilde açıkladı. Karşı oy yazısında, teğmenlerin anayasal bir suç işlemedikleri, eylemlerinin hukuka aykırılık teşkil etmediği savunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/msb-karari-acikladi-5-tegmen-ihrac-edildi-1093247633.html
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türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), kara harp okulu, teğmen
türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), kara harp okulu, teğmen

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi açıklandı: 'TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur'

12:54 04.02.2025
© FotoğrafTeğmen Ebru Eroğlu
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Fotoğraf
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Kılıçlı yemin töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin TSK'dan ihraç kararının gerekçesi belli oldu. 4'e karşı 5 oy ile alınan kararda 'TSK'yı tartışılır hale getirip ayrışmaya neden oldular' ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenlere ilişkin soruşturmada, 3 disiplin amiri ve 5 teğmene, 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verildiğini açıklamıştı. Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi de belli oldu. Gerekçede, "Milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı ve bu suretle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı

TSK'nın Atatürk sevgisinin ve bağlılığının sorgulanmasına neden olundu

Habertürk'ün haberine göre, gerekçeli kararda, ihraca neden olan kılıçlı yemin için bir gün önceden organize olunduğu vurgulandı. "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" ifadesinin amacı dışında kullanıldığı belirtildi. Söz konusu yemin ve sonrasında yaşananların TSK'nın Atatürk sevgisinin ve bağlılığının sorgulanmasına neden olduğu kaydedildi.
Kararda şunlar kaydedildi:
“Soruşturma sırasında tespit edilen planlamalar, olayın oluş şekli yönüyle eylem bütünlüğü içinde değerlendirdiğinde, toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek subay andı olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'nden kaldırılan andın içerisindeki değerlerin dışlandığına dair bir algı yaratacak ve TSK'nın tartışılmasına sebep olabilecek protest bir davranış ve disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ sözünün amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini azaltan bir davranış olacaktır.
Ortaya çıkan disiplinsizliğin ulaştığı boyutta olumsuz etkileri düşünüldüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek boyut ve ağırlığa ulaştığı değerlendirilmiştir. Kalabalığın heyecanını kullanılarak eyleme dönüştürülmesi ile bu planın yarattığı etki itibari ile o tarihten itibaren toplumda ayrışmanın başladığı milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı ve bu suretle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği anlaşılmıştır. Ordunun, vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur.”

Dört üye karşı oy kullandı

Dört üye, ihraç kararına karşı oy kullandı ve görüşlerini gerekçeli bir şekilde açıkladı. Karşı oy yazısında, teğmenlerin anayasal bir suç işlemedikleri, eylemlerinin hukuka aykırılık teşkil etmediği savunuldu.
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
MSB kararı açıkladı: 5 teğmen ihraç edildi
31 Ocak, 17:24
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