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TBMM konuşmaları sonrası af gündem oldu: Genel af kimlere çıkabilir?
TBMM konuşmaları sonrası af gündem oldu: Genel af kimlere çıkabilir?
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından sonra sosyal medyada af gündem oldu. PKK lideri... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM'de Cumhur ittifakı ortaklarının umut hakkı açıklamaları sonrası genel af gündeme geldi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen Abdullah Öcalan üzerinden başlayan çözüm açıklamaları sonrası cezaevlerinde bulunan 300 bine yakın mahkum ve mahkum yakını 'Genel Af' beklentisi içine girdi. Sosyal medyada paylaşım yapan mahkum aileleri genel af isteklerini dile getirdi. TBMM'de gündeme gelecek 9. Yargı Paketi içerinde affın gündeme gelmesi beklenen kanunlar arasında olacağı iddia edildi. 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi pakette konuşulan konular arasında olacak.Genel af kimleri kapsar?Belirli suçları kapsayan genel af bütün fiilleri ve bu fiilden kaynaklanan tüm suçları kapsar. Orman yasası hariç tüm suçlar affedilir. Kanunun çıktığı tarihten itibaren tüm işlenen suçların Adli Sicil ve Arşiv Kaydı'ndan çıkarılacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-abdullah-ocalan-cagrisinda-yer-alan-umut-hakki-nedir-kimler-faydalanabilir-1089523507.html
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genel af çıkacak mı, af açıklaması, genel af son dakika, tbmm 9. yargı paketi
genel af çıkacak mı, af açıklaması, genel af son dakika, tbmm 9. yargı paketi

TBMM konuşmaları sonrası af gündem oldu: Genel af kimlere çıkabilir?

17:44 22.10.2024 (güncellendi: 17:51 22.10.2024)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından sonra sosyal medyada af gündem oldu. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanabileceğinden bahseden Devlet Bahçeli, terörü bitirmek için çözüm önerisi sundu. Peki, suçlulara af genişletilecek mi?
TBMM'de Cumhur ittifakı ortaklarının umut hakkı açıklamaları sonrası genel af gündeme geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen Abdullah Öcalan üzerinden başlayan çözüm açıklamaları sonrası cezaevlerinde bulunan 300 bine yakın mahkum ve mahkum yakını 'Genel Af' beklentisi içine girdi. Sosyal medyada paylaşım yapan mahkum aileleri genel af isteklerini dile getirdi. TBMM'de gündeme gelecek 9. Yargı Paketi içerinde affın gündeme gelmesi beklenen kanunlar arasında olacağı iddia edildi. 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi pakette konuşulan konular arasında olacak.

Genel af kimleri kapsar?

Belirli suçları kapsayan genel af bütün fiilleri ve bu fiilden kaynaklanan tüm suçları kapsar. Orman yasası hariç tüm suçlar affedilir. Kanunun çıktığı tarihten itibaren tüm işlenen suçların Adli Sicil ve Arşiv Kaydı'ndan çıkarılacağı ifade edildi.
Yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısında yer alan 'Umut hakkı' nedir, kimler faydalanabilir?
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