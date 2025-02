Survivor All Star 2025’te adaya veda gecesi: Elenen isim herkesi şaşırttı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/survivor-all-star-2025te-adaya-veda-gecesi-elenen-isim-herkesi-sasirtti-1093325536.html

Survivor All Star 2025’in son eleme gecesi, yarışmacılar için hayati önem taşıyordu. Eleme potasına düşen Serenay, Zeynep, Tuğba ve Meryem, parkurda rakiplerini geçebilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.📌 Düellolarda büyük çekişme yaşandı.📌 Kazanan isimler adada kalmaya devam ederken, bir yarışmacı Survivor’a veda etti.📌 Gecenin sonunda kaybeden isim Zeynep Alkan oldu.Zeynep Alkan Survivor’a veda ettiEleme düellosunun sonunda Survivor All Star 2025’ten elenen isim Zeynep Alkan oldu. Rakiplerine karşı güçlü bir mücadele veren Zeynep, son oyunda başarılı olamayarak yarışmaya veda etti.Veda anında duygusal anlar yaşandı. Zeynep Alkan, adadaki arkadaşlarına sarılarak gözyaşlarına hakim olamazken, şu ifadeleri kullandı:"Buraya kadar geldiğim için çok mutluyum. Survivor benim için büyük bir deneyimdi. Herkese teşekkür ediyorum."Zeynep Alkan’ın elenmesi sosyal medyada gündem oldu📢 Zeynep’in vedasının ardından sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Kimi izleyiciler onun ada şartlarında başarılı olduğunu söylerken, bazıları elenmesini sürpriz olarak değerlendirdi.🔹 "İyi bile dayandı, helal olsun!"🔹 "Ada şartlarına rağmen hep güler yüzlüydü."🔹 "Bu kız bu ada için fazla nazikti."Zeynep’in elenmesi, Survivor takipçileri arasında tartışmalara neden oldu.Survivor All Star 2025’te sıradaki eleme kim olacak?Elenen yarışmacının ardından gözler bir sonraki eleme gecesine çevrildi. Survivor’daki rekabet giderek kızışırken, yarışmacılar adada kalmak için büyük mücadele vermeye devam ediyor.

