https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/sosyal-medya-duzenlemesi-mevzuati-tamamlanmak-uzere-2-farkli-kademede-yas-sinirlamasi-gelecek-1093339167.html

Sosyal medya düzenlemesi mevzuatı tamamlanmak üzere: 2 farklı kademede yaş sınırlaması gelecek

Sosyal medya düzenlemesi mevzuatı tamamlanmak üzere: 2 farklı kademede yaş sınırlaması gelecek

Sputnik Türkiye

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T12:26+0300

2025-02-04T12:26+0300

2025-02-04T12:26+0300

türkiye

sosyal medya

sosyal medya yasası

sosyal medya düzenlemesi

sosyal medya bağımlılığı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

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Türkiye'de sosyal medya düzenlemesine yönelik konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. Mevzuat çalışmaları tamamlanmak üzere 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizdi. Bakan Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak" dedi.İki farklı kademe gelecekSosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti: Bakan Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini söyledi. Göktaş, "Daha önce hassasiyetlerimizi dile getirmiştik, yeniden bu konu başlıklarında değerlendirmelerimizi ileteceğiz. Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Özel bir ekip oluşturdukBakan Göktaş, günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-uraloglu-16-yas-alti-sosyal-medyaya-girmesin-istiyoruz-1093218229.html

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sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş