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Büyükşehir belediyesinde maaş krizi: İşçiler en düşük 113 bin lira maaş istedi
Büyükşehir belediyesinde maaş krizi: İşçiler en düşük 113 bin lira maaş istedi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu sözleşme öncesinde Genel-İş Sendikası'nın zam talebini eleştirdi, hayata geçirilmesi mümkün olmayan taleplerle üzerimizde... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T15:50+0300
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türkiye
genel-iş sendikası
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
sendika
toplu iş sözleşmesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu İş Sözleşmesi öncesinde Genel-İş Sendikası'nın talepleriyle ilgili 'baskı' eleştirisi yaptı. Belediye'den yapılan açıklamada, taban ücrete yüzde 234 zam talep edildiği belirtilirken, "Buna göre aylık ortalama en düşük net ücret 113 bin lira ve en yüksek net ücret 124 bin lira hesap edilmektedir ki bir çalışan için vergi-sigorta ile birlikte toplam maliyet 213 bin liraya varmaktadır" denildi. Hayata geçirilmesi mümkün olmayan taleplerİzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel-İş Sendikası tarafından düzenlenen işçi eylemlerinin, 2025-2026 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) öncesi "hayata geçirilmesi mümkün olmayan birtakım taleplerin rasyonel zeminde görüşülmesini engelleyerek idare üzerinde baskı kurmayı" amaçladığını belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, İZENERJİ ve İZELMAN'da 22 bin çalışanı kapsayan 2025-2026 dönemi TİS görüşmelerinin sınırlı sayıda temsilci arasında yürütülen müzakere süreci şeklinde ilerlediği belirtildi.Taleplerin belediye bütçesinde karşılığı bulunmamaktadır Genel-İş Sendikası tarafından müzakere öncesi ve sonrasında binlerce işçinin katılımıyla teamüllere aykırı gösteri ve yürüyüşler düzenlendiği öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulmasını gerekçe göstererek eylem yapıyor.
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genel-iş sendikası, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, sendika, toplu iş sözleşmesi
genel-iş sendikası, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, sendika, toplu iş sözleşmesi

Büyükşehir belediyesinde maaş krizi: İşçiler en düşük 113 bin lira maaş istedi

15:50 04.02.2025 (güncellendi: 16:05 04.02.2025)
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir Büyükşehir Belediye binası
İzmir Büyükşehir Belediye binası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu sözleşme öncesinde Genel-İş Sendikası'nın zam talebini eleştirdi, hayata geçirilmesi mümkün olmayan taleplerle üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar açıklaması yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu İş Sözleşmesi öncesinde Genel-İş Sendikası'nın talepleriyle ilgili 'baskı' eleştirisi yaptı. Belediye'den yapılan açıklamada, taban ücrete yüzde 234 zam talep edildiği belirtilirken, "Buna göre aylık ortalama en düşük net ücret 113 bin lira ve en yüksek net ücret 124 bin lira hesap edilmektedir ki bir çalışan için vergi-sigorta ile birlikte toplam maliyet 213 bin liraya varmaktadır" denildi.

Hayata geçirilmesi mümkün olmayan talepler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel-İş Sendikası tarafından düzenlenen işçi eylemlerinin, 2025-2026 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) öncesi "hayata geçirilmesi mümkün olmayan birtakım taleplerin rasyonel zeminde görüşülmesini engelleyerek idare üzerinde baskı kurmayı" amaçladığını belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamada, İZENERJİ ve İZELMAN'da 22 bin çalışanı kapsayan 2025-2026 dönemi TİS görüşmelerinin sınırlı sayıda temsilci arasında yürütülen müzakere süreci şeklinde ilerlediği belirtildi.

Taleplerin belediye bütçesinde karşılığı bulunmamaktadır

Genel-İş Sendikası tarafından müzakere öncesi ve sonrasında binlerce işçinin katılımıyla teamüllere aykırı gösteri ve yürüyüşler düzenlendiği öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi taslağındaki taleplerinin ülkemiz gerçekleriyle ve belediyemizin sahip olduğu koşullarla bağdaşır yanı bulunmamaktadır. Genel-İş tarafından 1 Ocak 2024'te 763,44 lira olan taban ücretin 1 Ocak 2025 için yüzde 234 nispetinde zam yapılarak 2 bin 550 liraya çıkarılması talep edilmektedir. Buna göre aylık ortalama en düşük net ücret 113 bin lira ve en yüksek net ücret 124 bin lira hesap edilmektedir ki bir çalışan için vergi-sigorta ile birlikte toplam maliyet 213 bin liraya varmaktadır. Belediyemiz iştiraklerinden sadece İZENERJİ'ye ait toplu sözleşme taslağının yıllık maliyeti 30 milyar liranın üzerindedir. Bu maliyetin, toplam 74,5 milyar lira olması beklenen belediyemizin 2025 yılı gelir bütçesinde yeri ve karşılığı bulunmamaktadır. Eylemlerin ortaya koyduğu gerçek şudur ki, sendika yönetimi kabulü ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan birtakım taleplerin rasyonel zeminde görüşülmesini engelleyerek idare üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır."

Ne olmuştu?

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulmasını gerekçe göstererek eylem yapıyor.
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