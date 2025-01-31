https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/turk-is-acikladi-aclik-siniri-asgari-ucreti-gecti-1093231772.html
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ'in Ocak 2025 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T10:46+0300
2025-01-31T10:46+0300
2025-01-31T10:46+0300
ekonomi
türk-iş
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
açlık sınırı
yoksulluk sınırı
asgari ücret
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TÜRK-İŞ’in her ay düzenli olarak yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırı raporu, Ocak 2025 itibarıyla güncellendi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bir önceki aya göre 1.048 TL artarak 22 bin 131 TL’ye yükseldi.Yeni yılda belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret, Ocak ayı itibarıyla açlık sınırının altına düşmüş oldu.Yoksulluk sınırı 72 bin TL’yi aştıTÜRK-İŞ’in verilerine göre, yoksulluk sınırı da ciddi bir artış gösterdi. Gıda, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcama toplamı geçen aya göre yaklaşık 3 bin 400 TL artarak 72 bin 88 TL’ye ulaştı.Bu rakamlar, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının hızla yükseldiğini ve gelir düzeyinin temel harcamaları karşılamakta yetersiz kaldığını gözler önüne serdi.Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de arttıSadece dört kişilik aileler değil, bekar çalışanlar için de hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti Ocak ayında 28 bin 756 TL’ye çıktı.Aralık 2024’te bu tutar 27 bin 365 TL iken, son bir ayda yaşanan artış 1.391 TL oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/emekliye-zam-meclisten-gecti-hesaplama-degisti-emeklinin-maas-farki-ne-zaman-odenecek-iste-yeni-1093229170.html
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türk-iş, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), açlık sınırı, yoksulluk sınırı, asgari ücret
türk-iş, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), açlık sınırı, yoksulluk sınırı, asgari ücret
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
TÜRK-İŞ'in Ocak 2025 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken tutar 22 bin 131 TL’ye çıkarken, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 TL'yi geçti. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 28 bin 756 TL’ye yükseldi.
TÜRK-İŞ’in her ay düzenli olarak yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırı raporu, Ocak 2025 itibarıyla güncellendi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bir önceki aya göre 1.048 TL artarak 22 bin 131 TL’ye yükseldi.
Yeni yılda belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret, Ocak ayı itibarıyla açlık sınırının altına düşmüş oldu.
Yoksulluk sınırı 72 bin TL’yi aştı
TÜRK-İŞ’in verilerine göre, yoksulluk sınırı da ciddi bir artış gösterdi. Gıda, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcama toplamı geçen aya göre yaklaşık 3 bin 400 TL artarak 72 bin 88 TL’ye ulaştı.
Bu rakamlar, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının hızla yükseldiğini ve gelir düzeyinin temel harcamaları karşılamakta yetersiz kaldığını gözler önüne serdi.
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de arttı
Sadece dört kişilik aileler değil, bekar çalışanlar için de hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti Ocak ayında 28 bin 756 TL’ye çıktı.
Aralık 2024’te bu tutar 27 bin 365 TL iken, son bir ayda yaşanan artış 1.391 TL oldu.