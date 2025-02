Savcılık ve cezaevi yetkilileri İlker Gönen'in ölümüne ilişkin konuştu: 'Cam bardak mevzuata uygun'

“Tutuklu yine mevzuatlara uygun biçimde kantinden cam bardak satın almış. Daha sonra ailesine hitaben özel bir not yazmış ve bu bardakla sol bileğini kesmiş. Diğer bileğini kesmeye fırsat bulamamış. Olay sonrası hızla müdahale yapılmış. Ölüm sonrası rutin bir soruşturma başlatıldı. Ancak iddia edildiği gibi cam bardak nedeniyle cezaevi personeli hakkında ayrı kapsamda bir soruşturma başlatıldığı konusu tamamen gerçek dışı. Çünkü tutuklunun odasındaki her eşya mevzuata uygun. Bu insanlar koğuşlarda yaşıyor, yiyor, içiyor. Cam bardak da var diğer mutfak gereçleri de. Daha da ötesi cezaevinin her yerinde kameralar var. Buna rağmen şahsın avukatı ‘urgan’ iddiasını gündeme taşıyor. Madem böyle bir şey vardı neden ortada hiçbir şikâyet yok. Oysaki kurum idaresi ile muhatap olmadan doğrudan şikâyetçi olunabiliyor. Bunlar hayatın olağan akışına aykırı iddialar. Zaten bu nedenle de söz konusu avukat hakkında soruşturma başlatıldı.”