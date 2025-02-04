https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/savcilik-ve-cezaevi-yetkilileri-ilker-gonenin-olumune-iliskin-konustu-cam-bardak-mevzuata-uygun-1093331320.html
Savcılık ve cezaevi yetkilileri İlker Gönen'in ölümüne ilişkin konuştu: 'Cam bardak mevzuata uygun'
Savcılık ve cezaevi yetkilileri İlker Gönen'in ölümüne ilişkin konuştu: 'Cam bardak mevzuata uygun'
Sputnik Türkiye
‘Yenidoğan Çetesi’nin iki numaralı ismi Dr. İlker Gönen’in cezaevindeki intiharı ardında soru işaretleri bırakmıştı. Savcılık ve cezaevi yetkilileri "Gönen... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T10:37+0300
2025-02-04T10:37+0300
2025-02-04T10:37+0300
türkiye
cezaevi
yenidoğan
ilker gönen
fırat sarı
antalya
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
haberler
gönen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0e/1073527418_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8c677741a0a1468208441d5f0d915595.jpg
İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yargılanan doktor İlker Gönen’in, Antalya Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde intihar etti.Kendi isteğiyle tek kişilik odaya alındıHürriyet'e konuşan savcılık ve cezaevi yetkilileri; Gönen’in kendi talebiyle tek kişilik odaya alındığını, bu süreç içerisinde psikososyal servisin hazırladığı raporlarda intihara eğilim gözlemlenmediğini vurguladı.‘Ailesine not bıraktı'Gönen’in kaldığı odada bulunan tüm eşyaların mevzuatlara uygun olduğunu belirten yetkililer, şu bilgileri aktardı:İlker Gönen olayı nedir?İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen kişilere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 47 sanık hakkında dava açılmıştı.Sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, soruşturma aşamasında tutuklanan sanık İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Ocak'ta görülen son duruşmada, sanık Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Şubat'a ertelemişti.Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen 1 Şubat sabahı intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönen'in intiharına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/intihar-eden-yenidogan-cetesi-davasi-sanigi-doktor-ilker-gonenin-gercek-fotografi-paylasildi-1093277670.html
türkiye
antalya
gönen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0e/1073527418_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2538653f0f9dea187f679e4984f7b6c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cezaevi, yenidoğan, ilker gönen, fırat sarı, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, haberler, gönen
cezaevi, yenidoğan, ilker gönen, fırat sarı, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, haberler, gönen
Savcılık ve cezaevi yetkilileri İlker Gönen'in ölümüne ilişkin konuştu: 'Cam bardak mevzuata uygun'
‘Yenidoğan Çetesi’nin iki numaralı ismi Dr. İlker Gönen’in cezaevindeki intiharı ardında soru işaretleri bırakmıştı. Savcılık ve cezaevi yetkilileri "Gönen bileğini kestiği cam bardağı kantinden satın almış. Kantinde cam bardak satılması mevzuata uygun" dedi.
İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yargılanan doktor İlker Gönen’in, Antalya Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde intihar etti.
Kendi isteğiyle tek kişilik odaya alındı
Hürriyet'e konuşan savcılık ve cezaevi yetkilileri; Gönen’in kendi talebiyle tek kişilik odaya alındığını, bu süreç içerisinde psikososyal servisin hazırladığı raporlarda intihara eğilim gözlemlenmediğini vurguladı.
Gönen’in kaldığı odada bulunan tüm eşyaların mevzuatlara uygun olduğunu belirten yetkililer, şu bilgileri aktardı:
“Tutuklu yine mevzuatlara uygun biçimde kantinden cam bardak satın almış. Daha sonra ailesine hitaben özel bir not yazmış ve bu bardakla sol bileğini kesmiş. Diğer bileğini kesmeye fırsat bulamamış. Olay sonrası hızla müdahale yapılmış. Ölüm sonrası rutin bir soruşturma başlatıldı. Ancak iddia edildiği gibi cam bardak nedeniyle cezaevi personeli hakkında ayrı kapsamda bir soruşturma başlatıldığı konusu tamamen gerçek dışı. Çünkü tutuklunun odasındaki her eşya mevzuata uygun. Bu insanlar koğuşlarda yaşıyor, yiyor, içiyor. Cam bardak da var diğer mutfak gereçleri de. Daha da ötesi cezaevinin her yerinde kameralar var. Buna rağmen şahsın avukatı ‘urgan’ iddiasını gündeme taşıyor. Madem böyle bir şey vardı neden ortada hiçbir şikâyet yok. Oysaki kurum idaresi ile muhatap olmadan doğrudan şikâyetçi olunabiliyor. Bunlar hayatın olağan akışına aykırı iddialar. Zaten bu nedenle de söz konusu avukat hakkında soruşturma başlatıldı.”
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen kişilere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 47 sanık hakkında dava açılmıştı.
Sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, soruşturma aşamasında tutuklanan sanık İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.
İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Ocak'ta görülen son duruşmada, sanık Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Şubat'a ertelemişti.
Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen 1 Şubat sabahı intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönen'in intiharına ilişkin soruşturma başlatmıştı.