https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rtuk-uyesi-tascidan-gezi-parki-aciklamasi-arsiv-bu-kadar-yil-geriye-gitmez-1093316449.html

RTÜK üyesi Taşçı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Arşiv bu kadar yıl geriye gitmez'

RTÜK üyesi Taşçı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Arşiv bu kadar yıl geriye gitmez'

Sputnik Türkiye

Medyaya yönelik Gezi Parkı olayları soruşturmasıyla ilgili 12 yıl önceki yayın kayıtlarının istenmesiyle ilgili konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı arşivin bu kadar... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T19:07+0300

2025-02-03T19:07+0300

2025-02-03T19:07+0300

türkiye

rtük

gezi parkı

cumhuriyet başsavcılığı

ilhan taşçı

istanbul

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul'da 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarıyla ilgili RTÜK'ten 'propaganda mahiyetinde' yayın yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarını istemesine karşı RTÜK Üyesi İlhan Taşçı bir açıklama yaptı. Taşçı, 'RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez' derken "RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir" bilgisini paylaştı. Taşçı, konuyla ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır" ifadelerini kullandı. Taşçı, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/medyaya-gezi-parki-incelemesi-12-yil-onceki-goruntulere-bakilacak-1093311186.html

türkiye

gezi parkı

istanbul

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rtük, gezi parkı, cumhuriyet başsavcılığı, ilhan taşçı, istanbul