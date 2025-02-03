https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rtuk-uyesi-tascidan-gezi-parki-aciklamasi-arsiv-bu-kadar-yil-geriye-gitmez-1093316449.html
RTÜK üyesi Taşçı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Arşiv bu kadar yıl geriye gitmez'
RTÜK üyesi Taşçı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Arşiv bu kadar yıl geriye gitmez'
Sputnik Türkiye
Medyaya yönelik Gezi Parkı olayları soruşturmasıyla ilgili 12 yıl önceki yayın kayıtlarının istenmesiyle ilgili konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı arşivin bu kadar... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T19:07+0300
2025-02-03T19:07+0300
2025-02-03T19:07+0300
türkiye
rtük
gezi parkı
cumhuriyet başsavcılığı
ilhan taşçı
istanbul
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul'da 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarıyla ilgili RTÜK'ten 'propaganda mahiyetinde' yayın yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarını istemesine karşı RTÜK Üyesi İlhan Taşçı bir açıklama yaptı. Taşçı, 'RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez' derken "RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir" bilgisini paylaştı. Taşçı, konuyla ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır" ifadelerini kullandı. Taşçı, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/medyaya-gezi-parki-incelemesi-12-yil-onceki-goruntulere-bakilacak-1093311186.html
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rtük, gezi parkı, cumhuriyet başsavcılığı, ilhan taşçı, istanbul
rtük, gezi parkı, cumhuriyet başsavcılığı, ilhan taşçı, istanbul
RTÜK üyesi Taşçı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Arşiv bu kadar yıl geriye gitmez'
Medyaya yönelik Gezi Parkı olayları soruşturmasıyla ilgili 12 yıl önceki yayın kayıtlarının istenmesiyle ilgili konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı arşivin bu kadar geriye gitmediğini söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul'da 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarıyla ilgili RTÜK'ten 'propaganda mahiyetinde' yayın yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarını istemesine karşı RTÜK Üyesi İlhan Taşçı bir açıklama yaptı. Taşçı, 'RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez' derken "RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir" bilgisini paylaştı.
Taşçı, konuyla ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır" ifadelerini kullandı.
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır. RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir. Ayrıca 6112 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince özel medya hizmet sağlayıcılar, yaptıkları her yayının kaydını bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla bu kadar geniş tarih aralıklı kayıtları yayıncılardan temin etmek de yasal olarak pek mümkün değildir."