https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rusya-14-yabanci-universitenin-daha-diplomasini-tanima-karari-aldi-1093323657.html
Rusya 14 yabancı üniversitenin daha diplomasını tanıma kararı aldı
Rusya 14 yabancı üniversitenin daha diplomasını tanıma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Rusya hükümeti, 14 yabancı üniversitenin diplomalarını tanıma kararı aldı. Bu üniversiteler, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 13 farklı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T03:54+0300
2025-02-04T03:54+0300
2025-02-04T03:54+0300
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Rusya hükümeti, yabancı eğitim kurumları listesinde yaptığı değişiklikle 14 üniversiteyi daha tanıyarak, bu listeyi 384 yüksek öğretim kurumuna çıkardı. Tanınan üniversiteler arasında Avustralya, Avusturya, İngiltere, Almanya (iki kurum), Çek Cumhuriyeti, Mısır, İran, İtalya, Lüksemburg, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Rus yasalarına göre, Rusya'da eğitimlerine devam etmek veya iş bulmak isteyen yabancı vatandaşların diploma veya eğitim belgelerinin tanınması için uzun bir prosedürden geçmeleri gerekiyor. Ancak, ikili anlaşmaların bulunduğu ülkelerin üniversitelerinden mezun olanlar ile özel bir listede yer alan bilim ve eğitim kuruluşlarından mezun olanlar için bu prosedürde istisnalar uygulanabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rus-kanser-asisinda-yeni-gelisme-eylulde-asiyla-tedaviye-baslanacak-1093080951.html
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rusya, üniversite, diploma
rusya, üniversite, diploma
Rusya 14 yabancı üniversitenin daha diplomasını tanıma kararı aldı
Rusya hükümeti, 14 yabancı üniversitenin diplomalarını tanıma kararı aldı. Bu üniversiteler, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 13 farklı ülkeyi kapsıyor.
Rusya hükümeti, yabancı eğitim kurumları listesinde yaptığı değişiklikle 14 üniversiteyi daha tanıyarak, bu listeyi 384 yüksek öğretim kurumuna çıkardı.
Tanınan üniversiteler arasında Avustralya, Avusturya, İngiltere, Almanya (iki kurum), Çek Cumhuriyeti, Mısır, İran, İtalya, Lüksemburg, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.
Rus yasalarına göre, Rusya'da eğitimlerine devam etmek veya iş bulmak isteyen yabancı vatandaşların diploma veya eğitim belgelerinin tanınması için uzun bir prosedürden geçmeleri gerekiyor.
Ancak, ikili anlaşmaların bulunduğu ülkelerin üniversitelerinden mezun olanlar ile özel bir listede yer alan bilim ve eğitim kuruluşlarından mezun olanlar için bu prosedürde istisnalar uygulanabiliyor.