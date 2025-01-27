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Rus kanser aşısında yeni gelişme: Eylül'de aşıyla tedaviye başlanacak
Rus kanser aşısında yeni gelişme: Eylül'de aşıyla tedaviye başlanacak
Sputnik Türkiye
Rusya'da kanserle mücadele alanında yapılan çalışmalarda somut sonuçlar elde etmeye başlayan uzmanlar, kanser tedavisinde aşı kullanmaya giderek yaklaşıyor. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T10:55+0300
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Moskova'daki Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, Rusya'da geliştirilen kanser aşısının Eylül ayında hastaların tedavisinde kullanılmaya başlanacağını söyledi.Sputnik'e demeç veren Gintsburg, "Sağlık Bakanlığı'na sunduğumuz ancak henüz onaylanmayan yol haritasına göre Eylül'de insanları aşılamaya başlayabilmek için Ağustos sonunda iznimizi almayı planlıyoruz" dedi.Gintsburg, kanser aşısının yalnızca primer melanomlu hastalara değil, tedavinin belirli aşamalarını tamamlamış kişilere de uygulanacağını belirtti.Söz konusu aşı Gamaleya Merkezi, Moskova Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Moskova Devlet Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi gibi çeşitli bilimsel ekipler tarafından ortaklaşa geliştirildi.Gintsburg, daha önce yaptığı bir açıklamada, kanser aşısına ilişkin klinik öncesi çalışmaların, ilacın tümör gelişimini ve muhtemelen metastaz olasılığını baskıladığını gösterdiğini dile getirmişti.Gintsburg açıklamasında ayrıca kanser aşısını kişiselleştirileceğini yani her hasta için ayrı ayrı yapılacağını dile getirerek yapay zekanın tümör parametrelerini analiz edeceğini ve ilacın bir planını üreteceğini ve buna mukabil uzmanların bir hafta içinde buna göre bir aşı yapacağını vurgulamıştı.Bir başka kanser aşısında klinik deneyler sürüyorEkim ayında Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus bilim adamlarının kanserle mücadele için onkolitik virüslere dayalı yerli ilaçların klinik denemelerini yürüttüğünü duyurmuştu.Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Baş Onkoloğu Andrey Kaprin de, bir diğer kanser aşısı EnteroMix'le ilgili gelişmeler hakkındaki demeince, "Rusya Sağlık Bakanlığı ve Enegelgardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü tarafından oluşturulan aşı 'EnteroMix' klinik öncesi çalışmalarda yüksek etkinlik gösterdi ve klinik deneyler için bir araştırma grubunun işe başlaması izni alındı" demişti.Putin yaklaştıklarını duyurmuştuRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rus bilim adamlarının kanser aşısı yaratmaya çok yaklaştıklarını dile getirmişti.Putin ilaçların yakında bireysel tedavi için kullanılmaya başlanacağı umudunu dile geiterek, “Kanser aşıları ve yeni nesil immünomodülatör ilaçlar olarak adlandırılan onkovaksinleri yaratmaya çok yaklaştık. Yakında bunların bireysel tedavi yöntemi olarak etkin bir şekilde kullanılacağını umuyorum” cümlelerini kaydetmişti.
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andrey kaprin, sputnik, sağlık bakanlığı, enteromix, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, aşı, aşı sertifikası, klinik, rusya, aleksandr gintsburg, vladimir putin
andrey kaprin, sputnik, sağlık bakanlığı, enteromix, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, aşı, aşı sertifikası, klinik, rusya, aleksandr gintsburg, vladimir putin

Rus kanser aşısında yeni gelişme: Eylül'de aşıyla tedaviye başlanacak

10:55 27.01.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solistedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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Rusya'da kanserle mücadele alanında yapılan çalışmalarda somut sonuçlar elde etmeye başlayan uzmanlar, kanser tedavisinde aşı kullanmaya giderek yaklaşıyor.
Moskova'daki Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, Rusya'da geliştirilen kanser aşısının Eylül ayında hastaların tedavisinde kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Gintsburg, "Sağlık Bakanlığı'na sunduğumuz ancak henüz onaylanmayan yol haritasına göre Eylül'de insanları aşılamaya başlayabilmek için Ağustos sonunda iznimizi almayı planlıyoruz" dedi.

Gintsburg, kanser aşısının yalnızca primer melanomlu hastalara değil, tedavinin belirli aşamalarını tamamlamış kişilere de uygulanacağını belirtti.

Söz konusu aşı Gamaleya Merkezi, Moskova Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Moskova Devlet Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi gibi çeşitli bilimsel ekipler tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Gintsburg, daha önce yaptığı bir açıklamada, kanser aşısına ilişkin klinik öncesi çalışmaların, ilacın tümör gelişimini ve muhtemelen metastaz olasılığını baskıladığını gösterdiğini dile getirmişti.
Gintsburg açıklamasında ayrıca kanser aşısını kişiselleştirileceğini yani her hasta için ayrı ayrı yapılacağını dile getirerek yapay zekanın tümör parametrelerini analiz edeceğini ve ilacın bir planını üreteceğini ve buna mukabil uzmanların bir hafta içinde buna göre bir aşı yapacağını vurgulamıştı.

Bir başka kanser aşısında klinik deneyler sürüyor

Ekim ayında Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus bilim adamlarının kanserle mücadele için onkolitik virüslere dayalı yerli ilaçların klinik denemelerini yürüttüğünü duyurmuştu.

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Baş Onkoloğu Andrey Kaprin de, bir diğer kanser aşısı EnteroMix'le ilgili gelişmeler hakkındaki demeince, "Rusya Sağlık Bakanlığı ve Enegelgardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü tarafından oluşturulan aşı 'EnteroMix' klinik öncesi çalışmalarda yüksek etkinlik gösterdi ve klinik deneyler için bir araştırma grubunun işe başlaması izni alındı" demişti.

Putin yaklaştıklarını duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rus bilim adamlarının kanser aşısı yaratmaya çok yaklaştıklarını dile getirmişti.
Putin ilaçların yakında bireysel tedavi için kullanılmaya başlanacağı umudunu dile geiterek, “Kanser aşıları ve yeni nesil immünomodülatör ilaçlar olarak adlandırılan onkovaksinleri yaratmaya çok yaklaştık. Yakında bunların bireysel tedavi yöntemi olarak etkin bir şekilde kullanılacağını umuyorum” cümlelerini kaydetmişti.
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