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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rozetlerini-chp-genel-baskani-ozel-takti-enginyurt-ve-uzun-chpye-katildi-1093342785.html
Rozetlerini CHP Genel Başkanı Özel taktı: Enginyurt ve Uzun, CHP'ye katıldı
Rozetlerini CHP Genel Başkanı Özel taktı: Enginyurt ve Uzun, CHP'ye katıldı
Sputnik Türkiye
Demokrat Parti'den istifa eden İzmir milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye katıldı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T14:44+0300
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türkiye
salih uzun
cemal enginyurt
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
demokrat parti (dp)
chp
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İstanbul bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir bağımsız milletvekili Salih Uzun, CHP'ye katıldı. İki ismin rozetini de CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına başlamadan önce Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a partisinin rozetini taktı.Biz oyları harama çevirmedikRozet töreni sonrasında konuşan Enginyurt, konuşmasına İzmir Marşı'nın sözleriyle başladı. CHP'ye teşekkür eden Enginyurt şunları söyledi: "Biz CHP'li değildik, sayın başkan da geçmişte çok çekti. Ben Özgür Özel'e bir daha teşekkür ediyorum, o davasını çekerek benimle helalleşmiştik. Siz Soma'dakilerle helalleştiniz mi, siz Bolu'da kaybettiğimiz 78 canımızla helalleştiniz mi, siz mülakatta elenen Mert kardeşimizle helalleştiniz mi? Biz sarı saçlı mavi gözlü devam adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Biz kurtuluşun son kalesi CHP'ye geldik. Öylesi bir dönemdeyiz küçük büyük kavgası yapacak bir dönemde değiliz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olma, iri olma, diri olma zamanımızdır. Başımızdaki ya benimsin ya kara toprağın diyor. Senin de kara toprağın da olmayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaya geldik. Bize korkmuyor musunuz diye soruyorlar, biz korkuyu Kerbelâ'da yendik. Saraylarda yaşayıp Yezid olmaktansa Kerbelâ'da şehit olan Hüseyin olmaya geldik. Biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyları harama çevirmedik."Milletvekili Salih Uzun da CHP rozetini taktıktan sonra, "Ben siyasi bir partiden siyasi partiye gelmedim, ben tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir demokrat olarak geldim. Ben buraya bu devranı geri döndürmek için geldim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/salih-uzun-ve-cemal-enginyurt-chpye-katilacak-1093290550.html
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salih uzun, cemal enginyurt, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), demokrat parti (dp), chp
salih uzun, cemal enginyurt, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), demokrat parti (dp), chp

Rozetlerini CHP Genel Başkanı Özel taktı: Enginyurt ve Uzun, CHP'ye katıldı

14:44 04.02.2025
© AAMHP'li Cemal Enginyurt
MHP'li Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Demokrat Parti'den istifa eden İzmir milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye katıldı.
İstanbul bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir bağımsız milletvekili Salih Uzun, CHP'ye katıldı. İki ismin rozetini de CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına başlamadan önce Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a partisinin rozetini taktı.

Biz oyları harama çevirmedik

Rozet töreni sonrasında konuşan Enginyurt, konuşmasına İzmir Marşı'nın sözleriyle başladı. CHP'ye teşekkür eden Enginyurt şunları söyledi:
"Biz CHP'li değildik, sayın başkan da geçmişte çok çekti. Ben Özgür Özel'e bir daha teşekkür ediyorum, o davasını çekerek benimle helalleşmiştik. Siz Soma'dakilerle helalleştiniz mi, siz Bolu'da kaybettiğimiz 78 canımızla helalleştiniz mi, siz mülakatta elenen Mert kardeşimizle helalleştiniz mi? Biz sarı saçlı mavi gözlü devam adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Biz kurtuluşun son kalesi CHP'ye geldik. Öylesi bir dönemdeyiz küçük büyük kavgası yapacak bir dönemde değiliz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olma, iri olma, diri olma zamanımızdır. Başımızdaki ya benimsin ya kara toprağın diyor. Senin de kara toprağın da olmayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaya geldik. Bize korkmuyor musunuz diye soruyorlar, biz korkuyu Kerbelâ'da yendik. Saraylarda yaşayıp Yezid olmaktansa Kerbelâ'da şehit olan Hüseyin olmaya geldik. Biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyları harama çevirmedik."
Milletvekili Salih Uzun da CHP rozetini taktıktan sonra, "Ben siyasi bir partiden siyasi partiye gelmedim, ben tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir demokrat olarak geldim. Ben buraya bu devranı geri döndürmek için geldim" dedi.
Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak
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