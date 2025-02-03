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Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak
Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak
Sputnik Türkiye
Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurdu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T02:26+0300
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politika
cemal enginyurt
salih uzun
chp
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Halk TV yayınına konuk olarak bağlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı. Uzun'un, gelişmelerle ilgili CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret ettiği belirtildi. Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.
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cemal enginyurt, salih uzun, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), demokrat parti (dp)
cemal enginyurt, salih uzun, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), demokrat parti (dp)

Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak

02:26 03.02.2025
© AA / Mehmet KamanDemokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Mehmet Kaman
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Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurdu.
Halk TV yayınına konuk olarak bağlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı.
Uzun'un, gelişmelerle ilgili CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret ettiği belirtildi.
Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.
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