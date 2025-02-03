https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/salih-uzun-ve-cemal-enginyurt-chpye-katilacak-1093290550.html
Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak
Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak
Sputnik Türkiye
Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurdu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T02:26+0300
2025-02-03T02:26+0300
2025-02-03T02:26+0300
politika
cemal enginyurt
salih uzun
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
demokrat parti (dp)
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Halk TV yayınına konuk olarak bağlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı. Uzun'un, gelişmelerle ilgili CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret ettiği belirtildi. Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-medyadan-paylasti-imamoglu-yanit-verdi-hodri-meydan-1093287812.html
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cemal enginyurt, salih uzun, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), demokrat parti (dp)
cemal enginyurt, salih uzun, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), demokrat parti (dp)
Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak
Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurdu.
Halk TV yayınına konuk olarak bağlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı.
Uzun'un, gelişmelerle ilgili CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret ettiği belirtildi.
Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.