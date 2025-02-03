https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/salih-uzun-ve-cemal-enginyurt-chpye-katilacak-1093290550.html

Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak

Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılacak

Sputnik Türkiye

Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurdu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T02:26+0300

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2025-02-03T02:26+0300

politika

cemal enginyurt

salih uzun

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

demokrat parti (dp)

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Halk TV yayınına konuk olarak bağlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı. Uzun'un, gelişmelerle ilgili CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret ettiği belirtildi. Uzun ve Enginyurt 18 Kasım 2024'de Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-medyadan-paylasti-imamoglu-yanit-verdi-hodri-meydan-1093287812.html

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cemal enginyurt, salih uzun, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), demokrat parti (dp)