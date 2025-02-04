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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-suleyman-pampal-duyurdu-ege-denizindeki-depremler-turkiyeyi-tetikler-mi-1093353336.html
Prof. Dr. Süleyman Pampal duyurdu: Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi tetikler mi?
Prof. Dr. Süleyman Pampal duyurdu: Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi tetikler mi?
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege'de peş peşe yaşanan depremleri katıldığı televizyon yayınında değerlendirdi. Pampal, bu tür sismik hareketleri... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T18:09+0300
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türkiye
deprem
tsunami
ege
ege denizi
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Prof. Dr. Süleyman Pampal Ege Denizi'nde meydana gelen bir depremin Türkiye'de tsunamiye neden olabileceğini belirtti.Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler hakkında Prof. Dr. Süleyman Pampal değerlendirmelerde bulundu. Pampal, bölgede volkanik depremlerin etkili olduğunu belirtirken M.Ö. 1600'lü yıllarda Minos Uygarlığı’nın sonunu getiren volkanik patlamaya dikkat çekti. Prof. Dr. Pampal, bu tür volkanik depremlerin yanardağ faaliyetleriyle ilişkili olduğunu ve bölgedeki sismik hareketlerin magma hareketlerinden kaynaklandığını ifade etti. Ege Denizi’nin Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde yer aldığını vurgulayan Pampal, Türkiye ve Yunanistan’ı da kapsayan bu bölgede sık sık yıkıcı depremler yaşandığını söyledi.7 ve üzeri büyüklükteki depremler Türkiye’yi etkiler mi?Prof. Dr. Pampal, 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin Türkiye kıyılarında yıkıcı etkiler yaratabileceğini söyledi. Bölgede M.S. 300’lü yıllardan bu yana 8.5 büyüklüğüne varan depremlerin meydana geldiğini belirten Pampal, bu depremlerin geçmişte de büyük tsunamilere yol açtığını dile getirdi. Bugünkü depremlerin Helen Yayı'ndaki büyük depremleri üreten çarpışma hattından farklı olduğunu, ancak 2012'de benzer bir deprem fırtınasının yaşandığını ve 14 ay boyunca devam ettiğini hatırlattı. Bu sürecin ne kadar süreceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirten Pampal, bölgede magma hareketlerinin devam ettiğini ve denizaltı ya da denizüstü bir volkanik faaliyet yaşanabileceğini söyledi.Tsunami riski var mı?Pampal, Ege’de büyük bir tsunami riskinin olduğunu vurguladı. Güneybatı Anadolu kıyılarında dev dalgalar oluşabileceğini ve ciddi hasarlar verebileceğini belirten Pampal ''İnsanlarımızı depreme hazırlamak zorundayız. Riskleri azaltmak zorundayız. Yani bugün olmaz, yarın olur. Çarpışma bölgesinde 8 büyüklüğünde, 8.5 büyüklüğünde deprem olursa bütün kıyılarımız etkilenir. O bakımdan bu tür olaylara karşı örneğin tsunami olaylarına karşı da bölgeyi hazırlamak gerekiyor. Biz Marmara'da hep konuşuyoruz 5 metre 6 metre 7 metre gene gündemde. Marmara'nın Tsunami'si maksimum 5-6 metre olur. İki katı kıyı kesimde etkili olur. O da yani çok öyle tsunami oluşturacak, fayın özelliği de yok. Deniz de küçücük zaten iç deniz. Olmaz mı? Olur ama sembolik çok zarar verecek tsunami değil. Ama işte bu bölgede yani Güneybatı Anadolu'da mutlaka Tsunami oluşacaktır ve çok ciddi hasarlar verecek Tsunami. Dev dalgalar ortaya çıkacaktır. O bakımdan bölge insanına bu konuda da eğitimler verilmeli ve tedbirler alınmalı'' açıklamasında bulundu.Santorini'de volkanik patlama olur mu?Deprem uzmanı Pampal, Santorini'nin bölgesel ölçekte etkili bir yanardağ olduğunu ve gelecekte yeniden patlamasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ancak bunun küresel ölçekte bir süper volkan patlaması yaratmayacağını ifade eden Pampal, özellikle Yunan adaları ve kıyılarında büyük etkiler beklenebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/uzmani-ev-alacaklara-deprem-guvenligi-icin-tavsiyelerde-bulundu-tasarim-hayati-onemde-1093351435.html
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deprem, tsunami, ege, ege denizi, ege bölgesi, ege adaları, yunanistan, volkan, sismik hareket, sismik boşluk
deprem, tsunami, ege, ege denizi, ege bölgesi, ege adaları, yunanistan, volkan, sismik hareket, sismik boşluk

Prof. Dr. Süleyman Pampal duyurdu: Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi tetikler mi?

18:09 04.02.2025 (güncellendi: 18:16 04.02.2025)
© AAProf. Dr. Süleyman Pampal
Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege'de peş peşe yaşanan depremleri katıldığı televizyon yayınında değerlendirdi. Pampal, bu tür sismik hareketleri 'haberci depremler' olarak adlandırırken Türkiye kıyılarında büyük bir tsunami riskinin olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Süleyman Pampal Ege Denizi'nde meydana gelen bir depremin Türkiye'de tsunamiye neden olabileceğini belirtti.
Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler hakkında Prof. Dr. Süleyman Pampal değerlendirmelerde bulundu. Pampal, bölgede volkanik depremlerin etkili olduğunu belirtirken M.Ö. 1600'lü yıllarda Minos Uygarlığı’nın sonunu getiren volkanik patlamaya dikkat çekti. Prof. Dr. Pampal, bu tür volkanik depremlerin yanardağ faaliyetleriyle ilişkili olduğunu ve bölgedeki sismik hareketlerin magma hareketlerinden kaynaklandığını ifade etti. Ege Denizi’nin Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde yer aldığını vurgulayan Pampal, Türkiye ve Yunanistan’ı da kapsayan bu bölgede sık sık yıkıcı depremler yaşandığını söyledi.

7 ve üzeri büyüklükteki depremler Türkiye’yi etkiler mi?

Prof. Dr. Pampal, 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin Türkiye kıyılarında yıkıcı etkiler yaratabileceğini söyledi. Bölgede M.S. 300’lü yıllardan bu yana 8.5 büyüklüğüne varan depremlerin meydana geldiğini belirten Pampal, bu depremlerin geçmişte de büyük tsunamilere yol açtığını dile getirdi. Bugünkü depremlerin Helen Yayı'ndaki büyük depremleri üreten çarpışma hattından farklı olduğunu, ancak 2012'de benzer bir deprem fırtınasının yaşandığını ve 14 ay boyunca devam ettiğini hatırlattı. Bu sürecin ne kadar süreceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirten Pampal, bölgede magma hareketlerinin devam ettiğini ve denizaltı ya da denizüstü bir volkanik faaliyet yaşanabileceğini söyledi.

Tsunami riski var mı?

Pampal, Ege’de büyük bir tsunami riskinin olduğunu vurguladı. Güneybatı Anadolu kıyılarında dev dalgalar oluşabileceğini ve ciddi hasarlar verebileceğini belirten Pampal ''İnsanlarımızı depreme hazırlamak zorundayız. Riskleri azaltmak zorundayız. Yani bugün olmaz, yarın olur. Çarpışma bölgesinde 8 büyüklüğünde, 8.5 büyüklüğünde deprem olursa bütün kıyılarımız etkilenir. O bakımdan bu tür olaylara karşı örneğin tsunami olaylarına karşı da bölgeyi hazırlamak gerekiyor. Biz Marmara'da hep konuşuyoruz 5 metre 6 metre 7 metre gene gündemde. Marmara'nın Tsunami'si maksimum 5-6 metre olur. İki katı kıyı kesimde etkili olur. O da yani çok öyle tsunami oluşturacak, fayın özelliği de yok. Deniz de küçücük zaten iç deniz. Olmaz mı? Olur ama sembolik çok zarar verecek tsunami değil. Ama işte bu bölgede yani Güneybatı Anadolu'da mutlaka Tsunami oluşacaktır ve çok ciddi hasarlar verecek Tsunami. Dev dalgalar ortaya çıkacaktır. O bakımdan bölge insanına bu konuda da eğitimler verilmeli ve tedbirler alınmalı'' açıklamasında bulundu.

Santorini'de volkanik patlama olur mu?

Deprem uzmanı Pampal, Santorini'nin bölgesel ölçekte etkili bir yanardağ olduğunu ve gelecekte yeniden patlamasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ancak bunun küresel ölçekte bir süper volkan patlaması yaratmayacağını ifade eden Pampal, özellikle Yunan adaları ve kıyılarında büyük etkiler beklenebileceğini söyledi.
Sivas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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