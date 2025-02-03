https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/prof-dr-naci-gorur-fayi-isaret-etti-7-ve-uzeri-olursa-diyerek-uyardi-ege-denizi-depremleri-hangi-1093306602.html

Prof. Dr. Naci Görür, fayı işaret etti, '7 ve üzeri olursa' diyerek uyardı: Ege Denizi depremleri hangi illeri etkiler?

Prof. Dr. Naci Görür, fayı işaret etti, '7 ve üzeri olursa' diyerek uyardı: Ege Denizi depremleri hangi illeri etkiler?

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde bir haftadır süren deprem fırtınası, Türkiye kıyılarını tehdit ediyor mu? Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, en büyüğü 4.8 olan depremleri... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T14:21+0300

2025-02-03T14:21+0300

2025-02-03T14:21+0300

türkiye

deprem

ege denizi

santorini

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mta

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fay

fay hattı

yunanistan

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Son bir haftada Ege Denizi'nde büyüklüğü 4.8'e varan yüzlerce deprem meydana geldi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sarsıntıların özellikle Muğla ve Aydın’a yakın bölgelerde hissedildiğini belirtti.Görür, deprem fırtınası olarak adlandırılan bu süreçte yerel yönetimlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Buralarda büyük bir deprem olursa zarar verebilir" dedi.Helen-Kıbrıs fayı büyük tehlike mi?NTV'ye konuşan Görür, bölgedeki en büyük risklerden birinin Helen-Kıbrıs Fayı olduğunu belirterek, "Bu fay daha önce 8’in üzerinde büyük depremler üretti" dedi. Türkiye kıyılarına 140 kilometre mesafede bulunan bu fayın yeniden büyük bir sarsıntı yaratma potansiyeli taşıdığını ifade etti."7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, yönetimlerin acil durum planlarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Deprem bilimci, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm" uyarısını yaptı.Ege Denizi'ndeki depremler hangi illeri etkiler?Görür daha önce yaptığı açıklama da Yunanistan'ın Santorini Adası'na yakın kentler için uyarıda bulunarak, "Muğla, Bodrum, Aydın'a kadar uzanan sahil kesimlerinde daha dikkatli olunmalıEvimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu?Deprem uzmanlarının uyarıları sonrası vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin fay hatlarına yakın olup olmadığını araştırmaya başladı.Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak edenler, AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası üzerinden e-Devlet girişi yaparak detaylı bilgiye ulaşabiliyor.Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler neresi?Ege Bölgesi'nde Denizli, Aydın ve Manisa yüksek riskli bölgeler arasında yer alırken, Uşak deprem açısından daha avantajlı görülüyor.Birinci derece riskli bölgelerTürkiye'de birinci derece deprem riski taşıyan iller şunlar:İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-anormal-hareketlilik-afaddan-deprem-firtinasi-uyarisi-tsunami-riski-icin-deprem-1093300441.html

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