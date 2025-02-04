https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-ercan-jeofizikciler-ikiye-ayrildi-diyerek-duyurdu-yeni-bir-yanardag-mi-yoksa-yikici-buyuk-1093329349.html

Prof. Dr. Ercan jeofizikçiler ikiye ayrıldı diyerek duyurdu: Yeni bir yanardağ mı, yoksa yıkıcı büyük bir deprem mi?

Prof. Dr. Ercan jeofizikçiler ikiye ayrıldı diyerek duyurdu: Yeni bir yanardağ mı, yoksa yıkıcı büyük bir deprem mi?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan, günlerdir sonu gelmeyen Ege Denizi depremlerine ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı ve jeofizikçilerin iki kanıya vardığını... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T09:56+0300

2025-02-04T09:56+0300

2025-02-04T09:56+0300

son depremler

deprem

türkiye

ege denizi

ege

övgün ahmet ercan

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Ege Depremleri hem Yunanistan'ı hem de Türkiye'yi diken üstünde tutuyor. Bölge her 15 dakikada bir sallanmaya devam ederken, Prof. Dr. Ahmet Ercan son bilgilerini aktardı.Ege depremlerinin sebebi ne?Sayısız depremin sonucunun ne olacağına dair kuşkularını paylaşan Ercan, "Ege Denizi ortasında yerin doğum sancısı sürüyor. Ege’de sancı sürüyor deprem fırtınası Santorini(Thira) yanardağ adası, Anafi, Amorgos, Aniye, Skinos, Naksos adaları ile çevrili yaklaşık 50 km yarıçaplı bir Çember içinde sürüyor. Sancı büyük. Ne doğuracağı kuşkulu. Bu deprem fırtınası Çemberi içinde olan deprem büyüklükleri birle dört arasındaki depremcikler ve ayrıca dörtle beş arasında olan küçük depremler. Bu küçük depremlerin yoğunlukla 5 km derinde yer alıyor. Kimileyin bu derinlikler 1 km, Kimileyin 20-26 km’ye kadar bulabiliyor. Depremlerin dizilişinde bir yönlenme yok. Depremler genellikle Çember biçiminde ve burada kırılmalar ise çok küçük göçüntülü kırıklar biçiminde. Dört gündür deprem yoğunluğunda azalma yok aynı durağanlığını, yerin sancısı günbegün sürüyor. Santorini çemberinin Türkiye uzaklığı 140-150 km Atinaya uzaklığı yine 140-150 km tam ortada yaralıyor. Girit’in kuzeyinde bulunduğu konum Güney Ege dalma batma kuşağının yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alıyor. Bu bölüm birinci önemde dalma batmalı deprem oluşum kuşağıdır. Bu kuşak Santorini adasından Türkiye’de Bozburun Küdür Yanardağıı’na kadar deniz içinde sürüyor" dedi.Ege'deki depremler: Büyük deprem mi geliyor?Prof. Dr. Ercan, bilim insanlarının ikiye ayrıldığını ifade etti ve genel kanının büyük deprem beklentisi olduğunu dile getirdi:Yanardağ mı patlayacak? Türkiye etkilenir mi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/egede-depremler-durmak-bilmiyor-sabahtan-bu-yana-kac-deprem-oldu-1093328644.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html

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