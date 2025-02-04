https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-ercan-jeofizikciler-ikiye-ayrildi-diyerek-duyurdu-yeni-bir-yanardag-mi-yoksa-yikici-buyuk-1093329349.html
Prof. Dr. Ercan jeofizikçiler ikiye ayrıldı diyerek duyurdu: Yeni bir yanardağ mı, yoksa yıkıcı büyük bir deprem mi?
Prof. Dr. Ercan jeofizikçiler ikiye ayrıldı diyerek duyurdu: Yeni bir yanardağ mı, yoksa yıkıcı büyük bir deprem mi?
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan, günlerdir sonu gelmeyen Ege Denizi depremlerine ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı ve jeofizikçilerin iki kanıya vardığını... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T09:56+0300
2025-02-04T09:56+0300
2025-02-04T09:56+0300
son depremler
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Ege Depremleri hem Yunanistan'ı hem de Türkiye'yi diken üstünde tutuyor. Bölge her 15 dakikada bir sallanmaya devam ederken, Prof. Dr. Ahmet Ercan son bilgilerini aktardı.Ege depremlerinin sebebi ne?Sayısız depremin sonucunun ne olacağına dair kuşkularını paylaşan Ercan, "Ege Denizi ortasında yerin doğum sancısı sürüyor. Ege’de sancı sürüyor deprem fırtınası Santorini(Thira) yanardağ adası, Anafi, Amorgos, Aniye, Skinos, Naksos adaları ile çevrili yaklaşık 50 km yarıçaplı bir Çember içinde sürüyor. Sancı büyük. Ne doğuracağı kuşkulu. Bu deprem fırtınası Çemberi içinde olan deprem büyüklükleri birle dört arasındaki depremcikler ve ayrıca dörtle beş arasında olan küçük depremler. Bu küçük depremlerin yoğunlukla 5 km derinde yer alıyor. Kimileyin bu derinlikler 1 km, Kimileyin 20-26 km’ye kadar bulabiliyor. Depremlerin dizilişinde bir yönlenme yok. Depremler genellikle Çember biçiminde ve burada kırılmalar ise çok küçük göçüntülü kırıklar biçiminde. Dört gündür deprem yoğunluğunda azalma yok aynı durağanlığını, yerin sancısı günbegün sürüyor. Santorini çemberinin Türkiye uzaklığı 140-150 km Atinaya uzaklığı yine 140-150 km tam ortada yaralıyor. Girit’in kuzeyinde bulunduğu konum Güney Ege dalma batma kuşağının yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alıyor. Bu bölüm birinci önemde dalma batmalı deprem oluşum kuşağıdır. Bu kuşak Santorini adasından Türkiye’de Bozburun Küdür Yanardağıı’na kadar deniz içinde sürüyor" dedi.Ege'deki depremler: Büyük deprem mi geliyor?Prof. Dr. Ercan, bilim insanlarının ikiye ayrıldığını ifade etti ve genel kanının büyük deprem beklentisi olduğunu dile getirdi:Yanardağ mı patlayacak? Türkiye etkilenir mi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/egede-depremler-durmak-bilmiyor-sabahtan-bu-yana-kac-deprem-oldu-1093328644.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html
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Prof. Dr. Ercan jeofizikçiler ikiye ayrıldı diyerek duyurdu: Yeni bir yanardağ mı, yoksa yıkıcı büyük bir deprem mi?
Ayrıntılar geliyor
Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan, günlerdir sonu gelmeyen Ege Denizi depremlerine ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı ve jeofizikçilerin iki kanıya vardığını söyledi. Ercan, "Çoğunluk burada büyük ölçekte bir deprem bekliyor ve bu depremin Türkiye Bayı Anadolu kıyılarında ayrıca adalar‘da olumsuz etkiler yaratacağı beklentisi var." dedi.
Ege Depremleri hem Yunanistan'ı hem de Türkiye'yi diken üstünde tutuyor. Bölge her 15 dakikada bir sallanmaya devam ederken, Prof. Dr. Ahmet Ercan son bilgilerini aktardı.
Ege depremlerinin sebebi ne?
Sayısız depremin sonucunun ne olacağına dair kuşkularını paylaşan Ercan, "Ege Denizi ortasında yerin doğum sancısı sürüyor. Ege’de sancı sürüyor deprem fırtınası Santorini(Thira) yanardağ adası, Anafi, Amorgos, Aniye, Skinos, Naksos adaları ile çevrili yaklaşık 50 km yarıçaplı bir Çember içinde sürüyor. Sancı büyük. Ne doğuracağı kuşkulu. Bu deprem fırtınası Çemberi içinde olan deprem büyüklükleri birle dört arasındaki depremcikler ve ayrıca dörtle beş arasında olan küçük depremler. Bu küçük depremlerin yoğunlukla 5 km derinde yer alıyor. Kimileyin bu derinlikler 1 km, Kimileyin 20-26 km’ye kadar bulabiliyor. Depremlerin dizilişinde bir yönlenme yok. Depremler genellikle Çember biçiminde ve burada kırılmalar ise çok küçük göçüntülü kırıklar biçiminde. Dört gündür deprem yoğunluğunda azalma yok aynı durağanlığını, yerin sancısı günbegün sürüyor. Santorini çemberinin Türkiye uzaklığı 140-150 km Atinaya uzaklığı yine 140-150 km tam ortada yaralıyor. Girit’in kuzeyinde bulunduğu konum Güney Ege dalma batma kuşağının yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alıyor. Bu bölüm birinci önemde dalma batmalı deprem oluşum kuşağıdır. Bu kuşak Santorini adasından Türkiye’de Bozburun Küdür Yanardağıı’na kadar deniz içinde sürüyor" dedi.
Ege'deki depremler: Büyük deprem mi geliyor?
Prof. Dr. Ercan, bilim insanlarının ikiye ayrıldığını ifade etti ve genel kanının büyük deprem beklentisi olduğunu dile getirdi:
"Jeofizik açıdan buradan kaygılanan durum şu: acaba bu deprem fırtınası ile sancı sonunda Santorini yanar dağının yaklaşık 50 ile 60 km kuzeyde yeni bir yanardağ mı doğacak, yoksa burada yıkıcı büyük bir deprem mi olacak? jeofizik bilimciler ikiye ayrılmış durumda çoğunluk burada büyük ölçekte bir deprem bekliyor ve bu depremi bir süpürürdü dalgasının eşlik edeceğini ve bu süpürtü dalgalarının da, gerek Pelepones kıyılarında, gerek Türkiye Bayı Anadolu kıyılarında ayrıca adalar‘da olumsuz etkiler yaratacağı beklentisi var."
Yanardağ mı patlayacak? Türkiye etkilenir mi?
"Öteki beklenti de burada patlamalı değil püskürmeli bir yanardağ oluşması. Püskürmenin çıkartmış olduğu kızgın kül bulutları çevreye etkilemesi. Depremcikler oluyor, yerden uğultular ile gümbürtüler geliyor. Doğa olayları denetlenemez. Şu an beklemedeyiz, olayları sadece izliyoruz bugün için Türkiye kıyılarında uyarı yapacak çekinceli bir durum söz konusu değil. Yunanistan özellikle Santorini Adası’nda yaşayanları boşaltmayı sürdürüyor durum bu. Sancının sonucunu beklemedeyiz."