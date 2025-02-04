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Küresel çıkar dengesi için uzlaşmaya hazır olduklarını söyleyen Lavrov: 'Diyalog karşıtı görüşler şeytan işi'
Küresel çıkar dengesi için uzlaşmaya hazır olduklarını söyleyen Lavrov: 'Diyalog karşıtı görüşler şeytan işi'
Sputnik Türkiye
ABD'ye küresel çıkar dengesinin sağlanması için çalışmaya hazır oldukları mesajını gönderen Lavrov, Trump yönetiminin ulusal gerçekliğin daha zengin olduğunu... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın uluslararası siyasette çıkar dengesini konusunda uzlaşmak için çalışmaya hazır olduğunu ve Ukrayna'da devam eden çatışma koşullarında küresel düzenle ilgili diyaloğun zamansız olduğuna dair görüşlerin 'şeytan işi' olduğunu vurguladı.'Küresel Siyasette Rusya' dergisi için bir makale kaleme alan Lavrov, "Rusya, çıkar dengesi konusunda uzlaşmak ve uluslararası ilişkilerin hukuki temellerini güçlendirmek için ortak bir adil çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.Lavrov, Ukrayna'da devam eden çatışma koşullarında arzu edilen küresel düzenin tartışmanın zamansız olacağı yönündeki görüşleri 'şeytan işi' olarak niteleyerek müttefiklerin 2. Dünya Savaşı'nın en sıcak döneminde bile savaş sonrası dünya düzenini tartıştıklarını hatırlattı.Batı'nın BM'nin merkezî rolüne ve uluslararası hukuka saygıya dayalı bir düzeni hiçbir zaman benimsemediğinin altını çizen Bakan Lavrov, zira Batılı ülkelerin yeni sömürgeci bir paradigmada yaşamaya alıştığını belirtti.'ABD de sorumluluk sahibi güç merkezlerinden biri olabilir'Çok kutupluluğun güçlendiğine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Rusya ve Çin'in yanında sorumluluk sahibi güç merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi."Çok kutupluluk güçleniyor ve ABD, bu nesnel sürece karşı çıkmak yerine, öngörülebilir tarihsel perspektifte, Rusya, Çin ve Küresel Güney, Doğu, Kuzey ve Batı'nın diğer ülkeleriyle birlikte, sorumlu güç merkezlerinden biri haline gelebilir" diyen Lavrov, ancak şimdilik yeni ABD yönetiminin, mevcut BM merkezli sistemin Amerikan çıkarlarına uygunluğunun sınırlarını test etmek için 'kovboy baskınları' gerçekleştireceğini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uluslararası gerçekliğin, Amerikan halkına ve itaatkar jeopolitik müttefiklerine yönelik konuşmalarda kullanılabilecek ve hiçbir sonuç getirmeyecek dünyaya ilişkin fikirlerden çok daha zengin olduğunu yakında anlayacağının altını çizdi.Trump'ın 'Önce Amerika' sloganını da eleştiren Lavrov, bunun Nazilerin 'Önce Almanya' sloganını anımsattığını söyledi. Lavrov, dünyayı güç yoluyla dizayn etmenin diplomasinin 'ebedi olarak gömülmesine' yol açabileceği uyarısında da bulundu.
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donald trump, ukrayna, çin, abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk, dünya, küresel güney, küresel güç
donald trump, ukrayna, çin, abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk, dünya, küresel güney, küresel güç

Küresel çıkar dengesi için uzlaşmaya hazır olduklarını söyleyen Lavrov: 'Diyalog karşıtı görüşler şeytan işi'

11:17 04.02.2025
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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ABD'ye küresel çıkar dengesinin sağlanması için çalışmaya hazır oldukları mesajını gönderen Lavrov, Trump yönetiminin ulusal gerçekliğin daha zengin olduğunu yakında anlayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın uluslararası siyasette çıkar dengesini konusunda uzlaşmak için çalışmaya hazır olduğunu ve Ukrayna'da devam eden çatışma koşullarında küresel düzenle ilgili diyaloğun zamansız olduğuna dair görüşlerin 'şeytan işi' olduğunu vurguladı.

'Küresel Siyasette Rusya' dergisi için bir makale kaleme alan Lavrov, "Rusya, çıkar dengesi konusunda uzlaşmak ve uluslararası ilişkilerin hukuki temellerini güçlendirmek için ortak bir adil çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna'da devam eden çatışma koşullarında arzu edilen küresel düzenin tartışmanın zamansız olacağı yönündeki görüşleri 'şeytan işi' olarak niteleyerek müttefiklerin 2. Dünya Savaşı'nın en sıcak döneminde bile savaş sonrası dünya düzenini tartıştıklarını hatırlattı.

Batı'nın BM'nin merkezî rolüne ve uluslararası hukuka saygıya dayalı bir düzeni hiçbir zaman benimsemediğinin altını çizen Bakan Lavrov, zira Batılı ülkelerin yeni sömürgeci bir paradigmada yaşamaya alıştığını belirtti.

'ABD de sorumluluk sahibi güç merkezlerinden biri olabilir'

Çok kutupluluğun güçlendiğine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Rusya ve Çin'in yanında sorumluluk sahibi güç merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi.

"Çok kutupluluk güçleniyor ve ABD, bu nesnel sürece karşı çıkmak yerine, öngörülebilir tarihsel perspektifte, Rusya, Çin ve Küresel Güney, Doğu, Kuzey ve Batı'nın diğer ülkeleriyle birlikte, sorumlu güç merkezlerinden biri haline gelebilir" diyen Lavrov, ancak şimdilik yeni ABD yönetiminin, mevcut BM merkezli sistemin Amerikan çıkarlarına uygunluğunun sınırlarını test etmek için 'kovboy baskınları' gerçekleştireceğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uluslararası gerçekliğin, Amerikan halkına ve itaatkar jeopolitik müttefiklerine yönelik konuşmalarda kullanılabilecek ve hiçbir sonuç getirmeyecek dünyaya ilişkin fikirlerden çok daha zengin olduğunu yakında anlayacağının altını çizdi.

Trump'ın 'Önce Amerika' sloganını da eleştiren Lavrov, bunun Nazilerin 'Önce Almanya' sloganını anımsattığını söyledi.

Lavrov, dünyayı güç yoluyla dizayn etmenin diplomasinin 'ebedi olarak gömülmesine' yol açabileceği uyarısında da bulundu.
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