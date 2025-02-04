MTA Türkiye fay hattı haritası yenilendi, tehlikedeki 45 il ve 110 ilçe açıklandı: Evinizin altından fay geçiyor mu?
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Ege Denizi’nde yaşanan art arda depremler, Türkiye'nin diri fay hatlarını yeniden gündeme getirdi. AFAD ve MTA tarafından yayımlanan güncel fay hattı haritasına göre, Türkiye'de 45 il ve 110 ilçe diri fay hatları üzerinde yer alıyor. Peki, hangi iller deprem riski taşıyor? İşte detaylar...
Diri fay ya da aktif fay, tarihsel dönemde deprem üretmiş ve gelecekte de üretebilecek faylara verilen isimdir. Yeryüzündeki farklı büyüklükteki kayma yüzeyleri fay olarak adlandırılır ve bu fayların deprem üretme potansiyeli, hem tarihsel kayıtlarla hem de jeolojik araştırmalarla belirlenebilir.
📌 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncellenmiş fay hattı haritasında 485 diri fay tespit edilmiştir.
📌 Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.
📌 Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için AFAD ve MTA’nın online sistemlerini kullanabilirsiniz.
📌 Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.
📌 Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için AFAD ve MTA’nın online sistemlerini kullanabilirsiniz.
Diri fay hattı üzerinde yer alan şehirler
AFAD ve MTA’nın yayımladığı haritaya göre, Türkiye’de doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şunlardır:
🔴 Aksaray
🔴 Aydın
🔴 Balıkesir
🔴 Bolu
🔴 Burdur
🔴 Bursa
🔴 Bingöl
🔴 Denizli
🔴 Eskişehir
🔴 Erzincan
🔴 Erzurum
🔴 Hakkari
🔴 Hatay
🔴 İzmir
🔴 Kahramanmaraş
🔴 Manisa
🔴 Muğla
🔴 Kocaeli
🔴 Konya
🔴 Osmaniye
🔴 Sakarya
🔴 Tokat
🔴 Aydın
🔴 Balıkesir
🔴 Bolu
🔴 Burdur
🔴 Bursa
🔴 Bingöl
🔴 Denizli
🔴 Eskişehir
🔴 Erzincan
🔴 Erzurum
🔴 Hakkari
🔴 Hatay
🔴 İzmir
🔴 Kahramanmaraş
🔴 Manisa
🔴 Muğla
🔴 Kocaeli
🔴 Konya
🔴 Osmaniye
🔴 Sakarya
🔴 Tokat
Bunun yanı sıra 110 ilçe de diri fay hattı üzerinde bulunuyor.
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Nasıl sorgulanır?
Son günlerde Ege Denizi’nde meydana gelen depremler vatandaşları, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmeye yönlendirdi. Bu bilgiye erişmek için AFAD ve MTA’nın sunduğu interaktif haritalar kullanılabilir.
📍 AFAD Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı görülebilir.
📍 MTA’nın güncellenmiş diri fay haritası ile yaşadığınız bölgedeki fay hatlarını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.
📍 E-Devlet üzerinden AFAD’ın “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile bölgenizdeki deprem tehlikesini öğrenebilirsiniz.
📍 MTA’nın güncellenmiş diri fay haritası ile yaşadığınız bölgedeki fay hatlarını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.
📍 E-Devlet üzerinden AFAD’ın “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile bölgenizdeki deprem tehlikesini öğrenebilirsiniz.
🔗 AFAD ve MTA’nın resmi sitelerinden güncel haritalara ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de fay hattı bulunmayan şehirler
Deprem açısından görece daha güvenli olan ve doğrudan fay hattı üzerinde bulunmayan iller şunlardır:
✅ Ankara
✅ Antalya
✅ Sinop
✅ Zonguldak
✅ Antalya
✅ Sinop
✅ Zonguldak
Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmasa da, deprem riski tamamen sıfır değildir. Yakın bölgelerdeki sismik hareketler, dolaylı olarak bu illerde de hissedilebilir.
Oturduğum yer depreme dayanıklı mı?
Deprem riskinin yanı sıra zemin yapısı da büyük önem taşır. Yaşadığınız binanın dayanıklılığını ve bulunduğunuz bölgenin zemin sağlamlığını öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
🏠 AFAD’ın e-Devlet üzerinden sunduğu “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile evinizin dayanıklılığı hakkında bilgi alabilirsiniz.
🏠 Belediyeler tarafından hazırlanan zemin etüt raporlarını inceleyebilirsiniz.
🏠 Uzman inşaat mühendisleri ve jeologlardan destek alarak yapınızın depreme dayanıklılığını ölçtürebilirsiniz.
🏠 Belediyeler tarafından hazırlanan zemin etüt raporlarını inceleyebilirsiniz.
🏠 Uzman inşaat mühendisleri ve jeologlardan destek alarak yapınızın depreme dayanıklılığını ölçtürebilirsiniz.
Ege Denizi’nde son 48 saatte 400’den fazla deprem
Son günlerde Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Son 48 saat içinde en büyüğü 4.8 olmak üzere 400’den fazla deprem kaydedildi.
🌍 Bölgede art arda yaşanan depremler, Batı Anadolu Fay Zonu’nun hareketliliğini artırdı.
🌍 Ege ve çevresindeki yerleşim yerlerinde sarsıntılar hissedildi.
🌍 AFAD, depremlerin ardından vatandaşları olası risklere karşı uyardı.
🌍 Ege ve çevresindeki yerleşim yerlerinde sarsıntılar hissedildi.
🌍 AFAD, depremlerin ardından vatandaşları olası risklere karşı uyardı.
Depreme karşı nasıl hazırlıklı olabilirsiniz?
Deprem, Türkiye’nin en büyük doğal afet risklerinden biri olmaya devam ediyor. Önlem almak ve hazırlıklı olmak hayat kurtarabilir. İşte uzmanların önerdiği bazı tedbirler:
📌 Deprem çantası hazırlayın: İçinde su, gıda, ilk yardım malzemeleri ve önemli belgeler bulundurun.
📌 Bina dayanıklılığını kontrol ettirin: Eski yapılar mutlaka güçlendirilmelidir.
📌 Acil durum planı yapın: Aile bireylerinizle buluşma noktaları belirleyin.
📌 AFAD’ın uyarılarını takip edin: Güncel deprem bilgilerini resmi kaynaklardan alın.
📌 Bina dayanıklılığını kontrol ettirin: Eski yapılar mutlaka güçlendirilmelidir.
📌 Acil durum planı yapın: Aile bireylerinizle buluşma noktaları belirleyin.
📌 AFAD’ın uyarılarını takip edin: Güncel deprem bilgilerini resmi kaynaklardan alın.