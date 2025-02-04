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Meteoroloji'den lapa lapa kar için saat geldi: İstanbul dahil neredeyse tüm Türkiye'ye düşmeye başlayacak
Meteoroloji'den lapa lapa kar için saat geldi: İstanbul dahil neredeyse tüm Türkiye'ye düşmeye başlayacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T06:35+0300
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yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasına giriyor. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun birçok kesiminde aralıklı yağışlar bekleniyor.🔹 İstanbul ve çevresinde çarşamba günü sağanak yağmur, perşembe günü ise kar yağışı etkili olacak.🔹 Ankara’da çarşamba günü hafif kar beklenirken, perşembe günü yağış kuvvetlenecek.🔹 İzmir’de sıcaklık 17 dereceden 8 dereceye kadar düşecek.🔹 Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Ani sıcaklık düşüşü: 4 ila 10 derece azalacakHava sıcaklıkları, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle 4 ila 10 derece arasında düşecek. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede soğuma yaşanacak.İstanbul'da sıcaklık 6-7 dereceye kadar gerilerken, Ankara'da sıfırın altına inmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor🔹 Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.🔹 Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı.Buzlanma ve don tehlikesi: Çığ riski de varÖzellikle Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.📍 Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.📍 Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?🔹 Salı günü karla karışık sağanak yağmur etkili olacak.🔹 Çarşamba günü yağmur, karla karışık yağmura dönecek.🔹 Perşembe günü İstanbul’da kar yağışı kuvvetlenecek.Bölge bölge hava durumu ve beklenen kar yağışı📍 Marmara: İstanbul, Bursa ve Kocaeli çevresinde kar yağışı perşembe günü etkili olacak.📍 Ege: İzmir, Manisa ve Aydın’da sıcaklıklar sert şekilde düşecek.📍 İç Anadolu: Ankara, Eskişehir ve Konya’da hafif kar bekleniyor.📍 Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.📍 Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevresinde yoğun kar yağışı görülecek.Meteoroloji’den kritik uyarılar✅ Fırtına Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar fırtına seviyesinde esecek (50-80 km/saat).✅ Buzlanma ve Don: Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli buzlanma riski var.✅ Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.Vatandaşların tedbirli olması ve hava durumu güncellemelerini takip etmesi öneriliyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece azalacağını, birçok bölgede kar yağışı görüleceğini ve kuvvetli rüzgar ile fırtınanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul’da çarşamba akşamı karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar yağışı bekleniyor. Trakya’da buzlanma ve don riski artarken, iç kesimlerde sis ve pus görülecek. İşte il il hava durumu ve uyarılar…Marmara'da kar yağışı ve fırtına bekleniyorMarmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik ve Tekirdağ’da yağmur ve sağanak beklenirken, Bilecik ve Bursa’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.🔹 İstanbul’da çarşamba akşamı karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar yağışı görülecek.🔹 Trakya’da buzlanma ve don tehlikesi var.🔹 Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek (40-60 km/saat).📌 İstanbul: 7°C - Çok bulutlu, gece karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde hafif kar📌 Bursa: 8°C - Sabah yağmur, yüksek kesimlerde kar📌 Kocaeli: 7°C - Sabah sağanak, gece hafif kar📌 Edirne: 8°C - Çok bulutluEge’de fırtına, i̇ç kesimlerde kar yağışıEge Bölgesi’nde genel olarak yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Kütahya ve Afyonkarahisar’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.🔹 Kuzey Ege kıyılarında fırtına etkili olacak (50-80 km/saat).🔹 İç kesimlerde gece saatlerinde sis ve pus oluşacak.🔹 Gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.📌 İzmir: 12°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı📌 Afyonkarahisar: 4°C - Karla karışık yağmur ve kar📌 Kütahya: 2°C - Kar yağışlı📌 Denizli: 11°C - Aralıklı yağmur ve sağanakAkdeniz’de yağışlar başlıyor🔹 Bölgenin batısında yağmur ve sağanak etkili olacak.🔹 Toroslar ve Göller Yöresi’nde karla karışık yağmur ve kar görülecek.🔹 Gece saatlerinde Burdur ve Isparta’da buzlanma ve don bekleniyor.📌 Antalya: 17°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı📌 Adana: 20°C - Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı📌 Mersin: 18°C - Öğleden sonra yağmur ve sağanakİç Anadolu’da kar yağışı ve don tehlikesi🔹 Öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında karla karışık yağmur, gece ise kar yağışı bekleniyor.🔹 Akşam saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşü ile birlikte buzlanma ve don etkili olacak.📌 Ankara: 5°C - Öğle saatlerinde karla karışık yağmur, gece buzlanma📌 Eskişehir: 4°C - Sabah karla karışık yağmur, gece buzlanma📌 Konya: 8°C - Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve karBatı Karadeniz’de kar yağışı ve don uyarısı🔹 Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.🔹 Gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşü ile birlikte bölge genelinde kar yağışı görülecek.🔹 Buzlanma ve don tehlikesi var.📌 Bolu: 2°C - Sabah karla karışık yağmur, gece kar yağışı📌 Kastamonu: 2°C - Kar yağışlı📌 Zonguldak: 5°C - Gece saatlerinde karla karışık yağmurDoğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesi🔹 Akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Malatya ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor.🔹 Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.🔹 Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi var.📌 Erzurum: -2°C - Akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı📌 Malatya: 10°C - Akşam karla karışık yağmur, gece kar yağışı📌 Kars: 2°C - Çok bulutlu
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Meteoroloji'den lapa lapa kar için saat geldi: İstanbul dahil neredeyse tüm Türkiye'ye düşmeye başlayacak

06:35 04.02.2025 (güncellendi: 06:51 04.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken, birçok şehirde kar yağışı görülecek. Özellikle İstanbul’da perşembe günü kar yağışı kuvvetlenecek. Peki, 4 Şubat hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasına giriyor. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun birçok kesiminde aralıklı yağışlar bekleniyor.
🔹 İstanbul ve çevresinde çarşamba günü sağanak yağmur, perşembe günü ise kar yağışı etkili olacak.
🔹 Ankara’da çarşamba günü hafif kar beklenirken, perşembe günü yağış kuvvetlenecek.
🔹 İzmir’de sıcaklık 17 dereceden 8 dereceye kadar düşecek.
🔹 Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Ani sıcaklık düşüşü: 4 ila 10 derece azalacak

Hava sıcaklıkları, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle 4 ila 10 derece arasında düşecek. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede soğuma yaşanacak.
İstanbul'da sıcaklık 6-7 dereceye kadar gerilerken, Ankara'da sıfırın altına inmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

🔹 Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
🔹 Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Buzlanma ve don tehlikesi: Çığ riski de var

Özellikle Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.
📍 Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
📍 Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

🔹 Salı günü karla karışık sağanak yağmur etkili olacak.
🔹 Çarşamba günü yağmur, karla karışık yağmura dönecek.
🔹 Perşembe günü İstanbul’da kar yağışı kuvvetlenecek.

Bölge bölge hava durumu ve beklenen kar yağışı

📍 Marmara: İstanbul, Bursa ve Kocaeli çevresinde kar yağışı perşembe günü etkili olacak.
📍 Ege: İzmir, Manisa ve Aydın’da sıcaklıklar sert şekilde düşecek.
📍 İç Anadolu: Ankara, Eskişehir ve Konya’da hafif kar bekleniyor.
📍 Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
📍 Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevresinde yoğun kar yağışı görülecek.

Meteoroloji’den kritik uyarılar

Fırtına Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar fırtına seviyesinde esecek (50-80 km/saat).
Buzlanma ve Don: Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli buzlanma riski var.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
Vatandaşların tedbirli olması ve hava durumu güncellemelerini takip etmesi öneriliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece azalacağını, birçok bölgede kar yağışı görüleceğini ve kuvvetli rüzgar ile fırtınanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul’da çarşamba akşamı karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar yağışı bekleniyor. Trakya’da buzlanma ve don riski artarken, iç kesimlerde sis ve pus görülecek. İşte il il hava durumu ve uyarılar…

Marmara'da kar yağışı ve fırtına bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik ve Tekirdağ’da yağmur ve sağanak beklenirken, Bilecik ve Bursa’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
🔹 İstanbul’da çarşamba akşamı karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar yağışı görülecek.
🔹 Trakya’da buzlanma ve don tehlikesi var.
🔹 Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek (40-60 km/saat).
📌 İstanbul: 7°C - Çok bulutlu, gece karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde hafif kar
📌 Bursa: 8°C - Sabah yağmur, yüksek kesimlerde kar
📌 Kocaeli: 7°C - Sabah sağanak, gece hafif kar
📌 Edirne: 8°C - Çok bulutlu

Ege’de fırtına, i̇ç kesimlerde kar yağışı

Ege Bölgesi’nde genel olarak yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Kütahya ve Afyonkarahisar’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
🔹 Kuzey Ege kıyılarında fırtına etkili olacak (50-80 km/saat).
🔹 İç kesimlerde gece saatlerinde sis ve pus oluşacak.
🔹 Gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
📌 İzmir: 12°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
📌 Afyonkarahisar: 4°C - Karla karışık yağmur ve kar
📌 Kütahya: 2°C - Kar yağışlı
📌 Denizli: 11°C - Aralıklı yağmur ve sağanak

Akdeniz’de yağışlar başlıyor

🔹 Bölgenin batısında yağmur ve sağanak etkili olacak.
🔹 Toroslar ve Göller Yöresi’nde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
🔹 Gece saatlerinde Burdur ve Isparta’da buzlanma ve don bekleniyor.
📌 Antalya: 17°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı
📌 Adana: 20°C - Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
📌 Mersin: 18°C - Öğleden sonra yağmur ve sağanak

İç Anadolu’da kar yağışı ve don tehlikesi

🔹 Öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında karla karışık yağmur, gece ise kar yağışı bekleniyor.
🔹 Akşam saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşü ile birlikte buzlanma ve don etkili olacak.
📌 Ankara: 5°C - Öğle saatlerinde karla karışık yağmur, gece buzlanma
📌 Eskişehir: 4°C - Sabah karla karışık yağmur, gece buzlanma
📌 Konya: 8°C - Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

Batı Karadeniz’de kar yağışı ve don uyarısı

🔹 Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
🔹 Gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşü ile birlikte bölge genelinde kar yağışı görülecek.
🔹 Buzlanma ve don tehlikesi var.
📌 Bolu: 2°C - Sabah karla karışık yağmur, gece kar yağışı
📌 Kastamonu: 2°C - Kar yağışlı
📌 Zonguldak: 5°C - Gece saatlerinde karla karışık yağmur

Doğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesi

🔹 Akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Malatya ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor.
🔹 Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.
🔹 Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi var.
📌 Erzurum: -2°C - Akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
📌 Malatya: 10°C - Akşam karla karışık yağmur, gece kar yağışı
📌 Kars: 2°C - Çok bulutlu
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