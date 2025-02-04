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Merkez Bankası'ndan, bankaların 1 yıla kadar vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinde artış
Merkez Bankası'ndan, bankaların 1 yıla kadar vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinde artış
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, bankaların 1 yıla kadar vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurtdışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurtdışından kullanılan... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T01:20+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda bulundu.Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurtdışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurtdışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir" ifadesine yer verildi.
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, merkez bankası
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, merkez bankası

Merkez Bankası'ndan, bankaların 1 yıla kadar vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinde artış

01:20 04.02.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Merkez Bankası, bankaların 1 yıla kadar vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurtdışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurtdışından kullanılan krediler ve yurtdışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda bulundu.
Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurtdışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurtdışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir" ifadesine yer verildi.
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