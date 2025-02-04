https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/lavrov-trumpin-gelisiyle-suriyenin-golan-tepelerini-geri-alma-sansi-neredeyse-kalmadi-1093348180.html

Lavrov: Trump'ın gelişiyle Suriye'nin Golan Tepeleri'ni geri alma şansı neredeyse kalmadı

Lavrov: Trump'ın gelişiyle Suriye'nin Golan Tepeleri'ni geri alma şansı neredeyse kalmadı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de Başkan Donald Trump'ın göreve gelişiyle İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye için kaybedilmiş topraklar... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T16:38+0300

2025-02-04T16:38+0300

2025-02-04T16:38+0300

dünya

ortadoğu

beşar esad

donald trump

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golan tepeleri

suriye

dışişleri bakanlığı

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jerusalem post

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Valday Tartışma Kulübü’nün 14. Ortadoğu Konferansı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte Golan Tepeleri'nin Suriye'ye iade edilme ihtimalinin azaldığını belirtti.Lavrov, "İsrail'in planları arasında Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarmanın yanı sıra Ürdün Nehri'nin kuzeybatı kıyısının tamamını kontrol altına almanın da olduğuna dair birçok güvenilir sızıntı var" ifadelerin kullandı."İsrail, diğer şeylerin yanı sıra Lübnan topraklarında kalmayı ve Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni elinde tutmayı da planlıyor" diye devam eden Lavrov, Golan Tepeleri'nin adaletin yeniden tecellisi, İsrail-Filistin krizine tam teşekküllü sürdürülebilir bir çözümü açısından kaybedilmiş topraklar olarak değerlendirilebileceğinin altını çizdi.Donald Trump, ilk başkanlık döneminde Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı ilan etmişti. O tarihte Trump, Golan Tepeleri'nin İsrail'in bir parçası olarak tanınmasını öngören bildirgenin imzalanmasını tarihi bir adım olarak nitelemişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise ABD Başkanı'nın kararını sorumsuzca bir adım olarak niteleyip tepki göstermişti. Golan Tepeleri, Suriye ile İsrail arasında ihtilaf konusu olan bir bölge. Bu toprakların büyük bir kısmı İsrail'in işgali altında bulunurken doğu kısmı ise Suriye'nin kontrolünde. 8 Aralık'ta Suriye'de silahlı muhalefetin iktidarı ele geçirmesi ve eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevinden ayrılmasının ardından İsrail, sınır bölgesindeki kontrolünü genişletmeye başlamıştı. 9 Aralık gecesi, İsrail ordusu tampon bölgeye girmişti. Jerusalem Post gazetesinin 15 Aralık tarihli haberinde İsrail hükümetinin Golan Tepeleri'ndeki yerleşim birimlerini genişletme planını onayladığı yazılmıştı. Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, İsrail'i haksız tırmanış yapmakla suçlamıştı.Son olarak dün Washington Post (WP) gazetesi, Suriye'deki varlığının geçici olduğunu öne süren İsrail'in, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa ettiğini yazmıştı.

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golan tepeleri

suriye

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