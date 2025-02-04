Ege Denizi beşik gibi sallanırken: Rus uzmanlar deprem araştırmalarına yönelik yeni yöntem geliştirdi
15:02 04.02.2025 (güncellendi: 15:07 04.02.2025)
© AADeprem
© AA
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Ege Denizi'nde günlerdir peş peşe depremler kaydedilirken Rusya'da bu alandaki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, depremleri tahmin ederken yer kabuğunun 'hafızasını' hesaba katan matematiksel bir model geliştirdi.
Kamçatka Vitus Bering Devlet Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Kozmofizik Araştırmalar ve Radyo Dalgaları Yayılımı Enstitüsü'nden araştırmacılar, depremleri tahmin etmek için yerkürenin 'hafızasını' hesaba katan bir matematiksel model oluşturdu.
Rus bilim insanları, tabaka deformasyonları sırasında yer kabuğunun yapısındaki değişimler sırasında meydana gelen elastik dalgaların ışınımıyla bağlantılı jeoakustik emisyonun analizine yönelik inovatif bir yöntem önerdiler.
Yüksek frekanslı jeoakustik emisyona dayanan ve jeolojik ortamın kalıtımının etkisini de hesaba katan model, bu sayede sismik olaylar öncesinde yer kabuğundaki süreçler hakkında daha doğru bilgi elde etme imkanı sunuyor.
Söz konusu yaklaşımın ana odağında, geçmişteki deformasyonların kayaçların mevcut durumu üzerindeki etkisi dikkate alınarak akustik sinyal kaynakları arasındaki etkileşimin incelenmesi yer alıyor.
Model hakkında açıklamalarda bulunan Kamçatka Vitus Bering Devlet Üniversitesi Enformatik ve Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dariya Sergiyenko, "Modern matematiksel modeller, kayaçları her bir yeni hali yalnızca o ana bağlı olan bir ortam olarak ele alır. Halbuki gerçekte yer kabuğu, gelecekteki davranışını etkileyen geçmiş durumları biriktirir ve 'hatırlar'. Modelimiz enerji dağılımını tanımlarken kalıtım etkisini de hesaba katıyor, bu da depremlerden önceki süreçleri daha doğru bir şekilde tanımlamamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Yeni model, matematiksel kesirli hesaplama aracı kullanılması açısından temelden farklı olup bu da, sismik olaylardan önce kayaçlarda biriken deformasyonları hesaba katmaya yardımcı oluyor.
Rus bilim insanları, tabaka deformasyonları sırasında yer kabuğunun yapısındaki değişimler sırasında meydana gelen elastik dalgaların ışınımıyla bağlantılı jeoakustik emisyonun analizine yönelik inovatif bir yöntem önerdiler.
Yüksek frekanslı jeoakustik emisyona dayanan ve jeolojik ortamın kalıtımının etkisini de hesaba katan model, bu sayede sismik olaylar öncesinde yer kabuğundaki süreçler hakkında daha doğru bilgi elde etme imkanı sunuyor.
Söz konusu yaklaşımın ana odağında, geçmişteki deformasyonların kayaçların mevcut durumu üzerindeki etkisi dikkate alınarak akustik sinyal kaynakları arasındaki etkileşimin incelenmesi yer alıyor.
Model hakkında açıklamalarda bulunan Kamçatka Vitus Bering Devlet Üniversitesi Enformatik ve Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dariya Sergiyenko, "Modern matematiksel modeller, kayaçları her bir yeni hali yalnızca o ana bağlı olan bir ortam olarak ele alır. Halbuki gerçekte yer kabuğu, gelecekteki davranışını etkileyen geçmiş durumları biriktirir ve 'hatırlar'. Modelimiz enerji dağılımını tanımlarken kalıtım etkisini de hesaba katıyor, bu da depremlerden önceki süreçleri daha doğru bir şekilde tanımlamamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Yeni model, matematiksel kesirli hesaplama aracı kullanılması açısından temelden farklı olup bu da, sismik olaylardan önce kayaçlarda biriken deformasyonları hesaba katmaya yardımcı oluyor.