https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/lavrov-suriyede-es-sara-iktidari-ulusal-diyalog-konusunda-sorunlar-yasiyor-1093342274.html
Lavrov: Suriye’de eş-Şara iktidarı ulusal diyalog konusunda sorunlar yaşıyor
Lavrov: Suriye’de eş-Şara iktidarı ulusal diyalog konusunda sorunlar yaşıyor
Sputnik Türkiye
Suriye’de Ahmet eş-Şara liderliğindeki geçiş hükümetinin ülke içinde ulusal diyalog ve uzlaşı sağlama konusunda büyük sorunlar yaşadığını söyleyen Rusya... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T14:12+0300
2025-02-04T14:12+0300
2025-02-04T14:08+0300
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Valday Tartışma Kulübü’nün 14. Ortadoğu Konferansı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Filistin’deki gelişmeleri değerlendirdi.Suriye’de büyük sorunların olduğunu kaydeden Lavrov, “Halihazırda lider Ahmet eş-Şara’nın temsil ettiği iktidar ve bu yapının içinde bulunan gruplar arasında, Suriye’de iktidar değişikliğinden sonra diyalog ve uzlaşı sağlanamadı” ifadesini kullandı.Suriye’de çıkarı olan tüm dış güçlere seslenen Rus bakan, şunu dedi:Lavrov, “Rusya, Çin ve İran'ı Suriye'deki çözümün dış destek sürecinden çıkarma girişimleri iyi niyetten kaynaklanmamakla birlikte, Batı'nın rakiplerini ikincil konuma itme planlarını ortaya koyuyor” dedi.‘Gazze’de siviller ölmeye devam ediyor’Gazze Şeridi’ndeki duruma da değinen Rusya Dışişleri Bakanı, “BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrısı yapmak için neredeyse bir yıl ya da daha fazla süren girişimlerinin ardından ateşkese varılmış olması elbette iyi bir gelişme” ifadesini kullandı.Filistinlilerin bir yılda verdiği can kaybının, Ukrayna'da 10 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda her iki taraftan ölen sivillerin sayısının neredeyse iki katı olduğuna dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Çözüm anahtarı Filistin Devleti’Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ortadoğu'daki pek çok sorunun anahtarı Filistin Devleti’nin kurulmasında yatıyor. Bu konuda BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’nin çok sayıda kararı var. İki devletli çözüm, Biden yönetimi de dahil tüm dış aktörler tarafından teyit edildi. Ama Trump yönetimi kanımca bu konudaki duruşunu henüz net şekilde ortaya koymuş değil” yorumunda bulundu.‘Gazze’de ateşkes uygulamasında sorunlar yaşanıyor’Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili sorunların başladığı yönünde sinyal aldıklarını dile getiren Lavrov, “Çünkü İsrail’deki iktidar çevrelerinden, Hamas’ın ilk aşama kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme biçiminden memnun olmadıklarına dair mesajlar geliyor. Dolayısıyla hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rus-ilerleyisi-ingilizleri-korkutuyor-starmerden-ukraynaya-askeri-yardimi-artirma-cagrisi--1093333709.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suriye, ahmet eş-şami, çin, iran, gazze, filistin, israil, ateşkes, bm güvenlik konseyi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suriye, ahmet eş-şami, çin, iran, gazze, filistin, israil, ateşkes, bm güvenlik konseyi
Lavrov: Suriye’de eş-Şara iktidarı ulusal diyalog konusunda sorunlar yaşıyor
Suriye’de Ahmet eş-Şara liderliğindeki geçiş hükümetinin ülke içinde ulusal diyalog ve uzlaşı sağlama konusunda büyük sorunlar yaşadığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Rusya, Çin ve İran’ı Suriye’den uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.
Valday Tartışma Kulübü’nün 14. Ortadoğu Konferansı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Filistin’deki gelişmeleri değerlendirdi.
Suriye’de büyük sorunların olduğunu kaydeden Lavrov, “Halihazırda lider Ahmet eş-Şara’nın temsil ettiği iktidar ve bu yapının içinde bulunan gruplar arasında, Suriye’de iktidar değişikliğinden sonra diyalog ve uzlaşı sağlanamadı” ifadesini kullandı.
Suriye’de çıkarı olan tüm dış güçlere seslenen Rus bakan, şunu dedi:
Orada, tüm dış aktörlerin jeopolitik puan kazanmaya çalışmadan, sadece Suriye halkının geleceğini düşünerek çabalarını birleştirmesi, ulusal diyaloga katkı sağlaması gerekiyor.
Lavrov, “Rusya, Çin ve İran'ı Suriye'deki çözümün dış destek sürecinden çıkarma girişimleri iyi niyetten kaynaklanmamakla birlikte, Batı'nın rakiplerini ikincil konuma itme planlarını ortaya koyuyor” dedi.
‘Gazze’de siviller ölmeye devam ediyor’
Gazze Şeridi’ndeki duruma da değinen Rusya Dışişleri Bakanı, “BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrısı yapmak için neredeyse bir yıl ya da daha fazla süren girişimlerinin ardından ateşkese varılmış olması elbette iyi bir gelişme” ifadesini kullandı.
Filistinlilerin bir yılda verdiği can kaybının, Ukrayna'da 10 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda her iki taraftan ölen sivillerin sayısının neredeyse iki katı olduğuna dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gazze krizi, sadece Gazze'de 46 bin Filistinli sivilin hayatına mal oldu. Yaklaşık 100 bin kişi yaralandı. Geri sayım devam ediyor, çünkü ateşkese rağmen orada burada şiddet patlamaları yaşanıyor.
‘Çözüm anahtarı Filistin Devleti’
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ortadoğu'daki pek çok sorunun anahtarı Filistin Devleti’nin kurulmasında yatıyor. Bu konuda BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’nin çok sayıda kararı var. İki devletli çözüm, Biden yönetimi de dahil tüm dış aktörler tarafından teyit edildi. Ama Trump yönetimi kanımca bu konudaki duruşunu henüz net şekilde ortaya koymuş değil” yorumunda bulundu.
‘Gazze’de ateşkes uygulamasında sorunlar yaşanıyor’
Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili sorunların başladığı yönünde sinyal aldıklarını dile getiren Lavrov, “Çünkü İsrail’deki iktidar çevrelerinden, Hamas’ın ilk aşama kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme biçiminden memnun olmadıklarına dair mesajlar geliyor. Dolayısıyla hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz” diye ekledi.