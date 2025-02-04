https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kripto-piyasasinda-deprem--kara-pazartesi-yasandi-birikimler-buhar-oldu-dusus-surecek-mi-yukselis-1093327274.html

Kripto piyasasında deprem | 'Kara Pazartesi' yaşandı, birikimler buhar oldu: Düşüş sürecek mi, yükseliş ne zaman?

Kripto piyasasında deprem | 'Kara Pazartesi' yaşandı, birikimler buhar oldu: Düşüş sürecek mi, yükseliş ne zaman?

Sputnik Türkiye

Kripto para piyasaları "kara pazartesi" yaşadı! Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere birçok büyük kripto para biriminde sert kayıplar yaşanırken, 742 bin... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T08:25+0300

2025-02-04T08:25+0300

2025-02-04T08:25+0300

ekonomi

donald trump

abd

ethereum

btc

melania trump

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Kripto para piyasaları, Donald Trump’ın yeni ekonomik kararları ve küresel ticaret gerilimlerinin etkisiyle büyük bir satış dalgasına sahne oldu.📌 Bitcoin, Ocak ayında 109 bin doları aşarak rekor kırmıştı.📌 Yeni haftada ise ani bir düşüşle 92 bin dolara kadar geriledi.📌 Ethereum, XRP, Dogecoin ve Solana gibi altcoinlerde de büyük kayıplar yaşandı.Peki, bu türbülansın asıl nedeni ne? Uzmanlara göre piyasadaki çöküşün arkasında ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileri ve küresel ekonomik belirsizlikler var.742 Bin Yatırımcının Pozisyonu Tasfiye Edildi!Kripto piyasalarındaki sert dalgalanmalar, yüksek kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcıları sert bir şekilde vurdu.🔴 Pazartesi günü 742 bin 638 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi.🔴 Toplam likidasyon miktarı 2,26 milyar dolara ulaştı.🔴 Bitcoin’de (BTC) 416,61 milyon dolar, Ethereum’da (ETH) 613,34 milyon dolar değerinde tasfiye gerçekleşti.🔴 XRP, Dogecoin ve Solana gibi popüler altcoinlerde de milyonlarca dolarlık kayıplar yaşandı.Özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar, ani fiyat düşüşleri karşısında büyük kayıplar verdi. Uzmanlara göre, vadeli işlemlerde yaşanan bu likidasyonlar, fiyat düşüşlerini daha da derinleştiren bir etki yarattı.Bitcoin ve Ethereum İçin Yeni TahminlerBitcoin ve Ethereum’un geleceği hakkında Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kritik değerlendirmelerde bulundu.📌 Bitcoin için önemli destek seviyesi: 92 bin dolar📌 Bitcoin için kritik direnç seviyesi: 106 bin dolar📌 Ethereum için destek seviyeleri: 2 bin 559 dolar ve 2 bin 124 dolar📌 Ethereum için direnç noktaları: 2 bin 716 dolar ve 2 bin 854 dolarAkçın’a göre, Bitcoin 106 bin dolar seviyesini aşarsa yeniden yükseliş trendine girebilir. Ancak, piyasadaki belirsizlikler devam ederse, Bitcoin’in yeniden 109 bin dolar seviyelerine ulaşması zor görünüyor.Kripto piyasalarında yeni rekorlar ne zaman gelebilir?📢 Uzmanlar, küresel belirsizliklerin ortadan kalkması ve Trump yönetiminin kripto piyasalarına yönelik olumlu adımlar atması halinde yeni rekor seviyelerin mümkün olabileceğini belirtiyor.Bitcoin’in yeniden 109 bin dolar üzerine çıkması için:✔ ABD’nin yeni ekonomik politikalarının netleşmesi gerekiyor.✔ Küresel ticaret savaşlarının sona ermesi bekleniyor.✔ Kurumsal yatırımcıların tekrar piyasaya giriş yapması gerekiyor.Kısa vadede belirsizliklerin sürmesi halinde Bitcoin ve Ethereum’da dalgalanmalar devam edebilir.TRUMP ve MELANIA coinleri i̇çin kritik uyarıSon dönemde Donald Trump ve eşi Melania Trump ile ilişkilendirilen TRUMP ve MELANIA coinleri, büyük ilgi görmüştü. Ancak uzmanlar, bu tür memecoin’lerin yüksek spekülasyon içerdiğini ve ani çöküş riskine sahip olduğunu belirtiyor.🔴 TRUMP ve MELANIA coinleri, siyasi gündem nedeniyle büyük dalgalanmalar yaşayabilir.🔴 Bu tür varlıklar genellikle kısa vadeli yatırımcılar için cazip olsa da, uzun vadede büyük risk taşıyor.🔴 Uzmanlar, yatırımcıların yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarlarla işlem yapmaları gerektiğini söylüyor.Özetle, seçim dönemi heyecanıyla yükseliş yaşayan bu varlıkların geleceği belirsiz. Büyük fiyat dalgalanmaları yaşanabileceği için yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.Kripto piyasasında belirsizlik devam ediyor! Yatırımcılar ne yapmalı?📌 Küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip edin.📌 Ani fiyat hareketlerine karşı stop-loss kullanın.📌 Kaldıraçlı işlemlerde dikkatli olun ve risk yönetimi yapın.📌 Yatırım yapmadan önce piyasa analizlerini inceleyin.Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kripto piyasalarında volatilitenin yüksek olacağını belirtiyor. Yatırımcıların paniğe kapılmadan, bilinçli hareket etmeleri büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/hurda-araclar-icin-otv-muafiyeti-mecliste-piyasaya-nasil-yansiyacak-ikinci-el-arac-fiyatlari-1093326786.html

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