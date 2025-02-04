https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/hurda-araclar-icin-otv-muafiyeti-mecliste-piyasaya-nasil-yansiyacak-ikinci-el-arac-fiyatlari-1093326786.html

Hurda araçlar için ÖTV muafiyeti Meclis’te: Piyasaya nasıl yansıyacak? İkinci el araç fiyatları düşecek mi?

Hurda araçlar için ÖTV muafiyeti Meclis’te: Piyasaya nasıl yansıyacak? İkinci el araç fiyatları düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Meclis’e sunulan hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti teklifi, otomobil piyasasında büyük bir beklenti yarattı. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T08:17+0300

2025-02-04T08:17+0300

2025-02-04T08:17+0300

ekonomi

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Meclis’e sunulan yeni teklif, 25 yaş ve üzeri hurda araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.📌 Hurda araçlarını dönüşüme veren vatandaşlar, yeni alacakları yerli üretim otomobillerde ÖTV’den muaf tutulacak.📌 ÖTV muafiyeti sadece Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı %40 ve üzeri olan araçlar için geçerli olacak.📌 Bu teşvik sayesinde eski araçların trafikten çekilmesi ve yerli otomobil satışlarının artırılması amaçlanıyor.Ancak bu düzenlemenin yasalaşması için Meclis’te görüşülmesi ve onaylanması gerekiyor. Şu an için net bir tarih bulunmasa da, otomobil piyasasında büyük bir hareketlilik şimdiden başladı.Piyasalarda büyük beklenti oluştu! Hurda araç fiyatları fırladıHurda araç teşviki haberlerinin ardından piyasada dikkat çeken bir hareketlenme yaşandı.🔴 ÖTV muafiyetiyle yeni araç alma umudu, eski araç sahiplerini harekete geçirdi.🔴 Normalde değeri 100 bin TL olan bazı eski araçların fiyatları 300-400 bin TL bandına çıktı.🔴 Hurda araçların yatırım aracı haline gelmesi, sektörde spekülasyonları da beraberinde getirdi.Ancak sektör temsilcileri, henüz yasalaşmamış bir düzenleme nedeniyle piyasada yapay fiyat artışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.Sıfır araç fiyatlarını düşürür mü? Uzmanlar ne diyor?Hurda teşvikinin sıfır araç fiyatlarını nasıl etkileyeceği konusunda farklı görüşler var. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, düzenlemenin piyasaya etkisini şöyle değerlendiriyor:📌 ÖTV teşviki, yerli üretim sıfır otomobil satışlarını artırabilir.📌 Hurda araçlarını teslim eden vatandaşlar, yerli üretime yöneldiği için belirli modellerde hareketlilik yaşanabilir.📌 Ancak kapsam dışı kalan araçlar için genel bir fiyat düşüşü beklenmiyor.Ertemel, hurda araçlar üzerinden fırsatçılık yapılmaması gerektiğini ve düzenlemeye önleyici maddeler eklenmesi gerektiğini de vurguluyor.Hurda teşviki çıkarsa i̇kinci el araç piyasası nasıl etkilenecek?İkinci el araç piyasasında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, hurda teşvikinin tüm modelleri kapsamayacağı için genel anlamda fiyatlara büyük bir etkisi olmayacağını düşünüyor.🔹 Sadece hurda kapsamındaki belirli modellerin ikinci el fiyatlarında geçici bir durağanlık yaşanabilir.🔹 Hurda aracı olmayan kullanıcılar için mevcut fiyatlar geçerli olacak.🔹 Düzenleme kapsamında olmayan sıfır araçlar için fiyat indirimi beklenmiyor.Özetle, hurda teşvikinin genel ikinci el piyasasında büyük bir dalgalanma yaratması beklenmiyor. Ancak belirli modellerde kısa süreli fiyat değişimleri yaşanabilir.Hurda teşviki hayata geçer mi? Meclis’te görüşülecek mi?Hurda araç teşvikine yönelik teklif Meclis’e sunulsa da, henüz görüşmelere başlanmadı.📢 Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması ve Meclis Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.📢 2024 yılı içerisinde konunun tekrar gündeme gelmesi ve karar alınması mümkün.📢 Ancak kesin bir tarih ya da kabul edilip edilmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi yok.Uzmanlar, ÖTV teşvikinin onaylanması halinde bile fiyat spekülasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.Hurda araç fiyatlarında şişirme var mı? 100 bin TL'lik araç 400 bin tl’ye çıktı mı?Piyasada hurda araçların fiyatlarının anormal seviyelere çıktığı iddiaları konuşuluyor.🔴 ÖTV teşviki beklentisiyle bazı eski araçların fiyatları spekülatif şekilde yükseldi.🔴 Bazı modellerin değerinin 3-4 kat arttığı iddia ediliyor.🔴 Sektör temsilcileri, sürecin kesinleşmeden bu tür fiyat artışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.Eğer hurda teşviki yasalaşırsa, bu tür fiyat manipülasyonlarının önlenmesi için ek düzenlemeler yapılması bekleniyor.Genel olarak fiyat düşüşü bekleniyor mu?📌 ÖTV teşviki sadece yerli üretim araçları kapsadığı için genel otomobil fiyatlarında büyük bir düşüş beklenmiyor.📌 Hurda teşviki sadece belirli modelleri kapsayacağından, piyasa genelinde fiyatlarda büyük bir değişiklik olmayabilir.📌 Ancak bazı markalar, rekabeti korumak için fiyat kampanyaları düzenleyebilir.Özetle, hurda teşvikinin hayata geçmesi halinde bile otomobil fiyatlarında büyük çaplı düşüşler yaşanması beklenmiyor. Ancak belirli modellerde kampanyalar ve rekabetçi fiyat hareketleri gözlemlenebilir.

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