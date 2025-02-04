https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kredi-cekenler-icin-uyari-hayat-sigortasi-parasi-iade-oluyor-15-gun-sure-var-1093335738.html

Kredi çekenler için uyarı: Hayat sigortası parası iade oluyor, 15 gün süre var

Kredi çekenler için uyarı: Hayat sigortası parası iade oluyor, 15 gün süre var

Sputnik Türkiye

Her gün bankalardan on binlerce kişi konut, ihtiyaç, taşıt kredisi kullanıyor ve bu krediler için hayat sigortaları yapılıyor. Hayat sigortalarının iptali... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T11:40+0300

2025-02-04T11:40+0300

2025-02-04T11:40+0300

ekonomi

kredi

kredi kartı

banka

sigorta

iade

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İhtiyaç, konut, taşıt kredisi çekenler istediklerinde çektikleri kredilere ilişkin yapılan hayat sigortalarını iptal edebiliyor ve hayat sigortası için kesilen tutarı iade alıyor. Ancak iade almanın da dezavantajları mevcut.Hayat sigortası nasıl iptal ediliyor?Hürriyet'in haberine göre kredi için yapılan hayat sigortasını iptal etmek için kredinin çekildiği tarih itibarıyla 15 gün içinde ilgili poliçeyi düzenleyen şirkete başvuru yapılması ve poliçenin iptal edilmesi istenmesi gerekiyor. İlgili sigorta şirketini arayarak ya da belirtilen e-posta adreslerine dilekçe yazarak poliçe tutarını iade alabiliyorsunuz.Hayat sigortasını iptal etmenin dezavantajı ne?Sektör yetkilileri hayat sigortasını iptal edenlerin karşılaşacakları durumları sıraladı.Yetkililer hayat sigortası poliçesinin iptal edilmesi halinde kredi borcunun teminatsız kalacağını belirtti. Hayat sigortasında en başta vefat teminatı yer alıyor. Buna ilave olarak sigorta şirketleri isterlerse kaza sonucu maluliyet teminatı, istem dışı işsizlik teminatı, geçici iş görmezlik teminatı gibi teminatları da poliçelere ekliyor. Eğer poliçe iptal edilir ve bu gibi durumlar kredi kullananın başına gelirse kredi borcunu mirasçıların ödemesi gerekiyor.Mirasçılar ev boşaltmak durumunda kalabilirÖzellikle büyük tutarlı konut kredilerinde hayat sigortasının mevcudiyeti sosyal yönden de büyük önem taşıyor. Vefat durumunda kredi borcunun mirasçılara kalması ve bu borcun ödenememesi durumunda mirasçılar içinde bulundukları konutu da boşaltmak durumunda kalıyor.Yetkililer, deprem kuşağında olan ve yüksek deprem riski taşıyan ülkemizde hayat sigortası koruması vatandaşlar için hayatın sürdürülebilirliği anlamında büyük önem taşıdığını ifade etti.

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kredi, kredi kartı, banka, sigorta, iade