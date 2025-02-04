‘Köpek gibi yaşamak istiyorum’ diyen internet fenomeni 500 bin lira verip ‘köpek’ oldu: Şimdi de hayvanat bahçesi açtı
11:32 04.02.2025 (güncellendi: 11:43 04.02.2025)
© Fotoğraf : Youtube / I Want to Be an Animal Japon adam, 14 bin dolara yaptırdığı özel köpek kostümüyle gezmeye karar verdi. Gerçekçi kostümüyle hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen fenomen, Youtube'da açtığı kanalda yayın yapıyor.
© Fotoğraf : Youtube / I Want to Be an Animal
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Japonya’da “köpek gibi yaşamak istediğini” söyleyen bir YouTube yayıncısı, 14 bin dolar (yaklaşık 503 bin TL) ile hayaline kavuştu. Ultra gerçekçi köpek kostümüyle hayalini gerçekleştiren bir de hayvanat bahçesi açan “Toco” ziyaretçilerini bekliyor.
Sosyal medyada “köpek gibi yaşamak istediğini” belirterek ünlenen Japonyalı Toco, 14 bin dolara (yaklaşık 503 bin TL) aldığı köpek kostümüyle hayalini gerçekleştirdi. Bununla da yetinmeyen Toco, “Tocotoco” adını verdiği hayvanat bahçesini açarak insanlara hayvan gibi yaşama deneyimi sunuyor.
Bir tuhaf ‘hayvan gibi yaşama deneyimi’
Misafirlerine dünyaya bir hayvanın gözünden bakma deneyimini sunan Tocotoco Hayvanat Bahçesi, 26 Ocak’ta ziyarete açıldı. Bu deneyimi merak edenler 315 dolar karşılığında tek kişilik standart planı rezerve ediyor ve gerçekçi bir Alaska Malamute cinsi köpek kostümü giyme fırsatını elde ediyor. Ayrıca rezervasyonlar 30 gün önceden yapılırken deneyim süresi 180 dakika, hayvan olma süresi 50 dakika sürüyor.
Tocotoco Hayvanat Bahçesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre tek kişilik standart bir deneyim programında akış şu şekilde oluyor:
Misafirlere bir hayvan olarak ne yapmak istediği soruluyor.
Kostümü giyebilmek için giysilerinizi değiştirmeniz gerekiyor. (Eldiven ve başlık sağlanırken misafirlerin yedek kıyafetlerini getirmeleri bekleniyor)
Kostüm misafirlerin bedenine uygun ayarlanıyor.
Ardından hayvan kostümü içinde yapmak istediklerinizi yapabiliyorsunuz.
‘Çocukken hayvan olmak isterdim’
İnternette kendisine özel köpek kıyafetiyle videolar paylaşan Toco, ilk olarak Border Collie cinsi bir köpek gibi yaşamak istediğini belirtirken hayvan olma deneyiminin çocukluk hayali olduğunu söylerken açtığı hayvanat bahçesinin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:
"Çocukluğumdan beri bir hayvan olmayı hayal ediyordum. Bu hayalimi gerçekleştirmek için gerçekçi bir köpek kostümü yaptırdım. Küçük bir çocukken, bir hayvan olmama izin verecek bir hizmet olsaydı harika olurdu diye düşünürdüm. Şimdi bunu kendim yapabileceğimi düşündüm. Hayvan olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmek için Tocotoco Hayvanat Bahçesi'ni açıyoruz!"