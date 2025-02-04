https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kopek-gibi-yasamak-istiyorum-diyen-internet-fenomeni-500-bin-lira-verip-kopek-oldu-simdi-de-1093335572.html

‘Köpek gibi yaşamak istiyorum’ diyen internet fenomeni 500 bin lira verip ‘köpek’ oldu: Şimdi de hayvanat bahçesi açtı

‘Köpek gibi yaşamak istiyorum’ diyen internet fenomeni 500 bin lira verip ‘köpek’ oldu: Şimdi de hayvanat bahçesi açtı

Sputnik Türkiye

Japonya’da “köpek gibi yaşamak istediğini” söyleyen bir YouTube yayıncısı, 14 bin dolar (yaklaşık 503 bin TL) ile hayaline kavuştu. Ultra gerçekçi köpek... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T11:32+0300

2025-02-04T11:32+0300

2025-02-04T11:43+0300

dünya

japonya

japonya

köpek

hayvanat bahçesi

kostüm

japon

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Sosyal medyada “köpek gibi yaşamak istediğini” belirterek ünlenen Japonyalı Toco, 14 bin dolara (yaklaşık 503 bin TL) aldığı köpek kostümüyle hayalini gerçekleştirdi. Bununla da yetinmeyen Toco, “Tocotoco” adını verdiği hayvanat bahçesini açarak insanlara hayvan gibi yaşama deneyimi sunuyor. Bir tuhaf ‘hayvan gibi yaşama deneyimi’Misafirlerine dünyaya bir hayvanın gözünden bakma deneyimini sunan Tocotoco Hayvanat Bahçesi, 26 Ocak’ta ziyarete açıldı. Bu deneyimi merak edenler 315 dolar karşılığında tek kişilik standart planı rezerve ediyor ve gerçekçi bir Alaska Malamute cinsi köpek kostümü giyme fırsatını elde ediyor. Ayrıca rezervasyonlar 30 gün önceden yapılırken deneyim süresi 180 dakika, hayvan olma süresi 50 dakika sürüyor.Tocotoco Hayvanat Bahçesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre tek kişilik standart bir deneyim programında akış şu şekilde oluyor:‘Çocukken hayvan olmak isterdim’İnternette kendisine özel köpek kıyafetiyle videolar paylaşan Toco, ilk olarak Border Collie cinsi bir köpek gibi yaşamak istediğini belirtirken hayvan olma deneyiminin çocukluk hayali olduğunu söylerken açtığı hayvanat bahçesinin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

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japonya, japonya, köpek, hayvanat bahçesi, kostüm, japon