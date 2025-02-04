https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kizil-goncalardan-yangin-sahneleri-cikartildi-yapim-sirketinden-aciklama-1093338688.html

Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama

Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama

Sputnik Türkiye

Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin anısına duyarlılık göstererek yangın sahnelerini yayınlamama... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T13:44+0300

2025-02-04T13:44+0300

2025-02-04T13:44+0300

yaşam

kızıl goncalar

yangın

kartalkaya kayak merkezi

kartalkaya

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NOW TV’de ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından önemli bir karar aldı.Facianın öncesinde çekilen yangın sahneleri, olayın hassasiyeti göz önünde bulundurularak kanal ve yapım şirketi tarafından diziden çıkarıldı.Bölüm başında mesaj yayınlandıDizinin yayınlandığı gece, bölümün başında Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybedenler için bir mesaj ekrana geldi. Yapım ekibinin duyarlılığını gösteren o mesajda şu ifadeler yer aldı:"Kartalkaya’da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun."Aynı açıklama, dizinin yapım şirketi tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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kartalkaya kayak merkezi

kartalkaya

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kızıl goncalar, yangın, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya