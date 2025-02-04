Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahramanmaraş depremlerinin 'yargı' bilançosu
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kizil-goncalardan-yangin-sahneleri-cikartildi-yapim-sirketinden-aciklama-1093338688.html
Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama
Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama
Sputnik Türkiye
Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin anısına duyarlılık göstererek yangın sahnelerini yayınlamama... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:44+0300
2025-02-04T13:44+0300
yaşam
kızıl goncalar
yangın
kartalkaya kayak merkezi
kartalkaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078942234_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_a6e148a86829191b1ba209920c253668.jpg
NOW TV’de ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından önemli bir karar aldı.Facianın öncesinde çekilen yangın sahneleri, olayın hassasiyeti göz önünde bulundurularak kanal ve yapım şirketi tarafından diziden çıkarıldı.Bölüm başında mesaj yayınlandıDizinin yayınlandığı gece, bölümün başında Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybedenler için bir mesaj ekrana geldi. Yapım ekibinin duyarlılığını gösteren o mesajda şu ifadeler yer aldı:"Kartalkaya’da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun."Aynı açıklama, dizinin yapım şirketi tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/istanbulda-kar-ne-zaman-bekleniyor-meteoroloji-akom-ve-iskiden-pes-pese-uyari-kuvvetli-geliyor-1093331499.html
kartalkaya kayak merkezi
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078942234_0:0:501:375_1920x0_80_0_0_bd57f98c073b241568f935e1b232f618.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kızıl goncalar, yangın, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya
kızıl goncalar, yangın, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya

Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama

13:44 04.02.2025
© Fotoğraf : XKızıl Goncalar
Kızıl Goncalar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Fotoğraf : X
Abone ol
Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin anısına duyarlılık göstererek yangın sahnelerini yayınlamama kararı aldı. İzleyicilerin etkilenmemesi için bu sahnelerin bölümden çıkarıldığını açıklandı.
NOW TV’de ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından önemli bir karar aldı.
Facianın öncesinde çekilen yangın sahneleri, olayın hassasiyeti göz önünde bulundurularak kanal ve yapım şirketi tarafından diziden çıkarıldı.

Bölüm başında mesaj yayınlandı

Dizinin yayınlandığı gece, bölümün başında Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybedenler için bir mesaj ekrana geldi. Yapım ekibinin duyarlılığını gösteren o mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Kartalkaya’da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun."
Aynı açıklama, dizinin yapım şirketi tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor
10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала