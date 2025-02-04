https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kizil-goncalardan-yangin-sahneleri-cikartildi-yapim-sirketinden-aciklama-1093338688.html
Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama
Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama
Sputnik Türkiye
Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin anısına duyarlılık göstererek yangın sahnelerini yayınlamama... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:44+0300
2025-02-04T13:44+0300
2025-02-04T13:44+0300
yaşam
kızıl goncalar
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kartalkaya kayak merkezi
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NOW TV’de ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından önemli bir karar aldı.Facianın öncesinde çekilen yangın sahneleri, olayın hassasiyeti göz önünde bulundurularak kanal ve yapım şirketi tarafından diziden çıkarıldı.Bölüm başında mesaj yayınlandıDizinin yayınlandığı gece, bölümün başında Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybedenler için bir mesaj ekrana geldi. Yapım ekibinin duyarlılığını gösteren o mesajda şu ifadeler yer aldı:"Kartalkaya’da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun."Aynı açıklama, dizinin yapım şirketi tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/istanbulda-kar-ne-zaman-bekleniyor-meteoroloji-akom-ve-iskiden-pes-pese-uyari-kuvvetli-geliyor-1093331499.html
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Kızıl Goncalar'dan yangın sahneleri çıkartıldı: Yapım şirketinden açıklama
Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin anısına duyarlılık göstererek yangın sahnelerini yayınlamama kararı aldı. İzleyicilerin etkilenmemesi için bu sahnelerin bölümden çıkarıldığını açıklandı.
NOW TV’de ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisi, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından önemli bir karar aldı.
Facianın öncesinde çekilen yangın sahneleri, olayın hassasiyeti göz önünde bulundurularak kanal ve yapım şirketi tarafından diziden çıkarıldı.
Bölüm başında mesaj yayınlandı
Dizinin yayınlandığı gece, bölümün başında Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybedenler için bir mesaj ekrana geldi. Yapım ekibinin duyarlılığını gösteren o mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Kartalkaya’da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun."
Aynı açıklama, dizinin yapım şirketi tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.