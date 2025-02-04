https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/istanbulda-kar-ne-zaman-bekleniyor-meteoroloji-akom-ve-iskiden-pes-pese-uyari-kuvvetli-geliyor-1093331499.html
İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor
İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alırken, megakentte özellikle... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T10:32+0300
2025-02-04T10:32+0300
2025-02-04T10:41+0300
türkiye
akom
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
istanbul hava durumu
kar yağışı
istanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6952e6fe1b745e1fe1acefbd2137fac5.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da önümüzdeki günlerde etkili olacak kar yağışı için uyarıda bulundu. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’u da sert şekilde etkileyecek.Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul’da yarın karla karışık yağmur, perşembe günü ise yoğun kar yağışı bekleniyor. AKOM’un açıklamasına göre, cuma sabahına kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı görülebilir.İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısıAKOM’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bugün 7°C civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren 4°C ve altına düşerek kar değerlerine gerileyecektir. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."İSKİ’den don uyarısıİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de vatandaşlara SMS yoluyla uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda, soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçların donmaya karşı korunması gerektiği belirtildi.İSKİ’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:"İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html
türkiye
istanbul
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_8fb607b0f2a2205ee97e5b0444e5e409.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul kar yağışı, istanbul hava durumu, sibirya soğukları, meteoroloji kar uyarısı, akom kar açıklaması, istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul hava sıcaklığı, kar yağışı istanbul, meteoroloji hava tahmini, akom son dakika kar uyarısı, istanbul kar yağışı son dakika, sibirya soğukları ne zaman geliyor, istanbul'da kar ne zaman başlayacak, 5 günlük hava durumu istanbul, istanbul kar yağışı tahmini, istanbul'da kar kaç gün sürecek, akom istanbul hava durumu, sibirya soğukları etkisi, kar alarmı istanbul, istanbul'da don riski, istanbul'da buzlanma olacak mı, istanbul'da kar hangi gün yağacak, istanbul kar fırtınası, istanbul kar yağışı etkili olacak mı, akom kar uyarısı detayları, istanbul'a kar geliyor mu, meteoroloji istanbul kar raporu, istanbul'da sıcaklık kaç derece olacak, istanbul akom uyarısı, sibirya kökenli hava dalgası, istanbul'da kar yağacak mı, istanbul'da yoğun kar yağışı, meteoroloji istanbul tahmini, istanbul'da buzlanma riski, istanbul kar son durum
istanbul kar yağışı, istanbul hava durumu, sibirya soğukları, meteoroloji kar uyarısı, akom kar açıklaması, istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul hava sıcaklığı, kar yağışı istanbul, meteoroloji hava tahmini, akom son dakika kar uyarısı, istanbul kar yağışı son dakika, sibirya soğukları ne zaman geliyor, istanbul'da kar ne zaman başlayacak, 5 günlük hava durumu istanbul, istanbul kar yağışı tahmini, istanbul'da kar kaç gün sürecek, akom istanbul hava durumu, sibirya soğukları etkisi, kar alarmı istanbul, istanbul'da don riski, istanbul'da buzlanma olacak mı, istanbul'da kar hangi gün yağacak, istanbul kar fırtınası, istanbul kar yağışı etkili olacak mı, akom kar uyarısı detayları, istanbul'a kar geliyor mu, meteoroloji istanbul kar raporu, istanbul'da sıcaklık kaç derece olacak, istanbul akom uyarısı, sibirya kökenli hava dalgası, istanbul'da kar yağacak mı, istanbul'da yoğun kar yağışı, meteoroloji istanbul tahmini, istanbul'da buzlanma riski, istanbul kar son durum
İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor
10:32 04.02.2025 (güncellendi: 10:41 04.02.2025)
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alırken, megakentte özellikle perşembe günü yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise SMS'li uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da önümüzdeki günlerde etkili olacak kar yağışı için uyarıda bulundu. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’u da sert şekilde etkileyecek.
Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul’da yarın karla karışık yağmur, perşembe günü ise yoğun kar yağışı bekleniyor. AKOM’un açıklamasına göre, cuma sabahına kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı görülebilir.
İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı
AKOM’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bugün 7°C civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren 4°C ve altına düşerek kar değerlerine gerileyecektir. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de vatandaşlara SMS yoluyla uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda, soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçların donmaya karşı korunması gerektiği belirtildi.
İSKİ’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir."