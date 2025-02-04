https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/istanbulda-kar-ne-zaman-bekleniyor-meteoroloji-akom-ve-iskiden-pes-pese-uyari-kuvvetli-geliyor-1093331499.html

İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor

İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alırken, megakentte özellikle... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T10:32+0300

2025-02-04T10:32+0300

2025-02-04T10:41+0300

türkiye

akom

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

kar yağışı

istanbul kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6952e6fe1b745e1fe1acefbd2137fac5.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da önümüzdeki günlerde etkili olacak kar yağışı için uyarıda bulundu. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’u da sert şekilde etkileyecek.Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul’da yarın karla karışık yağmur, perşembe günü ise yoğun kar yağışı bekleniyor. AKOM’un açıklamasına göre, cuma sabahına kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı görülebilir.İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısıAKOM’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bugün 7°C civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren 4°C ve altına düşerek kar değerlerine gerileyecektir. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."İSKİ’den don uyarısıİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de vatandaşlara SMS yoluyla uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda, soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçların donmaya karşı korunması gerektiği belirtildi.İSKİ’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:"İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html

türkiye

istanbul

istanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul kar yağışı, istanbul hava durumu, sibirya soğukları, meteoroloji kar uyarısı, akom kar açıklaması, istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul hava sıcaklığı, kar yağışı istanbul, meteoroloji hava tahmini, akom son dakika kar uyarısı, istanbul kar yağışı son dakika, sibirya soğukları ne zaman geliyor, istanbul'da kar ne zaman başlayacak, 5 günlük hava durumu istanbul, istanbul kar yağışı tahmini, istanbul'da kar kaç gün sürecek, akom istanbul hava durumu, sibirya soğukları etkisi, kar alarmı istanbul, istanbul'da don riski, istanbul'da buzlanma olacak mı, istanbul'da kar hangi gün yağacak, istanbul kar fırtınası, istanbul kar yağışı etkili olacak mı, akom kar uyarısı detayları, istanbul'a kar geliyor mu, meteoroloji istanbul kar raporu, istanbul'da sıcaklık kaç derece olacak, istanbul akom uyarısı, sibirya kökenli hava dalgası, istanbul'da kar yağacak mı, istanbul'da yoğun kar yağışı, meteoroloji istanbul tahmini, istanbul'da buzlanma riski, istanbul kar son durum