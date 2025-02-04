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İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor
İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alırken, megakentte özellikle... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da önümüzdeki günlerde etkili olacak kar yağışı için uyarıda bulundu. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’u da sert şekilde etkileyecek.Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul’da yarın karla karışık yağmur, perşembe günü ise yoğun kar yağışı bekleniyor. AKOM’un açıklamasına göre, cuma sabahına kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı görülebilir.İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısıAKOM’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bugün 7°C civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren 4°C ve altına düşerek kar değerlerine gerileyecektir. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."İSKİ’den don uyarısıİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de vatandaşlara SMS yoluyla uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda, soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçların donmaya karşı korunması gerektiği belirtildi.İSKİ’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:"İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir."
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İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor

10:32 04.02.2025 (güncellendi: 10:41 04.02.2025)
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Meteoroloji ve AKOM, İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alırken, megakentte özellikle perşembe günü yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise SMS'li uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da önümüzdeki günlerde etkili olacak kar yağışı için uyarıda bulundu. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’u da sert şekilde etkileyecek.
Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul’da yarın karla karışık yağmur, perşembe günü ise yoğun kar yağışı bekleniyor. AKOM’un açıklamasına göre, cuma sabahına kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı görülebilir.

İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı

AKOM’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bugün 7°C civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren 4°C ve altına düşerek kar değerlerine gerileyecektir. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

İSKİ’den don uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de vatandaşlara SMS yoluyla uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda, soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçların donmaya karşı korunması gerektiği belirtildi.
İSKİ’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir."
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