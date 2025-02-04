https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kanadanin-ontario-eyaleti-abd-urunlerine-boykot-karari-aldi-1093321785.html
Kanada'nın Ontario eyaleti, ABD ürünlerine boykot kararı aldı
Kanada'nın Ontario eyaleti, ABD ürünlerine boykot kararı aldı
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD'nin Kanada ürünlerine uyguladığı tarifelere tepki olarak, Amerikan şirketlerinin eyalet hükümetiyle yaptığı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T00:44+0300
2025-02-04T00:44+0300
2025-02-04T00:44+0300
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Ontario Başbakanı Doug Ford, ABD'nin Kanada ürünlerine uyguladığı tarifelere tepki olarak ABD ürünlerine boykot uyguladı.ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den gelen mallara ise yüzde 10 ek vergi koyacağını duyurmuştu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ABD’ye karşı 30 milyar Kanada doları değerinde misilleme tarifeleri uygulayacağını ve bu rakamın üç hafta içinde 155 milyar Kanada dolarına ulaşacağını açıkladı. Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Ontario Başbakanı Doug Ford ise ABD’nin aldığı kararlara sert tepki göstererek "Kanada bu savaşı başlatmadı ama kazanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Başbakan Ford, Elon Musk’ın ABD Başkanı Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri olduğunu belirterek eyalette 15 bin eve kurulacak 68 milyon dolar değerindeki Starlink anlaşmasını iptal ettiklerini duyurdu. Ayrıca Ontario dahil olmak üzere Quebec, British Columbia ve New Brunswick eyaletlerinin yetkilileri, içki mağazalarından Amerikan alkollü içeceklerini kaldıracaklarını ve ABD şirketleriyle yapılan sözleşmeleri iptal edeceklerini açıkladı. İş insanı Elon Musk ise karar sonrası sosyal medya hesabından kısa bir yanıt vererek "Eh, ne yapalım" dedi. Öte yandan Kanada eyalet başbakanlarının ABD'ye giderek tarifelerin kaldırılması için lobi çalışmaları yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/trump-oval-ofiste-konustu-elon-musk-onayim-olmadan-karar-veremez-1093319582.html
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kanada, abd, donald trump, boykot, mal, starlink, elon musk spacex starlink, elon musk, uydu, uydu vericisi, internet, ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı
kanada, abd, donald trump, boykot, mal, starlink, elon musk spacex starlink, elon musk, uydu, uydu vericisi, internet, ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı
Kanada'nın Ontario eyaleti, ABD ürünlerine boykot kararı aldı
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD'nin Kanada ürünlerine uyguladığı tarifelere tepki olarak, Amerikan şirketlerinin eyalet hükümetiyle yaptığı sözleşmelerin yasaklanacağını duyurdu. Ford, ayrıca Elon Musk’ın uydu internet şirketi Starlink ile yapılan 68 milyon dolar değerindeki anlaşmanın iptal edileceğini açıkladı.
Ontario Başbakanı Doug Ford, ABD'nin Kanada ürünlerine uyguladığı tarifelere tepki olarak ABD ürünlerine boykot uyguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den gelen mallara ise yüzde 10 ek vergi koyacağını duyurmuştu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ABD’ye karşı 30 milyar Kanada doları değerinde misilleme tarifeleri uygulayacağını ve bu rakamın üç hafta içinde 155 milyar Kanada dolarına ulaşacağını açıkladı. Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Ontario Başbakanı Doug Ford ise ABD’nin aldığı kararlara sert tepki göstererek "Kanada bu savaşı başlatmadı ama kazanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Başbakan Ford, Elon Musk’ın ABD Başkanı Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri olduğunu belirterek eyalette 15 bin eve kurulacak 68 milyon dolar değerindeki Starlink anlaşmasını iptal ettiklerini duyurdu. Ayrıca Ontario dahil olmak üzere Quebec, British Columbia ve New Brunswick eyaletlerinin yetkilileri, içki mağazalarından Amerikan alkollü içeceklerini kaldıracaklarını ve ABD şirketleriyle yapılan sözleşmeleri iptal edeceklerini açıkladı.
İş insanı Elon Musk ise karar sonrası sosyal medya hesabından kısa bir yanıt vererek "Eh, ne yapalım" dedi. Öte yandan Kanada eyalet başbakanlarının ABD'ye giderek tarifelerin kaldırılması için lobi çalışmaları yapması bekleniyor.