https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/trump-oval-ofiste-konustu-elon-musk-onayim-olmadan-karar-veremez-1093319582.html
Trump Oval Ofis'te konuştu: 'Elon Musk onayım olmadan karar veremez'
Trump Oval Ofis'te konuştu: 'Elon Musk onayım olmadan karar veremez'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Trump, yeni bir varlık fonu... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T22:30+0300
2025-02-03T22:30+0300
2025-02-03T22:30+0300
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ABD Başkanı Donald Trump Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te gündeme dair bir dizi önemli açıklamada bulundu.Yeni fon ve TikTokTrump, ABD’nin bir Varlık Fonu oluşturulması sürecini başlatacak bir yürütme emri imzaladığını açıkladı. Büyük olasılıkla kongre eylemi gerektirecek bu adım hakkında Trump, "Hiç sahip olmadığımız bir varlık fonumuz olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, TikTok ile olası bir anlaşma için bu fonun kullanılabileceğini belirterek, "TikTok ile bir şey yapacağız, belki de yapmayacağız. Eğer doğru anlaşmayı yaparsak, bunu yapacağız, yoksa yapmayacağız, ama bunu yapma hakkım var ve yaptığımız şeyi varlık fonuna koyabiliriz" şeklinde konuştu. Fonun hedefleri ve çalışma mekanizmaları hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.Rusya-Ukrayna konusunda çok ilerleme kaydettikTrump, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda da umutlu olduğunu ifade etti. "Rusya-Ukrayna konusunda çok ilerleme kaydettik, ne olacağını göreceğiz. Ama bu saçma savaşı durdurmalıyız" şeklinde konuşan Trump, açıklamanın ardından, Steve Witkoff'u Rusya-Ukrayna özel elçisi olarak atadığı duyuruldu.Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi gelecek mi?ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarında, Meksika ile son dakikada yapılan bir sınır anlaşmasının ardından Meksika'ya yönelik tarifelerin başlatılmasını bir ay erteledi. Trump ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ABD-Meksika sınırına 10 bin asker gönderme taahhüdüyle uyuşturucu madde akışını durdurma konusunda anlaştıktan sonra tarifelerin durdurulmasına karar verdi. Trump, görüşmelerin 'çok dostane' geçtiğini belirterek, Meksika'ya yönelik yüzde 25'lik tarifelerin 'hemen ertelenmesine' karar verdiğini söyledi.Meksika kararının ardından ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmeye rağmen, Trump, henüz bir anlaşma sağlanmadığını belirtti. Kanada ile 'iş yapmanın' çok sor olduğunu belirten Trump, yüzde 25' olarak açıklanan gümrük verdisinin devam edeceğini ifade etti.Trump ayrıca, Çin ile yapılan son dakikadaki görüşmelerin 'muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde' yapılacağını ve Çin'e yönelik yeni tarifelerin önlenmesi için çabaların sürdüğünü belirtti. 'Gazze'de garanti veremem'Gazze ile ilgili olarak, Trump, ABD'nin Ortadoğu'daki barışı sağlama çabalarının bir parçası olarak, Gazze'deki ateşkesin geleceği konusunda temkinli olduğunu belirtti. Trump, "Barışın tutup tutmayacağına dair hiçbir garantim yok" ifadeleriyle bölgedeki gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade etti.'Elon Musk onayım olmadan karar veremez'Trump, Elon Musk’ı da gündeme getirerek, Musk’ın herhangi bir eylemi 'bizim onayımız olmadan' yapamayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gozler-trump-netanyahu-gorusmesinde-mesajindaki-orta-dogu-haritasi-dikkat-cekti-1093312927.html
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abd, donald trump, çin, meksika, federal meclis (rusya), elon musk, justin trudeau, gazze, ukrayna
abd, donald trump, çin, meksika, federal meclis (rusya), elon musk, justin trudeau, gazze, ukrayna
Trump Oval Ofis'te konuştu: 'Elon Musk onayım olmadan karar veremez'
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Trump, yeni bir varlık fonu kurulacağını, Rusya - Ukrayna çatışmalarının sona erdirilmesi hakkında umutlu olduğunu, Çin ile gümrük vergileri hakkında görüşüleceği gibi açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te gündeme dair bir dizi önemli açıklamada bulundu.
Trump, ABD’nin bir Varlık Fonu oluşturulması sürecini başlatacak bir yürütme emri imzaladığını açıkladı. Büyük olasılıkla kongre eylemi gerektirecek bu adım hakkında Trump, "Hiç sahip olmadığımız bir varlık fonumuz olacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, TikTok ile olası bir anlaşma için bu fonun kullanılabileceğini belirterek, "TikTok ile bir şey yapacağız, belki de yapmayacağız. Eğer doğru anlaşmayı yaparsak, bunu yapacağız, yoksa yapmayacağız, ama bunu yapma hakkım var ve yaptığımız şeyi varlık fonuna koyabiliriz" şeklinde konuştu. Fonun hedefleri ve çalışma mekanizmaları hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.
Rusya-Ukrayna konusunda çok ilerleme kaydettik
Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda da umutlu olduğunu ifade etti. "Rusya-Ukrayna konusunda çok ilerleme kaydettik, ne olacağını göreceğiz. Ama bu saçma savaşı durdurmalıyız" şeklinde konuşan Trump, açıklamanın ardından, Steve Witkoff'u Rusya-Ukrayna özel elçisi olarak atadığı duyuruldu.
Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi gelecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarında, Meksika ile son dakikada yapılan bir sınır anlaşmasının ardından Meksika'ya yönelik tarifelerin başlatılmasını bir ay erteledi.
Trump ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ABD-Meksika sınırına 10 bin asker gönderme taahhüdüyle uyuşturucu madde akışını durdurma konusunda anlaştıktan sonra tarifelerin durdurulmasına karar verdi. Trump, görüşmelerin 'çok dostane' geçtiğini belirterek, Meksika'ya yönelik yüzde 25'lik tarifelerin 'hemen ertelenmesine' karar verdiğini söyledi.
Meksika kararının ardından ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmeye rağmen, Trump, henüz bir anlaşma sağlanmadığını belirtti. Kanada ile 'iş yapmanın' çok sor olduğunu belirten Trump, yüzde 25' olarak açıklanan gümrük verdisinin devam edeceğini ifade etti.
Trump ayrıca, Çin ile yapılan son dakikadaki görüşmelerin 'muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde' yapılacağını ve Çin'e yönelik yeni tarifelerin önlenmesi için çabaların sürdüğünü belirtti.
'Gazze'de garanti veremem'
Gazze ile ilgili olarak, Trump, ABD'nin Ortadoğu'daki barışı sağlama çabalarının bir parçası olarak, Gazze'deki ateşkesin geleceği konusunda temkinli olduğunu belirtti. Trump, "Barışın tutup tutmayacağına dair hiçbir garantim yok" ifadeleriyle bölgedeki gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade etti.
'Elon Musk onayım olmadan karar veremez'
Trump, Elon Musk’ı da gündeme getirerek, Musk’ın herhangi bir eylemi 'bizim onayımız olmadan' yapamayacağını söyledi.