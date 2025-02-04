https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/istanbulda-simide-gayriresmi-zam-bakanlik-yasal-islem-baslatti-1093337229.html

İstanbul'da simide 'gayriresmi zam': Bakanlık yasal işlem başlattı

İstanbul'da simide 'gayriresmi zam': Bakanlık yasal işlem başlattı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da simit fiyatlarına gayriresmi zam yapıldığını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 20 liradan simit satan 35 işletme için yasal işlem... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T11:53+0300

2025-02-04T11:53+0300

2025-02-04T11:53+0300

ekonomi

mahmut gürcan

ticaret bakanlığı

haksız fiyat değerlendirme kurulu

simit

simitçi

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İstanbul'da simit fiyatlarına gayriresmi zam yapıldığı ve simidin 20 liradan satıldığı haberleri üzerine hareket geçen Ticaret Bakanlığı bu işletmeler hakkında yasal işlem başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" dedi 35 işletmeye yasal işlem başlatıldıTicaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu. 18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" ifadelerini kullandı. Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.İstanbul'da simit için resmi fiyatı en son 2024 yılında 12,5 lira olarak belirlenmişti. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/akaryakita-zam-geliyor-gece-yarisi-fiyatlar-degisecek-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1093334001.html

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Sputnik Türkiye

mahmut gürcan, ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, simit, simitçi