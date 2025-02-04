https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/istanbulda-simide-gayriresmi-zam-bakanlik-yasal-islem-baslatti-1093337229.html
İstanbul'da simide 'gayriresmi zam': Bakanlık yasal işlem başlattı
İstanbul'da simide 'gayriresmi zam': Bakanlık yasal işlem başlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da simit fiyatlarına gayriresmi zam yapıldığını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 20 liradan simit satan 35 işletme için yasal işlem... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T11:53+0300
2025-02-04T11:53+0300
2025-02-04T11:53+0300
ekonomi
mahmut gürcan
ticaret bakanlığı
haksız fiyat değerlendirme kurulu
simit
simitçi
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İstanbul'da simit fiyatlarına gayriresmi zam yapıldığı ve simidin 20 liradan satıldığı haberleri üzerine hareket geçen Ticaret Bakanlığı bu işletmeler hakkında yasal işlem başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" dedi 35 işletmeye yasal işlem başlatıldıTicaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu. 18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" ifadelerini kullandı. Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.İstanbul'da simit için resmi fiyatı en son 2024 yılında 12,5 lira olarak belirlenmişti. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/akaryakita-zam-geliyor-gece-yarisi-fiyatlar-degisecek-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1093334001.html
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mahmut gürcan, ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, simit, simitçi
mahmut gürcan, ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, simit, simitçi
İstanbul'da simide 'gayriresmi zam': Bakanlık yasal işlem başlattı
İstanbul'da simit fiyatlarına gayriresmi zam yapıldığını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 20 liradan simit satan 35 işletme için yasal işlem başlatıldığını belirtti.
İstanbul'da simit fiyatlarına gayriresmi zam yapıldığı ve simidin 20 liradan satıldığı haberleri üzerine hareket geçen Ticaret Bakanlığı bu işletmeler hakkında yasal işlem başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" dedi
35 işletmeye yasal işlem başlatıldı
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu. 18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.
Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" ifadelerini kullandı. Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
İstanbul'da simit için resmi fiyatı en son 2024 yılında 12,5 lira olarak belirlenmişti. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekiyor.