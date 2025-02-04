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Akaryakıta zam geliyor, gece yarısı fiyatlar değişecek: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Akaryakıta zam geliyor, gece yarısı fiyatlar değişecek: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda! Bu gece yarısından itibaren LPG’nin litre fiyatına 1 TL zam yapılacak. Geçtiğimiz hafta motorinde 89 kuruşluk indirim... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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Akaryakıt sektöründen aktarılan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarifeyle birlikte İstanbul’da otogazın litre fiyatının 27.5 TL’ye ulaşması bekleniyor.Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında da artış bekleniyor.Akaryakıt fiyatlarına yeni zam dalgası mı geliyor?Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında 89 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Ancak, akaryakıt fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket yaşanabilir.Güncel Akaryakıt Fiyatları (İl İl Liste)📌 İstanbul:📌 Ankara:📌 İzmir:
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Akaryakıta zam geliyor, gece yarısı fiyatlar değişecek: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

11:18 04.02.2025 (güncellendi: 11:19 04.02.2025)
© AALPG
LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda! Bu gece yarısından itibaren LPG’nin litre fiyatına 1 TL zam yapılacak. Geçtiğimiz hafta motorinde 89 kuruşluk indirim yapılmıştı, ancak petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle yeni zamların gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt sektöründen aktarılan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarifeyle birlikte İstanbul’da otogazın litre fiyatının 27.5 TL’ye ulaşması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında da artış bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam dalgası mı geliyor?

Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında 89 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Ancak, akaryakıt fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket yaşanabilir.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (İl İl Liste)

📌 İstanbul:
Benzin: 46.31 TL
Motorin: 46.45 TL
LPG: 26.49 TL (Zam sonrası 27.5 TL olması bekleniyor)
📌 Ankara:
Benzin: 46.82 TL
Motorin: 47.12 TL
LPG: 26.39 TL
📌 İzmir:
Benzin: 47.19 TL
Motorin: 47.50 TL
LPG: 26.24 TL
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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