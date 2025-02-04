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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları uçak seferlerini iptal ettiriyor
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları uçak seferlerini iptal ettiriyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T16:31+0300
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türkiye
sabiha gökçen havaalanı
ajet
olumsuz hava koşulları
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İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları uçak seferlerinde iptallere neden oldu. 6 Şubat'ta, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının seferlerin yüzde 20'sini kapsayacak şekilde revize edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi. Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.Bazı seferler iptal edildiAJet'ten yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi, bazı uçuşların iptal edilmesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda, AJet yarın, 6 ve 7 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ve uçuşlarla ilgili güncel bilgiye, "ajet.com" internet sitesi ve şirketin mobil uygulamasından ulaşılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/sabiha-gokcen-havalimanini-kullanacaklar-dikkat-ucuslar-yuzde-10-azaltilacak-1093313324.html
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sabiha gökçen havaalanı, ajet, olumsuz hava koşulları
sabiha gökçen havaalanı, ajet, olumsuz hava koşulları

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları uçak seferlerini iptal ettiriyor

16:31 04.02.2025 (güncellendi: 16:40 04.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi.
İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları uçak seferlerinde iptallere neden oldu. 6 Şubat'ta, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının seferlerin yüzde 20'sini kapsayacak şekilde revize edildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi. Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Bazı seferler iptal edildi

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi, bazı uçuşların iptal edilmesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda, AJet yarın, 6 ve 7 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ve uçuşlarla ilgili güncel bilgiye, "ajet.com" internet sitesi ve şirketin mobil uygulamasından ulaşılabilir.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacaklar dikkat: Uçuşlar yüzde 10 azaltılacak
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