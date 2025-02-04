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'İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
'İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail’in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipini araçlara takacaklar" iddiasının doğru... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi çipinin araçlara takılacağı' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.UTTS için İsrail ve Kanada menşeili ekipmanların kullanılmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi de istendi.
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istanbul bilişim, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , israil, türkiye, dezenformasyonla mücadele merkezi
istanbul bilişim, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , israil, türkiye, dezenformasyonla mücadele merkezi

'İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı

23:24 04.02.2025
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail’in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipini araçlara takacaklar" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi çipinin araçlara takılacağı' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
UTTS için İsrail ve Kanada menşeili ekipmanların kullanılmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistem ekipmanlarının temini konusunda İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmayla anlaşmaya varmıştır. UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetleri yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir. UTTS'de kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, yazılım geliştirmeleri Türk mühendisler tarafından yapılmaktadır."

Açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi de istendi.
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