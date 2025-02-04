https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakan-tekin-mili-egitim-akademisi-ile-birlikte-yeni-atama-surecini-acikladi-akademide-14-ay-egitim-1093360280.html

Bakan Tekin, Mili Eğitim Akademisi ile birlikte yeni atama sürecini açıkladı: Akademide 14 ay eğitim planlanıyor

Bakan Tekin, Mili Eğitim Akademisi ile birlikte yeni atama sürecini açıkladı: Akademide 14 ay eğitim planlanıyor

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kurullarının oluşturulduğunu aktardığı konuşmasında, 2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T23:23+0300

2025-02-04T23:23+0300

2025-02-04T23:23+0300

türkiye

yusuf tekin

milli eğitim akademisi

kpss

uygulama

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Milli Eğitim Akademisi kurulları oluşturuldu'Milli Eğitim Akademisi'nin ekim ayında Türkiye'de yasalaştığını hatırlatan Tekin, 1 Ocak itibariyla resmen Milli Eğitim Akademisi ve ilgili kurulların oluşturulduğunu, şu anda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bakanlığa bağlı hizmet içi eğitim merkezlerinin altyapısı uygun olanları Akademiye dönüştürme sürecini başlattıklarını bildiren Tekin, "Onun dışında da kamu kurumlarına ait veya bakanlığımıza ait bizim aradığımız fiziki özellikleri taşıyan yapıları, Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürmeyi planlıyoruz. Her ilde kurulacak diye bir şey yok. Başlangıçta 30 civarında ilde kurmayı planlamıştık, şu an bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. 1 Eylül tarihi itibariyla da inşallah faaliyete geçmiş olacak" dedi.Akademi'deki eğitimin 14 ay olarak planlandığını aktaran Tekin, öğretmen adaylarının bu sürenin büyük çoğunluğunu uygulamalı derslerde geçireceklerini vurguladı.KPSS rafa kalkıyor2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması yapılacağını ifade eden Tekin, ardından yeni süreçle atamaların yapılacağını bildirerek şöyle konuştu:Eğitim fakülteleri ve Akademi arasındaki fark ne?Bakan Tekin, "Eğitim fakülteleriyle Akademi'deki eğitim arasında nasıl bir fark var? Adaylar eğitim fakültesinde görmediği neyi görecek?" sorusu üzerine Üniversitelerin lisans programlarında akademik eğitim verildiğini söyleyen Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nin akademik eğitim yerine okullarda anlatılacak program çerçevesine odaklanacağını belirterek, çocuklara ne öğretmek isteniyorsa Akademi'de bunun üzerine odaklanılacağını vurguladı.Akademi'nin uygulama merkezlerinin tamamında personel bakımından üniversiteler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle birlikte süreci yürüteceklerini aktaran Tekin, "Oralardan ya ders vermek üzere yahut da geçici görevlendirmeyle akademilerde arkadaşlarımızı aramıza alacağız ve onlarla devam edeceğiz bu çalışmalara. Ama bizim buradaki asıl ayrıştığımız nokta veyahut da bu konulara bu kadar önem vermemizin sebebi öğretmen adayı arkadaşlarımızın uygulama ile ilgili kısımları biraz daha yoğun bir biçimde almaları ve mesleğe başladıklarında yabancılık çekmeden mesleğini birebir yapabilecekleri, çok başarılı olacakları bir zemin oluşturmak istiyoruz" dedi.Yeni atamalar nasıl olacak? Mülakat süreci önlemleri neler?Akademi'de başarılı olan adayların atanacağını, puan üstünlüklerine göre tercih sunacaklarını bildiren Tekin, ihtiyaç duydukları öğretmen kadrolarının hangi okullarda olduğunu ilan edeceklerini, başvuruların ardından başarı puanlarına göre okullara yerleştirileceklerini belirtti.Mülakat sürecinde alınan önlemlere ilişkin bilgiler paylaşan Yusuf Tekin, şunları kaydetti:Kamuoyunu rahatsız eden özel okul ücretleriBakan Yusuf Tekin, özel okul ücretlerini de kapsayan yönetmelik değişikliğine ilişkin soru üzerine, 12 bin özel okul üzerinden 22 okulda kamuoyunu rahatsız edecek fiyatların bulunduğunu söyledi.Özel okullarda hizmetin kalitesine göre bir fiyat ödendiğini aktaran Tekin, bu kapsamda özel okullarda da çok farklı kategorilerde okulların bulunduğunu, alınan hizmete göre ödenen miktar arasında fark olabileceğini ifade etti.'Kapatmaya varan yetkimiz var, 750 okula işlem başladı'İlk defa yapılan hizmet sözleşmesinde bakanlığın denetleme hakkının bulunmadığını kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-bolgesinde-okullar-tatil-edildi-6-subatta-tatil-olan-iller-hangisi-1093316655.html

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milli eğitim akademisi, kpss, atama, öğretmen atamaları,