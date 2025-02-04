https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakan-tekin-mili-egitim-akademisi-ile-birlikte-yeni-atama-surecini-acikladi-akademide-14-ay-egitim-1093360280.html
Bakan Tekin, Mili Eğitim Akademisi ile birlikte yeni atama sürecini açıkladı: Akademide 14 ay eğitim planlanıyor
Bakan Tekin, Mili Eğitim Akademisi ile birlikte yeni atama sürecini açıkladı: Akademide 14 ay eğitim planlanıyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kurullarının oluşturulduğunu aktardığı konuşmasında, 2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T23:23+0300
2025-02-04T23:23+0300
2025-02-04T23:23+0300
türkiye
yusuf tekin
milli eğitim akademisi
kpss
uygulama
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Milli Eğitim Akademisi kurulları oluşturuldu'Milli Eğitim Akademisi'nin ekim ayında Türkiye'de yasalaştığını hatırlatan Tekin, 1 Ocak itibariyla resmen Milli Eğitim Akademisi ve ilgili kurulların oluşturulduğunu, şu anda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bakanlığa bağlı hizmet içi eğitim merkezlerinin altyapısı uygun olanları Akademiye dönüştürme sürecini başlattıklarını bildiren Tekin, "Onun dışında da kamu kurumlarına ait veya bakanlığımıza ait bizim aradığımız fiziki özellikleri taşıyan yapıları, Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürmeyi planlıyoruz. Her ilde kurulacak diye bir şey yok. Başlangıçta 30 civarında ilde kurmayı planlamıştık, şu an bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. 1 Eylül tarihi itibariyla da inşallah faaliyete geçmiş olacak" dedi.Akademi'deki eğitimin 14 ay olarak planlandığını aktaran Tekin, öğretmen adaylarının bu sürenin büyük çoğunluğunu uygulamalı derslerde geçireceklerini vurguladı.KPSS rafa kalkıyor2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması yapılacağını ifade eden Tekin, ardından yeni süreçle atamaların yapılacağını bildirerek şöyle konuştu:Eğitim fakülteleri ve Akademi arasındaki fark ne?Bakan Tekin, "Eğitim fakülteleriyle Akademi'deki eğitim arasında nasıl bir fark var? Adaylar eğitim fakültesinde görmediği neyi görecek?" sorusu üzerine Üniversitelerin lisans programlarında akademik eğitim verildiğini söyleyen Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nin akademik eğitim yerine okullarda anlatılacak program çerçevesine odaklanacağını belirterek, çocuklara ne öğretmek isteniyorsa Akademi'de bunun üzerine odaklanılacağını vurguladı.Akademi'nin uygulama merkezlerinin tamamında personel bakımından üniversiteler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle birlikte süreci yürüteceklerini aktaran Tekin, "Oralardan ya ders vermek üzere yahut da geçici görevlendirmeyle akademilerde arkadaşlarımızı aramıza alacağız ve onlarla devam edeceğiz bu çalışmalara. Ama bizim buradaki asıl ayrıştığımız nokta veyahut da bu konulara bu kadar önem vermemizin sebebi öğretmen adayı arkadaşlarımızın uygulama ile ilgili kısımları biraz daha yoğun bir biçimde almaları ve mesleğe başladıklarında yabancılık çekmeden mesleğini birebir yapabilecekleri, çok başarılı olacakları bir zemin oluşturmak istiyoruz" dedi.Yeni atamalar nasıl olacak? Mülakat süreci önlemleri neler?Akademi'de başarılı olan adayların atanacağını, puan üstünlüklerine göre tercih sunacaklarını bildiren Tekin, ihtiyaç duydukları öğretmen kadrolarının hangi okullarda olduğunu ilan edeceklerini, başvuruların ardından başarı puanlarına göre okullara yerleştirileceklerini belirtti.Mülakat sürecinde alınan önlemlere ilişkin bilgiler paylaşan Yusuf Tekin, şunları kaydetti:Kamuoyunu rahatsız eden özel okul ücretleriBakan Yusuf Tekin, özel okul ücretlerini de kapsayan yönetmelik değişikliğine ilişkin soru üzerine, 12 bin özel okul üzerinden 22 okulda kamuoyunu rahatsız edecek fiyatların bulunduğunu söyledi.Özel okullarda hizmetin kalitesine göre bir fiyat ödendiğini aktaran Tekin, bu kapsamda özel okullarda da çok farklı kategorilerde okulların bulunduğunu, alınan hizmete göre ödenen miktar arasında fark olabileceğini ifade etti.'Kapatmaya varan yetkimiz var, 750 okula işlem başladı'İlk defa yapılan hizmet sözleşmesinde bakanlığın denetleme hakkının bulunmadığını kaydeden Tekin, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/deprem-bolgesinde-okullar-tatil-edildi-6-subatta-tatil-olan-iller-hangisi-1093316655.html
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milli eğitim akademisi, kpss, atama, öğretmen atamaları,
milli eğitim akademisi, kpss, atama, öğretmen atamaları,
Bakan Tekin, Mili Eğitim Akademisi ile birlikte yeni atama sürecini açıkladı: Akademide 14 ay eğitim planlanıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kurullarının oluşturulduğunu aktardığı konuşmasında, 2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması yapılacağını ifade etti. Ayrıca Tekin, 750 özel okula yönelik işlem başlatıldığını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Milli Eğitim Akademisi kurulları oluşturuldu'
Milli Eğitim Akademisi'nin ekim ayında Türkiye'de yasalaştığını hatırlatan Tekin, 1 Ocak itibariyla resmen Milli Eğitim Akademisi ve ilgili kurulların oluşturulduğunu, şu anda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bakanlığa bağlı hizmet içi eğitim merkezlerinin altyapısı uygun olanları Akademiye dönüştürme sürecini başlattıklarını bildiren Tekin, "Onun dışında da kamu kurumlarına ait veya bakanlığımıza ait bizim aradığımız fiziki özellikleri taşıyan yapıları, Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürmeyi planlıyoruz. Her ilde kurulacak diye bir şey yok. Başlangıçta 30 civarında ilde kurmayı planlamıştık, şu an bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. 1 Eylül tarihi itibariyla da inşallah faaliyete geçmiş olacak" dedi.
Akademi'deki eğitimin 14 ay olarak planlandığını aktaran Tekin, öğretmen adaylarının bu sürenin büyük çoğunluğunu uygulamalı derslerde geçireceklerini vurguladı.
2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması yapılacağını ifade eden Tekin, ardından yeni süreçle atamaların yapılacağını bildirerek şöyle konuştu:
"Bundan sonra öğretmen adaylarımızı şöyle istihdam edeceğiz; KPSS değil, Akademiye Giriş Sınavı'nı ÖSYM ile birlikte organize ettik. Bu yıl ilki 13 Temmuz'da olacak. Bu sınavın sonuçlarına göre bizim ihtiyaç duyduğumuz öğretmen sayısı baz alınarak akademiye öğretmen adayı almış olacağız. Asgari ücretin biraz üzerinde sayılabilecek bir ücretle arkadaşlarımızı aday öğretmen olarak almış olacağız. Bunlar devlet memuru değiller, bunlar sadece öğretmen adaylığıyla ilgili süreci akademilerimizde tamamlamak üzere görevlendirdiğimiz, aramıza aldığımız arkadaşlarımız. Derslerin bir kısmı teorik olacak. Bu teorik dersler sonucu öğretmen adayı arkadaşlarımız bir sınava girecekler. Başarılı olanlar uygulama eğitimi aşamasına geçecekler. Uygulama eğitiminde de çoklu değerlendirme dediğimiz bir mekanizma var."
Eğitim fakülteleri ve Akademi arasındaki fark ne?
Bakan Tekin, "Eğitim fakülteleriyle Akademi'deki eğitim arasında nasıl bir fark var? Adaylar eğitim fakültesinde görmediği neyi görecek?" sorusu üzerine Üniversitelerin lisans programlarında akademik eğitim verildiğini söyleyen Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nin akademik eğitim yerine okullarda anlatılacak program çerçevesine odaklanacağını belirterek, çocuklara ne öğretmek isteniyorsa Akademi'de bunun üzerine odaklanılacağını vurguladı.
Akademi'nin uygulama merkezlerinin tamamında personel bakımından üniversiteler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle birlikte süreci yürüteceklerini aktaran Tekin, "Oralardan ya ders vermek üzere yahut da geçici görevlendirmeyle akademilerde arkadaşlarımızı aramıza alacağız ve onlarla devam edeceğiz bu çalışmalara. Ama bizim buradaki asıl ayrıştığımız nokta veyahut da bu konulara bu kadar önem vermemizin sebebi öğretmen adayı arkadaşlarımızın uygulama ile ilgili kısımları biraz daha yoğun bir biçimde almaları ve mesleğe başladıklarında yabancılık çekmeden mesleğini birebir yapabilecekleri, çok başarılı olacakları bir zemin oluşturmak istiyoruz" dedi.
Yeni atamalar nasıl olacak? Mülakat süreci önlemleri neler?
Akademi'de başarılı olan adayların atanacağını, puan üstünlüklerine göre tercih sunacaklarını bildiren Tekin, ihtiyaç duydukları öğretmen kadrolarının hangi okullarda olduğunu ilan edeceklerini, başvuruların ardından başarı puanlarına göre okullara yerleştirileceklerini belirtti.
Mülakat sürecinde alınan önlemlere ilişkin bilgiler paylaşan Yusuf Tekin, şunları kaydetti:
"Şimdi burada geldiğimiz nokta şu, şu andan itibaren sonuçları ilan ettik, atamaları yaptık, şu andan itibaren idare hukukunu birazcık bilen bir insanın söyleyeceği tek şey şu; Bakın ben idareci olarak şu an burada herhangi bir düzeltmeyi kendi inisiyatifimle yapamam. Bunun için benim elimde bir hukuki done olması lazım. Bir şey olması lazım yani haksızlık yapıldığına dair bir karar. Ama şu an arkadaşlar itiraz ediyorlar biz notları, atamaları tekrar gözden geçirelim diye. Böyle bir şey hukuk devleti ilkesiyle çelişir zaten, bunu nasıl yapabiliriz ki biz? Bakın biz alınabilecek bütün tedbirleri aldık, bundan sonra eğer hatalar varsa olabilir bu hatalarda ancak itiraz yoluyla ki birçoğu itiraz etti zaten itirazlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapıldı. Değerlendirmeler neticesinde arkadaşların bu konuda yapılan itirazlar neticesinde aldıkları evraklar da yargıya intikal edebilecek bir başka konudur, onlar da taşıyabilirler. Nihayetinde bu süreci böyle zerre miktarı torpil, adam kayırma ya da böyle yakınlarını aldı vesaire gibi denebilecek bir husus yok. Kimsenin hakkını yemeyiz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Kul hakkı yemeden adil bir biçimde sınavlarımızı, mülakatlarımızı yaptık."
Kamuoyunu rahatsız eden özel okul ücretleri
Bakan Yusuf Tekin, özel okul ücretlerini de kapsayan yönetmelik değişikliğine ilişkin soru üzerine, 12 bin özel okul üzerinden 22 okulda kamuoyunu rahatsız edecek fiyatların bulunduğunu söyledi.
Özel okullarda hizmetin kalitesine göre bir fiyat ödendiğini aktaran Tekin, bu kapsamda özel okullarda da çok farklı kategorilerde okulların bulunduğunu, alınan hizmete göre ödenen miktar arasında fark olabileceğini ifade etti.
'Kapatmaya varan yetkimiz var, 750 okula işlem başladı'
İlk defa yapılan hizmet sözleşmesinde bakanlığın denetleme hakkının bulunmadığını kaydeden Tekin, şöyle devam etti:
"Bizim şurada yetkimiz var; Siz bir kere hizmeti satın aldınız bu hizmette hizmeti satan, hizmeti veren kişinin her yıl hizmetin devam ettiği sürece hizmetin üzerine ne kadar artış yapabileceğine dair biz yönetmeliğimizde düzenliyoruz, onu da enflasyon artı yüzde 5 diye tanımladık. Bu da ilerleyen süreçte enflasyonla ilgili rakamlar aşağıya düştükçe bu yönetmelikte de değişiklik yapmamız gerekecektir mutlaka, ama şu anda ki haliyle enflasyon artı yüzde 5. Kimler için bu? Hizmeti zaten satın alan bir hizmet sözleşmesi yapan kişinin devam eden hizmet sözleşmesindeki sonraki yıl da yapılacak artışla ilgili bu kavram.
Bu yılın ilk günlerinde bir yönetmelik değişikliği daha yaptık ve dedik ki, bunlar eğitimin doğal parçası olarak kabul edilen şeyler. Bu hizmet sözleşmesinin içerisindedir ilave olarak bunlardan ücret alınamaz. Bunu da özel okul temsilcileri de işte geçtiğimiz hafta Antalya'da yaptığımız toplantıda arkadaşlarla konuştuk. Burada da 12 bin tane özel okulun içerisinde yanlış uygulama yapanlar var mıdır? Mutlaka olabilir. Orada da hem özel okulların birlik temsilcileri hem de biz sürekli bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki; bu konuda usule aykırı, yanlış uygulama yapan özel okul varsa onu bize bildirin, biz müfettişlerimizle gidelim incelememizi yapalım. Cezai yaptırımlarımız ağır çünkü, 2 defa aynı suç işlendiğinde ilk 2'sinde idari para cezası, 3'üncüsünde kapatmaya varan yaptırım yetkimiz var. 2025 yılında gelen şikayetler üzerine 750 okula işlem başlatıldı."