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İsrail basını: Yunanistan'dan uluslararası spor müsabakalarının İsrail'de yeniden düzenlenebilmesi için yardım istendi
İsrail basını: Yunanistan'dan uluslararası spor müsabakalarının İsrail'de yeniden düzenlenebilmesi için yardım istendi
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in İsrail'de Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya geldiği belirtildi.Yapılan resmi görüşmede Yerapetritis'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, bölgesel gelişmelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı ifade edildi.'Tel Aviv, Atina'dan yardım istedi'İsrail merkezli Times of Israel'in haberinde ise, dışişleri bakanlarının görüşmesinde, soykırımla yargılanan İsrail'in ulusal takımlarının, uluslararası müsabakaları Avrupa ülkelerinde oynamak zorunda kaldığı hatırlatılarak, Tel Aviv yönetiminin, Yunanistan'dan uluslararası spor müsabakalarına yeniden ev sahipliği yapabilmesi için yardım istediği yer aldı.Yunanistan - Filistin görüşmesiYunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, bölge temasları kapsamında Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü. Görüşmede Yerapetritis'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının önemini vurguladığı aktarılarak, insani yardımın Gazze'ye engelsiz ulaşmasının ve Gazze'deki kritik altyapının yeniden tesis edilmesinin de gerekli olduğunun altını çizdiği ifade edildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde Mustafa'nın, Yunan Dışişleri Bakanı'na İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın özellikle kuzeyinde artırdığı baskı, şiddet ve saldırıları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.Mustafa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye statüsündeki Yunanistan'ın Filistin meselesinde daha önceden alınmış kararların uygulanması için daha aktif olmasını talep ettiği paylaşıldı.
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İsrail basını: Yunanistan'dan uluslararası spor müsabakalarının İsrail'de yeniden düzenlenebilmesi için yardım istendi

00:02 04.02.2025
© AAYunanistan İsrail bayrakları
Yunanistan İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yeni bir varlık fonu kurulacağını duyuran Trump, Rusya - Ukrayna çatışmalarının sona erdirilmesi hakkında umutlu olduğunu söylerken, Gazze konusunda "Garanti veremem" dedi. Trump 'Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi gelecek mi?' sorusuna da yanıt verdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in İsrail'de Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya geldiği belirtildi.
Yapılan resmi görüşmede Yerapetritis'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, bölgesel gelişmelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı ifade edildi.

'Tel Aviv, Atina'dan yardım istedi'

İsrail merkezli Times of Israel'in haberinde ise, dışişleri bakanlarının görüşmesinde, soykırımla yargılanan İsrail'in ulusal takımlarının, uluslararası müsabakaları Avrupa ülkelerinde oynamak zorunda kaldığı hatırlatılarak, Tel Aviv yönetiminin, Yunanistan'dan uluslararası spor müsabakalarına yeniden ev sahipliği yapabilmesi için yardım istediği yer aldı.

Yunanistan - Filistin görüşmesi

Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, bölge temasları kapsamında Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü. Görüşmede Yerapetritis'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının önemini vurguladığı aktarılarak, insani yardımın Gazze'ye engelsiz ulaşmasının ve Gazze'deki kritik altyapının yeniden tesis edilmesinin de gerekli olduğunun altını çizdiği ifade edildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde Mustafa'nın, Yunan Dışişleri Bakanı'na İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın özellikle kuzeyinde artırdığı baskı, şiddet ve saldırıları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
Mustafa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye statüsündeki Yunanistan'ın Filistin meselesinde daha önceden alınmış kararların uygulanması için daha aktif olmasını talep ettiği paylaşıldı.
Yunanistan - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
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